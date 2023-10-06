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    6 октября 2023, 22:00

    Шольц пошел против базовых основ Евросоюза

    Шольц пошел против базовых основ Евросоюза
    @ IMAGO/Nachrichtenagentur/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил принимать решения о расширении Евросоюза квалифицированным большинством, а не с согласия всех членов сообщества. Эти и другие реформы обсуждаются на неформальном саммите ЕС в Гранаде. Дискуссии вспыхнули с новой силой после заявления главы Евросовета Шарля Мишеля о возможном принятии Украины в ЕС к 2030 году. Каковы мотивы Шольца и шансы на то, что следующая волна расширения ЕС пройдет по новым правилам?

    На проходящем в испанской Гранаде саммите ЕС одним из главных вопросов оказались реформы для принятия новых стран. По прибытии на мероприятие канцлер Германии Олаф Шольц, как передает ТАСС, высказался за возможность принимать решения о расширении ЕС квалифицированным большинством, «чтобы гарантировать суверенитет и дееспособность Европейского союза».

    Сейчас многие решения, в том числе в области внешней политики и политики безопасности, санкций, принимаются с согласия всех 27 государств-членов. Канцлер ФРГ также призвал подумать о количестве членов Еврокомиссии. «Нельзя же все время расширять правительство и изобретать новые министерства», – сказал Шольц, добавив, что это же касается числа мест в Европарламенте и финансировании сообщества.

    Среди обсуждаемых проектов реформ также есть предложение о лишении стран сообщества права вето в Совете ЕС, значительном расширении полномочий Еврокомиссии и других наднациональных евроструктур.

    Отметим, что встреча в Гранаде оказалась на грани провала после угроз Польши и Венгрии заблокировать итоговое заявление, в котором суммируются взгляды стран на миграцию и будущее вступление Украины в ЕС. Варшава критикует недавно согласованное европейское миграционное соглашение о размещении иммигрантов без учета позиций отдельных государств-членов.

    В ЕС неоднократно звучали голоса в поддержку отказа от единогласного принятия решений по вопросам внешней политики и безопасности в пользу утверждения важных вопросов большинством голосов.

    В мае этого года девять из 27 стран ЕС, в том числе Германия, Франция и Италия, подписали письмо институтам Евросоюза с призывом отказаться от принятия решений путем компромисса и перейти к системе квалифицированного большинства. Такой же позиции придерживаются глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако для этого потребуется единогласное решение.

    В июне главы МИД Германии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Румынии, Словении и Люксембурга в статье для издания Politico призвали чаще принимать решения большинством голосов, так как, по их мнению, нынешнее требование о единогласном решении блока «замедляет» действия ЕС.

    «Инициатива Шольца связана не только с миграционной политикой, но в целом затрагивает весь комплекс внутренних и внешних политических вопросов, с которыми сталкиваются страны ЕС.

    Это хорошо показал украинский кризис. Разговоры о реформировании Европейского союза идут давно, со времен победы Дональда Трампа в США в 2016 году, а миграционный кризис лишь является удобным поводом возобновить их с новой перспективой», – считает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    Пример Венгрии также показывает, что «одно государство может выступать против антироссийской риторики европейского политического мейнстрима». По мнению собеседника, Шольц хотел бы укрепить позиции Германии в ЕС, а если брать шире, то всей Старой Европы «перед восточноевропейскими странами, которые часто торпедируют те или иные решения Берлина, Парижа и Брюсселя».

    «В нынешнем виде ЕС не может выступать как целостный внешнеполитический игрок. Несмотря на то что соображения Шольца выглядят логичными, они противоречат самому духу Евросоюза, как объединения равноправных государств. А теперь ставится под сомнение возможность отдельных государств выступать против общей политической линии Брюсселя», – подчеркивает Соколов.

    По прогнозу эксперта, поменять процедуру принятия решений в ЕС квалифицированным большинством, как и реализовать другие инициативы Шольца, будет трудно. «Противники и сторонники этих решений есть во всех странах ЕС. Линия разлома вряд ли будет четко проходить по географической плоскости. Но прежде всего, это вызов для небольших европейских государств, которые имеют особую позицию по отдельным внешне- и внутриполитическим вопросам», – пояснил спикер.

    Одна из основных предпосылок для возобновления дискуссии по этому вопросу – разговоры о расширении ЕС и о том, что к 2030 году в него может войти Украина. «Все это вызвало волну критики со стороны политиков европейского мейнстрима. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что такой сценарий вызовет коллапс процедуры принятия решений внутри ЕС», – указал Соколов.

    «Рютте сказал весьма определенно – Украине не светит никакое членство в Евросоюзе хотя бы по той причине, что это дорого. Нидерланды не хотят платить за это. И да, вступление Украины в ЕС резко затруднит принятие решений в Евросоюзе», – добавляет Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    О возможности принять Украину к 2030 году также высказался глава Евросовета Шарль Мишель. По данным газеты Financial Times, ЕС придется потратить 186 млрд евро на Украину в случае ее вступления. «В целом позиции Нидерландов достаточно, чтобы остановить процесс расширения ЕС», – прогнозирует Трухачев.

    «Против вступления Украины также будет Австрия, которая не хочет брать в шенгенскую зону даже Румынию и Болгарию. Такую же позицию занимают Дания и Швеция. Эта четверка богатых стран остановит такое расширение. Не надо смотреть даже на Венгрию, у которой при всей харизме Виктора Орбана возможности минимальны», – считает он.

    Главный интерес Шольца заключается в том, чтобы «у Украины была европейская мечта, за которую она воевала бы дальше». Если представить, что предложения канцлера будут реализованы, то Социал-демократическая партия Германии «едва пройдет в Бундестаг в 2025 году», добавляет Трухачев:

    «Шольц говорил на внешнюю аудиторию, чтобы его услышала Украина, а Рютте обращался к внутренней, европейской аудитории».

    Присоединение Украины к ЕС поддерживают только страны Прибалтики и Хорватия, но их уровень влияния в ЕС минимальный, добавляет собеседник. «В следующую волну расширения ЕС войдет три или четыре страны. Это гарантированно будут Черногория и Северная Македония, под вопросом Албания и Молдавия», – прогнозирует Трухачев.

    Между тем Соколов считает, что говорить о стремлении Германии к узурпации власти богатейшими странами в ЕС пока не приходится, предложения Шольца – это попытка вывести европейское сообщество из стагнации, в которой оно пребывает с началом украинского кризиса.

    «Несмотря на то что до недавнего времени Германия являлась главным бенефициаром европейской интеграции и рассматривала ЕС как основной способ проецирования своей экономической и дипломатической мощи в мире, Берлин осторожно подходит к тому, чтобы укреплять собственные позиции внутри Евросоюза», – пояснил собеседник.

    «Скорее, это попытка Шольца и его правительства придать импульс внешнеполитическому треку, поскольку в последнее время все внимание приковано к украинскому кризису, от которого Евросоюз не получил никаких дивидендов, а только теряет деньги и вооружения», – подытожил Соколов.

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