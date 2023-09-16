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    16 сентября 2023, 14:14

    В Европе заговорили о поражении Украины

    Премьер-министр Румынии Чолаку призвал задумать о шагах на случай поражения Украины

    В Европе заговорили о поражении Украины
    @ Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Евросоюз должен продумать шаги на случай победы России на Украине, заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Эти слова заметно отличаются от той воинственной и плоской риторики, к которой привыкли в Европе. Почему именно румынское руководство открыто говорит о будущей победе России и насколько эта мысль популярна среди европейских элит?

    Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Der Standard призвал Евросоюз продумать шаги на случай победы России в конфликте на Украине. Одним из вариантов он назвал готовность к полному отказу от российского газа. По словам Чолаку, Евросоюз и «демократические государства» должны полностью отказаться от российского газа и других товаров, даже если это ударит по комфорту европейцев.

    О том, что Украина не сможет одержать победу над Россией, говорил в конце августа венгерский премьер Виктор Орбан в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. По его словам, так считает любой, кто «находится в политике и понимает логику, цифры, факты».

    По мнению венгерского премьера, у Украины нет возможности победить, потому что НАТО не готово отправлять войска на территорию страны. «Это моя позиция, я всегда предлагал: вместо того, чтобы пытаться вовлечься в войну еще сильнее, надо остановить эскалацию, мы должны выступить за мирные переговоры», – говорил Орбан.

    Позиция Румынии и Венгрии отличается от той, которую официально занимает Евросоюз. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель неоднократно выступал с резкой критикой в адрес Москвы. Он заявлял, что лидеры стран-членов Евросоюза убеждены в разрешении конфликта на Украине только военным путем. Поэтому они собираются продолжать поставлять оружие и боеприпасы ВСУ. Что касается Румынии, то в экспертной среде считают, что в словах Марчела Чолаку есть прямой намек европейским лидерам.

    «Румыния – бедная часть Европы и сильно отличается от ядра Евросоюза. Многие из тех идеологических посылов, которые преобладают в Западной Европе, меньше свойственны румынским политикам. Румыны – люди не столь зашоренные, в отличие от немцев, французов, шведов и чехов. Они более прагматичны. Однако слова румынского политика едва ли отражают мнение других элит ЕС», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    Мнение Чолаку об украинском конфликте в какой-то степени могут разделять в Болгарии, Словакии и Греции. Румынский премьер исходит из прагматических соображений, «потому что Румынию интересует Буковина и Бессабария».

    «Чолаку пытается намекнуть на то, что у Румынии есть свой определенный шкурный интерес. И он делает это в такой завуалированной форме. А все остальное – это уже наносное. Понятно, что дальше следуют слова про «страшную Россию», которые звучат из уст румынских политиков куда более натужно, чем из уст польских», – добавляет эксперт.

    «Многие политики иносказательно намекают и предлагают думать о победе России уже сейчас. То, что у искушенных политиков в голове, у румынского премьера на языке. В этом же духе высказывался венгерский премьер Виктор Орбан. Поэтому эти заявления отражают серьезные тенденции в Европе», – считает Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН.

    Подобная риторика также свидетельствует о разочаровании в украинском руководстве, «которое хорошо проявило себя как иждивенец, но оказалось нулевым партнером».

    «Украина становится бременем для Европы.

    Страны Восточной Европы отказываются продлевать льготы украинским беженцам, вводят ограничения для украинской продукции. Уже высказывались прогнозы, что Украина может оказаться в изоляции. Слова Чолаку, в первую очередь, адресованы украинскому руководству, которому пора задуматься над тем, как выводить страну из тупика, в который они ее завели. Или же им придется паковать чемоданы», – полагает собеседник.

    Оленченко напомнил об истекающем 15 сентября сроке моратория на поставки украинской сельхозпродукции в страны Восточной Европы, в том числе в Румынию, которая требовала продлить запрет до конца года. «Экономики стран Восточной Европы практически однотипные и, соответственно, конкурирующие. Вся эта истерика в связи с импортом сельхозпродукции из Украины лишний раз доказывает их однотипность и нежелание держаться с Украиной в одной коммерческом пространстве», – подчеркнул эксперт.

    Трухачев также отметил, что в Румынии постоянно происходит чехарда с премьер-министрами и за последние годы Чолаку уже третий по счету глава правительства. Однако Румыния – президентско-парламентская республика и премьер-министр там – не ритуальная фигура: «Его заявления отражают мнения значительно части местных элит», – заключил он.

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