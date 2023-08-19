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    19 августа 2023, 16:45

    Зачем Боррель решил оскорбить Россию

    Заявление Жозепа Борреля о России продемонстрировало зависть Запада к устойчивости РФ

    Зачем Боррель решил оскорбить Россию
    @ Olivier Hoslet/EPA/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом» и «бензоколонкой». К последнему сравнению уже неоднократно прибегали на Западе. Как считают эксперты, Боррель облучен западной пропагандой, поэтому сам верит в то, что говорит о России. Но на самом деле это пример мифологизированного сознания. В Москве заявление Борреля сочли проявлением беспомощности и зависти.

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом», напоминающим заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба. Такое заявление Боррель сделал в интервью испанской газете El Pais. Говоря о России, Боррель высказал мнение, что президент Владимир Путин «жертвует армией и народом». Настоящим же геополитическим игроком на мировой арене глава европейской дипломатии считает Китай.

    Боррелю возразила официальный представитель МИД Мария Захарова, которая назвала это заявление проявлением беспомощности и зависти. По ее словам, людям, которые не могут определить, мужчины они или женщины, стоило бы «помалкивать до окончательной самоидентификации». Захарова считает, что Евросоюз стал походить на разорившегося из-за нехватки качественного топлива банкрота. «Наше топливо при нас, мы им еще и торгуем, а ЕС-бизнес перетек за океан», – напомнила дипломат.

    Захарова подчеркнула, что только у одной страны ЕС есть атомное оружие, а все остальные так и не смогли его произвести. Среди стран Евросоюза ядерное оружие есть у Франции. Кроме того, подобным арсеналом располагает Великобритания, которая вышла из ЕС в 2020 году. Ряд других европейских стран хранит на своей территории ядерные арсеналы США. «Нечем гордиться, вот и исходят злостью», – считает Захарова.

    Пренебрежительные слова верховного представителя Евросоюза о России вызвали бурную реакцию в Рунете. Боррелю ответили многочисленные общественные и политические деятели, журналисты и блогеры. Так, телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале назвал Борреля «удивительным кретином». «Мало кто сделал столько для укрепления в нашем народе стойкого презрения к европейском политикам, как этот испанский неоколониалист», – пишет телеведущий.

    В экспертной среде указывают, что заявление Борреля соответствует духу западной антироссийской пропаганды и ничем не подкреплено на деле. «Боррель никогда не изучал экономической географии. Он считает, что раз фондовый рынок страны небольшой, то и страна до того маленькая, что ее на карте не найти. Он не смотрит на то, что у нас гигантские площади засеяны пшеницей, он не хочет знать, что добыча нефти и газа в России в больших объемах – это не случайность, а следствие определенного развития экономики», – отметил экономист Василий Колташов.

    Собеседник назвал слова Борреля примером мифологизированного сознания, «в котором мифы преобладают над фактами». «Запад решил, что Россия – легкодоступная страна, что ее ресурсы можно взять. Но это мышление на уровне вершков. Они привыкли верить собственной пропаганде и считают, что весь мир делится на развитые и развивающиеся страны, к которым Запад относит и Россию», – уверен Колташов.

    «У Запада искаженное представление действительности, поэтому он проиграет.

    Они полагают, что Россия – «страна-бензоколонка». В их понимании большое значение реального сектора в экономике – признак недоразвитости. Здесь проскальзывает боррелевское представление о том, что производство – это удел низших каст в мировой экономике, недоразвитых периферийных стран», – добавил экономист.

    Вопреки беспрецедентному санкционному давлению Запада на начало СВО российская экономика не обрушилась, а укрепилась по целому ряду параметров. В короткие сроки изменилась структура экономики и начался переход к большей степени диверсификации. Для западных экспертов и экономистов стало настоящим открытием, что российская экономика обладает высокой степенью устойчивости к столь масштабным внешним шокам.

    В первую очередь сработали экстренные меры господдержки в авиации, строительстве, автопроме, внутреннем туризме. Удалось быстро наладить альтернативные торгово-логистические цепочки, легализовать параллельный импорт. Произошел рост показателей в жилищном и дорожном строительстве, сельском хозяйстве.

    «А что же тогда Запад не задавил санкциями этого «экономического карлика», почему санкции оказались не эффективны?»

    – задается вопросом экономист Иван Лизан, добавляя, что «карликовое государство» было бы не в состоянии вести военную спецоперацию.

    По мнению собеседника, спичрайтеры Борреля переписали давнее выступление бывшего президента США Барака Обамы. В 2016 году во время своей последней большой пресс-конференции экс-президент США выступил с оценкой экономического и геополитического положения в России, назвав ее «слабой страной», торгующей только нефтью, газом и оружием. Более того, и Обама не был оригинален, а повторил высказывания бывшего сенатора Джона Маккейна (1936-2018), который в 2014 году назвал Россию «бензоколонкой, маскирующейся под страну».

    «Я бы подарил Боррелю физическую карту с месторождениями природных ископаемых в России, которая входит в лидирующую группу стран по выпуску сельхозпродукции. Россия – в топ-3 мировых производителей зерновых и масличных, а также индейки, в топ-5 мировых производителей мяса птицы, свинины, нута, гречихи, в топ-10 мировых производителей коровьего молока, куриных яиц, говядины, яблок», – перечислил собеседник.

    Впрочем, Лизан полагает, что Боррель уверен в правдивости своих слов о России. «Боррель облучился украинской пропагандой, которая обуяла уже весь Запад, поэтому даже министр обороны Великобритании Бен Уоллес поверил в то, что за сутки удастся разгромить российскую армию. И вот теперь Боррель рассказывает то, во что искренне верит», – добавляет эксперт.

    До начала СВО помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин говорил, что Россия уже вошла в пятерку крупнейших экономик мира. По его словам, исторический взлет российской экономики в мировом рейтинге обеспечил коронавирусный кризис, в ходе которого ВВП других стран, конкурентов России, упал сильнее.

    Некоторые западные наблюдатели неоднократно отмечали, что за последний год Россия значительно обогатилась, несмотря на украинский конфликт и попытки западных стран задушить ее экономику.

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    Зачем Боррель решил оскорбить Россию

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом» и «бензоколонкой». К последнему сравнению уже неоднократно прибегали на Западе. Как считают эксперты, Боррель облучен западной пропагандой, поэтому сам верит в то, что говорит о России. Но на самом деле это пример мифологизированного сознания. В Москве заявление Борреля сочли проявлением беспомощности и зависти. Подробности

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