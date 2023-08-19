В МИД ответили на оскорбительные слова Борреля о России

Спикер МИД Захарова заявила, что слова Борреля продиктованы завистью и беспомощностью, а сам ЕС похож на банкрота

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, людям, которые не могут определить, мужчины они или женщины, стоит «помалкивать до окончательной самоидентификации», передает РИА «Новости».

Также дипломат подметила, что Евросоюз стал походить на разорившегося из-за нехватки качественного топлива банкрота.

«Наше топливо при нас, мы им еще и торгуем, а ЕС-бизнес перетек за океан», – напомнила она.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что только у одной страны ЕС есть атомное оружие, а все остальные так и не смогли его произвести.

«Нечем гордиться, вот и исходят злостью. Так что все это сказано Боррелем от зависти и беспомощности», – резюмировал представитель МИД.

Напомним, в субботу глава европейской дипломатии назвал Россию «экономическим карликом», напоминающим заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба.

Российские общественные деятели и журналисты раскритиковали его слова, назвав «удивительным кретином», и предложив «унизить Россию прямо из окопа на Запорожском фронте».