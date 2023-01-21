Взгляд
21 января, суббота  |  Последнее обновление — 19:00  |  vz.ru
Разделы

Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

Экономический форум в Давосе вызывает боль и сочувствие UPPA/ZUMA/Global Look Press
Некогда Всемирный экономический форум в Давосе оказался не нужен сильным мира сего. Его проигнорировали лидеры России, США и Китая, и даже Джордж Сорос придумал «отписку». Из «Большой семерки» только канцлер Германии добрался до швейцарского горнолыжного курорта. Почему экономический форум умирает? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Боррель споткнулся на «русском вопросе»

Сергей Лавров уже давно не видит в Жозепе Борреле достойного партнера Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В МИД сочли лицемерными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который раскритиковал Сергея Лаврова за заявление о «русском вопросе». Такая острая реакция Запада на слова министра, уверены эксперты, произошла из-за того, что была задета внешнеполитическая идентичность англосаксонского мира. Лавров с помощью нескольких фраз сыграл на идеологическом поле западных оппонентов и продемонстрировал арьергардные бои между Россией и Европой. Подробности...
Перейти в раздел…

Российская армия нашла слабое звено в украинской обороне

Степи Запорожской области становятся ареной активных боевых действий Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В пятницу пришло несколько сообщений о тактических успехах российских военных в Запорожской области на участке фронта между Гуляйполем и Каховским водохранилищем. Там, где в предыдущие месяцы СВО Российская армия укрепляла оборону, отмечено локальное продвижение. С чем связаны эти перемены и открывают ли они возможность освобождения Запорожья? Подробности...
Перейти в раздел…

Стремление построить украинское национальное государство грозит потерей Закарпатья

Украинские власти демонстративно убрали венгерский символ у замка в Мукачево Keystone Press Agency/Global Look Press
Венгрия на высшем уровне подняла вопрос о нарушении прав закарпатских соотечественников властями Украины – от демонстративного уничтожения национальных символов до преследования активистов. Будапешт уже заручился моральной поддержкой как минимум одной из стран ЕС. Чем вызвана непримиримость Киева к не самому крупному, хотя и сплоченному нацменьшинству, и во что это может вылиться? Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Что смог и чего не смог сделать Ленин

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
99 лет назад, 21 января 1924 года, умер Владимир Ленин. Этот русский революционер оказался одним из самых влиятельных людей своего времени. Именно Ленин во многом определил облик 20 века и продолжает определять облик века 21-го. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Как не замерзнуть Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, научный сотрудник ЦКЕМИ
Нынешний топливно-энергетический кризис в Центральной Азии – далеко не первый и не последний. Фактически ситуация, сложившаяся в энергетическом секторе, это иллюстрация системных проблем, накопившихся за 30 лет после распада СССР. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Когда украинцев начнут принудительно мобилизовать в Европе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польша может стать полигоном для отработки мобилизации граждан Украины за границей. А полученный опыт могут распространить на другие страны НАТО с большим количеством украинских беженцев. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

«Подарок» от ЕС к годовщине СВО

Казахстан пройдет краш-тест

Обсуждение: 4 комментария

Как болгары спасли Украину

Перейти в раздел…

Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Подробности...

В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
Подробности...

В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Рогов сообщил об активизации боев в районе Гуляйполя Запорожской области
    Медведев: Боррель подтвердил, что Киев и Европа – прямые наследники Гитлера Батарея С-300 отработала защиту важных военных объектов в Подмосковье Российские войска освободили Двуречье в ДНР Китаевед рассказала, как правильно встречать Новый год по восточному календарю
    Минобороны сообщило о занятии более выгодных рубежей на Запорожском направлении Британцы назвали главный страх Зеленского Американский полковник рассказал о попытке США обманом победить Россию Полиция выгнала трех украинок из приюта в Германии
    Минобороны показало удары «Аллигаторов» и «Ночных охотников» по технике ВСУ Солдаты ВСУ пожаловались на скучающих по России жителей Купянска Зеленский стал носить обручальное кольцо на среднем пальце Археологи нашли папирус с заклинаниями из Книги мертвых

    «процесс грызни»


    Арестович заявил об упущенном шансе Украины победить Россию

    огневое поражение


    Подполковник Марочко рассказал о «серьезном и очень точном» оружии ВСУ

    зеленая футболка


    Зеленская оправдала внешний вид мужа

    Видео

    шпионский скандал


    Шведы проявили максимальную жестокость к «шпиону России»

    выборы в парламент


    Казахстан весной разыграет «русскую карту»

    Всемирный экономический форум


    Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

    «партия мира»


    Как России помочь «другой Украине»

    тайные поставки оружия


    Болгария вооружила Украину втайне от болгар

    Экономическая война


    Глеб Простаков: Скоро Евросоюз подсчитает запасы суверенитета

    Пусть догнивают


    Дмитрий Винник: Почему на Западе зло превратилось в добро

    Делим небо


    Михаил Котов: Политические разногласия добрались до космоса

    на ваш взгляд


    Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?

    Почему Боррель споткнулся на «русском вопросе»

    Сергей Лавров уже давно не видит в Жозепе Борреле достойного партнера
    		   21 января 2023, 18:30
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    В МИД сочли лицемерными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который раскритиковал Сергея Лаврова за заявление о «русском вопросе». Такая острая реакция Запада на слова министра, уверены эксперты, произошла из-за того, что была задета внешнеполитическая идентичность англосаксонского мира. Лавров с помощью нескольких фраз сыграл на идеологическом поле западных оппонентов и продемонстрировал арьергардные бои между Россией и Европой.

    В субботу российский МИД назвал лицемерным заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с критикой в адрес министра иностранных дел Сергея Лаврова за сравнение действий США и их союзников в отношении Москвы с преступлениями Адольфа Гитлера. На Смоленской площади подчеркнули, что слова Борреля прозвучали особенно лицемерно «на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на «цветущий сад», в котором проживает «миллиард граждан ЕС и США», и наступающие на него «джунгли», а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима».

    В МИД напомнили о призыве России к Европе бороться с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминации в отношении отдельных национальностей и этносов, заметив, что «никогда не поздно признать свои ошибки и сделать правильный нравственный выбор». Кроме того, министерство получило большое количество обращений еврейских организаций с недоумением по поводу призыва Европейского еврейского конгресса к Лаврову извиниться за сравнение «еврейского вопроса» с «русским».

    В ходе пресс-конференции 18 января Лавров сравнил политику Вашингтона по созданию коалиции против России с действиями Гитлера против СССР. По его словам, США пытаются объединить Европу против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос».

    «Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Адольф Гитлер захватил, поставил «под ружье» большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину «по доверенности» ведут войну против нашей страны с той же самой задачей – окончательного решения «русского вопроса». А Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», – напомнил Лавров.

    Министр добавил, что западные политики (не только из Прибалтики, Польши, но и из более «вменяемых» стран) «говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение». «В некоторых изданиях политологи активно рассуждают о том, что нужно деколонизировать Россию. Мол, опять наша страна слишком большая и «мешается», – добавил министр.

    В ответ Боррель раскритиковал «совершенно неуместные» обвинения Лаврова в адрес Запада в попытке «окончательного решения «русского вопроса». «Не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине для защиты ее территории и народа от несправедливой агрессии», – говорилось в письменном заявлении Борреля.

    Европейский дипломат назвал неуважительными слова, которые «попирают память 6 млн евреев и других жертв, которые систематически уничтожались во время Холокоста». «Вот почему на следующей неделе мы будем отмечать ежегодный Международный день памяти жертв Холокоста, – заявил он.

    Боррель добавил, что «необходимо продолжать вооружать Украину». «Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны», – предупредил глава европейской дипломатии.

    Заявление, в котором европейский дипломат сравнил весь мир с «джунглями», окружающие «сад» в Европе, прозвучали в октябре прошлого года. Позже ему пришлось извиниться за эту аналогию.

    Ответная реакция на пресс-конференцию Лаврова последовала и в США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что российский министр представил ситуацию в «по-настоящему оскорбительном ключе». Также извинений потребовал Еврейский конгресс. В заявлении на их сайте говорилось, что слова Лаврова «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться». В МИД отказались принимать во внимание претензии от организации, которая «много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине».

    Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко считает, что Лавров словами о «русском вопросе» «как бы зашел на половину поля Запада, который во многом строил свою внешнеполитическую идеологию на безусловном осуждении геноцида и Холокоста». 

    «Запад как бы монополизировал тот факт, что извинения за Холокост – это их сфера. Они уже сделали все ритуальные жесты: принесли свои извинения, выплатили все, что нужно, и – тема закрыта. А Лавров открывает ее вновь

    и фактически говорит о том, что для России Запад как бы единый – в годы Второй мировой одна часть уничтожала другую. Холокост во многом придумали немцы в отношении немецких и польских евреев. Соответственно, мы таким образом покушаемся на очень важный элемент внешнеполитической идентичности Запада», – пояснил Ткаченко. 

    Что касается роли самого Борреля, то для России он «потерял полную субъектность». Впервые это стало понятно во время его визита в Москву феврале прошлого года – незадолго до начала российской спецоперации на Украине (СВО). В ходе той прохладной встречи Лавров критиковал западные страны за нарушения в сфере прав человека. Во время совместного обеда Боррель узнал о выдворении из России трех европейских дипломатов за «участие в протестных акциях».

    «В феврале министр и наш протокол показали, что не видят в Борреле достойного партнера. Пикировки МИД с Боррелем – это арьергардные бои действительного противостояния между Россией и Европой. Сейчас в рамках СВО наши основные оппоненты – это Брюссель, Германия, Франция, но уж точно не Баррель, который пытается говорить от имени Европы, но мы же понимаем, что таких полномочий у него нет», – считает политолог.

    Лаврова поддержал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, который назвал конфликт России с Украиной и Западом новой Отечественной войной. Он уверен в победе Москвы, как это произошло в 1812 и 1945 годах. «Молодец все-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Член Общественной палаты, экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе подчеркивает:

    Лавров «попал в точку», потому что признаваться даже в прошлых преступлениях никто не любит, тем более на Западе.

    «Боррель наверняка знает историю и должен быть в курсе, что подразделения добровольцев из франкистской Испании в составе вермахта – «Голубой дивизии» – воевали против СССР на Восточном фронте во время Второй мировой войны. Против нас тогда воевали воинские контингенты практически всех европейских стран. Естественно, вспоминать о своих преступлениях они не хотят и не будут. Но мы им напомнили, и это вызвало такую бурную реакцию», – пояснил дипломат.

    По мнению Орджоникидзе, ЕС принимает если не прямое, то посредственное участие в украинском конфликте – поставляет оружие, «которое убивает русских солдат, граждан». «НАТО, штаб-квартира ЕС состоят из представителей стран с ограниченным суверенитетом. Мои европейские коллеги очень обижались, когда я говорил им это напрямую, называя их актерами и глашатаями, которые играют по написанной в Вашингтоне пьесе. Но как еще трактовать нахождение на территории Евросоюза американских военных баз? Я не представляю, как при таких условиях можно проводить собственную независимую внешнюю политику. Это абсурд. Это и постоянно увеличивающаяся экономическая зависимость от США. Несогласие Франции и Германии с позицией США по Ираку не сыграло никакой принципиальной роли», – перечислил эксперт.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •