Почему Боррель споткнулся на «русском вопросе»

В МИД сочли лицемерными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который раскритиковал Сергея Лаврова за заявление о «русском вопросе». Такая острая реакция Запада на слова министра, уверены эксперты, произошла из-за того, что была задета внешнеполитическая идентичность англосаксонского мира. Лавров с помощью нескольких фраз сыграл на идеологическом поле западных оппонентов и продемонстрировал арьергардные бои между Россией и Европой.

В субботу российский МИД назвал лицемерным заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с критикой в адрес министра иностранных дел Сергея Лаврова за сравнение действий США и их союзников в отношении Москвы с преступлениями Адольфа Гитлера. На Смоленской площади подчеркнули, что слова Борреля прозвучали особенно лицемерно «на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на «цветущий сад», в котором проживает «миллиард граждан ЕС и США», и наступающие на него «джунгли», а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима».

В МИД напомнили о призыве России к Европе бороться с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминации в отношении отдельных национальностей и этносов, заметив, что «никогда не поздно признать свои ошибки и сделать правильный нравственный выбор». Кроме того, министерство получило большое количество обращений еврейских организаций с недоумением по поводу призыва Европейского еврейского конгресса к Лаврову извиниться за сравнение «еврейского вопроса» с «русским».

В ходе пресс-конференции 18 января Лавров сравнил политику Вашингтона по созданию коалиции против России с действиями Гитлера против СССР. По его словам, США пытаются объединить Европу против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос».

«Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Адольф Гитлер захватил, поставил «под ружье» большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину «по доверенности» ведут войну против нашей страны с той же самой задачей – окончательного решения «русского вопроса». А Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», – напомнил Лавров.

Министр добавил, что западные политики (не только из Прибалтики, Польши, но и из более «вменяемых» стран) «говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение». «В некоторых изданиях политологи активно рассуждают о том, что нужно деколонизировать Россию. Мол, опять наша страна слишком большая и «мешается», – добавил министр.

В ответ Боррель раскритиковал «совершенно неуместные» обвинения Лаврова в адрес Запада в попытке «окончательного решения «русского вопроса». «Не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине для защиты ее территории и народа от несправедливой агрессии», – говорилось в письменном заявлении Борреля.

Европейский дипломат назвал неуважительными слова, которые «попирают память 6 млн евреев и других жертв, которые систематически уничтожались во время Холокоста». «Вот почему на следующей неделе мы будем отмечать ежегодный Международный день памяти жертв Холокоста, – заявил он.

Боррель добавил, что «необходимо продолжать вооружать Украину». «Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны», – предупредил глава европейской дипломатии.

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Заявление, в котором европейский дипломат сравнил весь мир с «джунглями», окружающие «сад» в Европе, прозвучали в октябре прошлого года. Позже ему пришлось извиниться за эту аналогию.

Ответная реакция на пресс-конференцию Лаврова последовала и в США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что российский министр представил ситуацию в «по-настоящему оскорбительном ключе». Также извинений потребовал Еврейский конгресс. В заявлении на их сайте говорилось, что слова Лаврова «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться». В МИД отказались принимать во внимание претензии от организации, которая «много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине».

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко считает, что Лавров словами о «русском вопросе» «как бы зашел на половину поля Запада, который во многом строил свою внешнеполитическую идеологию на безусловном осуждении геноцида и Холокоста».

«Запад как бы монополизировал тот факт, что извинения за Холокост – это их сфера. Они уже сделали все ритуальные жесты: принесли свои извинения, выплатили все, что нужно, и – тема закрыта. А Лавров открывает ее вновь

и фактически говорит о том, что для России Запад как бы единый – в годы Второй мировой одна часть уничтожала другую. Холокост во многом придумали немцы в отношении немецких и польских евреев. Соответственно, мы таким образом покушаемся на очень важный элемент внешнеполитической идентичности Запада», – пояснил Ткаченко.

Что касается роли самого Борреля, то для России он «потерял полную субъектность». Впервые это стало понятно во время его визита в Москву феврале прошлого года – незадолго до начала российской спецоперации на Украине (СВО). В ходе той прохладной встречи Лавров критиковал западные страны за нарушения в сфере прав человека. Во время совместного обеда Боррель узнал о выдворении из России трех европейских дипломатов за «участие в протестных акциях».

«В феврале министр и наш протокол показали, что не видят в Борреле достойного партнера. Пикировки МИД с Боррелем – это арьергардные бои действительного противостояния между Россией и Европой. Сейчас в рамках СВО наши основные оппоненты – это Брюссель, Германия, Франция, но уж точно не Баррель, который пытается говорить от имени Европы, но мы же понимаем, что таких полномочий у него нет», – считает политолог.

Лаврова поддержал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, который назвал конфликт России с Украиной и Западом новой Отечественной войной. Он уверен в победе Москвы, как это произошло в 1812 и 1945 годах. «Молодец все-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Член Общественной палаты, экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе подчеркивает:

Лавров «попал в точку», потому что признаваться даже в прошлых преступлениях никто не любит, тем более на Западе.

«Боррель наверняка знает историю и должен быть в курсе, что подразделения добровольцев из франкистской Испании в составе вермахта – «Голубой дивизии» – воевали против СССР на Восточном фронте во время Второй мировой войны. Против нас тогда воевали воинские контингенты практически всех европейских стран. Естественно, вспоминать о своих преступлениях они не хотят и не будут. Но мы им напомнили, и это вызвало такую бурную реакцию», – пояснил дипломат.

По мнению Орджоникидзе, ЕС принимает если не прямое, то посредственное участие в украинском конфликте – поставляет оружие, «которое убивает русских солдат, граждан». «НАТО, штаб-квартира ЕС состоят из представителей стран с ограниченным суверенитетом. Мои европейские коллеги очень обижались, когда я говорил им это напрямую, называя их актерами и глашатаями, которые играют по написанной в Вашингтоне пьесе. Но как еще трактовать нахождение на территории Евросоюза американских военных баз? Я не представляю, как при таких условиях можно проводить собственную независимую внешнюю политику. Это абсурд. Это и постоянно увеличивающаяся экономическая зависимость от США. Несогласие Франции и Германии с позицией США по Ираку не сыграло никакой принципиальной роли», – перечислил эксперт.

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