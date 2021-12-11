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Россияне стали меньше экономить и больше тратить Артем Геодакян/ТАСС
Весомый вклад в рекордно высокие темпы роста российской экономики внесли не только нефть и газ, но и сами россияне. Они активно скупают автомобили, украшения, часы и даже золотые слитки с монетами. Почему россияне стали меньше экономить и сберегать деньги на черный день, а начали активно тратить?  Подробности...
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Русофобию возвели в ранг госполитики Польши

Россия давно стала частью Европы и от этого факта никуда не деться Paul Zinken/dpa/Global Look Press
Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что время уступок закончилось и Россия должна определиться: с Европой она или нет. В ответ на якобы попытки Владимира Путина «разделить Европу» политик призвал ввести жесткие санкции. По мнению наблюдателей, подобная риторика присуща «городскому сумасшедшему», а не главе правительства. Однако за «безудержной русофобией» польского руководства скрываются определенные интересы. Подробности...
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Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

Антипрививочники выступают против мер, которые власти принимают в целях борьбы с ковидом Zuma/ТАСС
Конспирологические настроения по поводу ковида можно сравнить с «мозговым вирусом». Это ментальная программа, построенная по технологиям создания компьютерных вирусов, чтобы подпитывать движение антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт российской IT-индустрии Игорь Ашманов. Подробности...
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Макрон пошел наперекор США в борьбе с Китаем

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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

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Евгений Фатеев
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    Русофобию возвели в ранг госполитики Польши

    Россия давно стала частью Европы и от этого факта никуда не деться
    		   11 декабря 2021, 17:18
    Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что время уступок закончилось и Россия должна определиться: с Европой она или нет. В ответ на якобы попытки Владимира Путина «разделить Европу» политик призвал ввести жесткие санкции. По мнению наблюдателей, подобная риторика присуща «городскому сумасшедшему», а не главе правительства. Однако за «безудержной русофобией» польского руководства скрываются определенные интересы.

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью итальянской La Repubblica, что время уступок закончилось и Россия должна решить: хочет она «быть с Европой или против Европы». «На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций», – убежден премьер.

    По его словам, Россия «исследует границы дозволенного» и стремится «разделить Европу», а газопровод «Северный поток – 2» должен стать «символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой». Премьер предупредил Запад, что тот проявит слабость, если согласится на запуск газопровода.

    Более того, он считает, что президент России Владимир Путин хочет «разделить Европу», поскольку для него это единственный способ достичь своих целей. Угроза вооруженного конфликта на восточной границе ЕС никогда не была такой высокой за последние 30 лет, как сейчас, уверен Моравецкий. «Его основная цель – восстановить имперскую мощь России за счет своих соседей», – продолжил премьер, добавив, что Украина была первой на линии огня.

    Премьер-министр Польши сказал, что Путин просто проверял, как далеко он может зайти, и делал это с помощью грубой силы во всех областях, включая экономику. «Он знает, что его власть зависит от цен на газ. И он делал все, чтобы поставить Европу в зависимость от его поставок», – сказал Моравецкий.

    Ранее глава польского правительства высказывал мнение о возможности введения санкций против России из-за проблемы с мигрантами на границе с Белоруссией, ситуации в Молдавии и конфликта на Украине, а также энергетического кризиса в Европе и подорожания квот на выбросы парникового газа.

    В Польше такую точку зрения разделяют не все. Бывший президент страны Лех Валенса выступает за сотрудничество с Россией в силу геополитических причин. «Конечно, из Гданьска ближе до Москвы, чем до Вашингтона. Есть определенные вещи, определенные виды сотрудничества, которые будут здесь более выгодны, чем на Западе. Я так считаю и буду считать, буду стремиться к тому, чтобы мы теснее сотрудничали, потому что это может повысить благосостояние наших народов», – говорил лауреат Нобелевской премии мирав недавнем интервью.

    Валенса раскритиковал польских политиков за нежелание налаживать отношения с Россией. По его мнению, следует отделить обсуждение вопросов прошлого от нынешних возможностей для взаимовыгодного сотрудничества. Но нынешнее руководство настроено иначе. В конце ноября президент Польши Анджей Дуда предложил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу повысить готовность сил альянса на восточном фланге. «Нашими ссорами пользуются другие. Поэтому я искал бы выгодных для обеих сторон договоренностей во всех сферах жизни», – указал Валенса.

    В экспертной среде отмечают, что риторика Польши в адрес России остается враждебной многие годы и всякий раз это проявление политической конъюнктуры, желание оставаться у власти как можно дольше. Историк, журналист, член центрального совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Армен Гаспарян подчеркивает, что у Польши есть серьезный комплекс. «Это исторические разделы страны и бесконечная русофобия. В данном случае слова премьера совершенно в порядке вещей. Вот если бы премьер-министр отказался от подобных заявлений, то такая ситуация была бы ненормальной.

    Польша стала «локомотивом» Восточной Европы с точки зрения безудержной русофобии», 

    уверен Гаспарян. 

    Собеседник напомнил, что «обвинения в адрес России перешли в активную фазу с момента гибели президентского самолета Леха Качиньского в апреле 2010 года под Смоленском». Гаспарян не исключил, что вслед за грозной риторикой Польша постарается продавить свою точку зрения на европейских площадках и ее примеру последуют Совет Европы и Европарламент. «Я уже слышал такое бешенное число польских заявлений, что меня сложно удивить. Их тотальная невменяемость уже предмет для изучения Главной палатой меры весов», – подчеркивает публицист.

    Историк возразил тем, кто считает, что комплекс поляков условно относится только к годам существования Советского Союза и подобная риторика – это проявление борьбы с коммунизмом, а обвинения в адрес России – всего лишь ее отголоски. «Если внимательно изучить многочисленные польские заявления, то их значительная часть посвящена совсем не Советскому Союзу, а современной России. Это типичная русофобия, возведенная в ранг государственной политики», – уверен Гаспарян.

    Заявление Моравецкого – это повод для России перейти «к новому этапу в наших взаимоотношениях», убежден историк и публицист Владимир Корнилов. «Когда поляки потребуют от России скидок на газ и иные ресурсы, то в ответ давайте цитировать Моравецкого про окончание времени уступок», – предложил Корнилов.

    Эксперт назвал слова главы польского правительства проявлением «глупости с совмещением личных бизнес-интересов». Он напомнил, что в ЕС обвиняют Моравецкого в нарушении европейских ценностей и законов. Но если в ответ Варшава заявляет о своем праве на самоопределение, самобытность и традиции, то «почему-то думает, что на Россию это право не распространяется». «Польша выступает против «Северного потока – 2» не в связи с тем, что это агрессивный проект, по которому Россия замыслила пустить «танки или беженцев», а потому, что Польша потеряет на транзите российских ресурсов на Запад. Постановка вопроса о европейском выборе России напоминает трактовку «вы с нами или против нас», которая звучала еще в адрес большевиков. Россия является составной частью Европы и никуда не денется. Но если кто-то обязывает нас следовать чуждым законам и ценностям, которые не соответствуют нашим понятиям, то плевать мы на них хотели», – считает Корнилов. 

    Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич согласен, что премьер Польши «не имеет оснований отлучать или приглашать в Европу кого бы то ни было». «Люди, которые не подчиняются европейским нормам, не вправе давать оценку, как другие следуют этим нормам», – указал эксперт.

    Межевич сравнил риторику Моравецкого с высказываниями «городского сумасшедшего». «Сама постановка вопроса, что именно он будет решать, Европейская Россия или нет, очень странная. Даже для таких исторических персонажей как Черчилль или де Голль подобного вопроса не существовало. Понятно, что Моравецкий преследует свои личные интересы, а не польского народа», – полагает Межевич.

    По его словам, польских политиков «всегда отличало удивительное желание подстроиться под конъюнктуру, которая позволяла бы удержаться у властного корыта еще на одну каденцию». «Моравецкий в этом отношении далеко не рекордсмен, но один из хороших примеров», – подытожил Межевич. 

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