Евросоюзу предрекли судьбу СССР из-за Польши

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Samsung уличили в копировании российской технологии

Смартфоны Samsung оказались под запретом в России Zuma/ZEUS/ТАСС
Бизнес Samsung в России оказался под ударом. В суде было доказано, что корейская компания, по сути, скопировала технологию, изобретенную россиянином и защищенную российским патентным правом еще с 2013 года. Суд потребовал запретить продажи более 60 корейских смартфонов. Это открывает ящик Пандоры, от которого может пострадать далеко не один Samsung.  Подробности...
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Путин похоронил эпоху доминирования Запада

Путин описал модель будущего развития мира Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Владимир Путин объявил о снижающейся роли западных стран на международной арене. По его словам, «многовековое доминирование Запада в мировом сообществе уступает место намного более многообразной системе». Какие факторы свидетельствуют об этой тенденции и какую идею мироустройства Путин предложил взамен? Подробности...
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Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

Свадьба Георгия Михайловича Романова стала одним из самых обсуждаемых событий последнего времени Александр Демьянчук/ТАСС
«Свадьба великого князя Георгия Михайловича и светлейшей княгини Виктории Романовны имела большой положительный резонанс во всем мире», – заявил газете ВЗГЛЯД директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов. Он также рассказал о том, при каких условиях в России могла бы быть восстановлена монархия – и кто отдал приказ на участие в свадьбе великого князя почетного караула Российской армии. Подробности...
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Украина обогнала СССР по тоталитаризму

Непросто сказать, что стало главным триггером: это фото, анекдот про бандеровцев или семейные связи девушки instagram.com/yuliak89
Украинское общество продолжает переживать странную эволюцию, совмещая практики ультраправых радикалов с методами движения типа Black Lives Matter. Теперь частный бизнес подчиняется уличным националистам, а по ряду показателей жизнь «свободолюбивой» украинской нации ограничена больше, чем во времена СССР. Скандал вокруг Юлии Приваловой – очередной пример этого. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Ответственность – ключевое слово в отношениях человека и оружия

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отстаньте от русского закона об оружии – в нем все верно, хотя я лично, конечно, за короткоствол, а травматы бы запретил совсем, так как это оружие безответственности. Подробности...
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Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
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Игорь Караулов, поэт, публицист
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Евросоюзу предрекли судьбу СССР из-за Польши

    Евродепутаты боятся, что Матеуш Моравецкий выведет Польшу из ЕС «через черный ход»
    		   24 октября 2021, 14:52
    Фото: JOHN THYS/EPA/ТАСС
    Текст: Елена Лексина,
    Ростислав Зубков

    Резолюция Европарламента с требованиями подчиниться законам ЕС – Варшаве не указ, заявил польский МИД. Премьер республики обвинил брюссельских политиков в шантаже – и в ответ удостоился подозрений в работе на Москву. Противостояние ЕС и правящих в Варшаве консерваторов породило мнение о выходе Польши из Евросоюза, в котором Варшава видит едва ли не новый СССР. А это может стать шагом к развалу всего ЕС.

    МИД Польши не считает, что принятая ранее резолюция Европейского парламента (ЕП), содержащая угрозы в адрес Варшавы, носит какой-либо обязывающий характер. Об этом заявил в пятницу замглавы ведомства республики Петр Вавжик. «Это исключительно выражение взглядов евродепутатов», отметил польский дипломат, добавив, что Европарламент - «орган, действующий исключительно под диктат текущей политической ситуации».

    Вавжик пригрозил: если Брюссель заморозит деньги, предназначенные для польского национального плана восстановления, это станет  «основанием для Польши для подачи жалобы в Суд ЕС».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, конфликт разгорелся после того, как 7 октября Конституционный суд Польши заявил о превосходстве конституции республики над законами Евросоюза. В ответ Европарламент призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство против Польши – за нарушение принципа верховенства европейских законов. Кроме того, депутаты потребовали отказать Варшаве в средствах из фондов ЕС для национального плана восстановления экономики после пандемии. Резолюцию на сессии в Страсбурге поддержали 502 депутата, против проголосовали 153, еще 16 парламентариев воздержались.

    «Парламент требует, чтобы деньги европейских налогоплательщиков не передавались правительствам, которые грубо, целенаправленно и систематически подрывают европейские ценности», – гласит принятая в четверг резолюция. Депутаты потребовали от лидеров Евросоюза также выпустить декларацию по поводу Польши, выдержанную «в самых решительных» выражениях.

    «Я не могу примириться с ситуацией, когда какие-то политики шантажируют Польшу и грозят ей», – заявил по поводу резолюции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, которому дали слово на заседании Европарламента. Он выразил возмущение тем, что подобный тон общения стал нормой в адрес некоторых стран ЕС.

    Позднее Моравецкий заявил, что в Польше согласны на «доминирование норм ЕС над национальными законами, национальным законодательством во всех сферах, где компетенции были переданы Евросоюзу». «Но мы не можем позволить себе, чтобы компетенции, которые не описаны в договорах, например, вопросы безопасности или связанные со спортом, регулировала Еврокомиссия или Суд ЕС. Мы на это не договаривались», – констатировал премьер.

    «Своей сегодняшней речью вы сеете смуту и раздор в ЕС. Таким политическим шагом вы ослабляете Европу», – ответил ему председатель крупнейшей в Европарламенте фракции – Европейской народной партии, немец Манфред Вебер. По его мнению, слова Моравецкого весьма порадуют прежде всего Владимира Путина, а такого допускать нельзя.

    В тот же день Вебер предупредил об угрозе выхода Польши из состава Евросоюза, заявив об этом в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. Вебер призвал найти решение правового спора с Польшей на саммите Евросоюза, который открылся в Брюсселе одновременно с заседанием Европарламента. «Речь идет о принципиальном вопросе, заключающемся в том, принимает ли ЕС право и независимость правосудия. То, что эта тема до сих пор не обсуждалась, является провалом Европейского совета», - возмутился глава ЕНП. Если вопрос не решится,

    «существует риск вынужденного выхода Польши из ЕС через черный ход»,

    - предупредил Вебер. «Удручает тот факт, что к любым дискуссиям о проблемах ЕС, приплетают Россию, используя ее как страшилку, – сетует немецкий политолог Александр Рар. – Не хватает газа в Европе? Путин виноват. Мигранты нелегально просачиваются в Польшу? Путин виноват. И неважно, что мигранты идут из Белоруссии, а не из России. Сейчас уже сама Польша бодается с ЕС по внутренним своим реформам, – и опять «Путин виноват». Это расцарапанная пластинка, которую крутят и крутят лидеры ЕС в любых спорах. Использовать ее очень удобно, правда на публику эта мелодия действует все меньше и меньше». Что касается лично Манфреда Вебера, то он особенно славится своей русофобией, добавляет немецкий политолог, подыгрывая в этом большинству депутатов из стран восточной Европы, добавил эксперт.

    С Варшавой у Брюсселя действительно принципиальные расхождения, напоминает Рар. «ЕС не может уступить, иначе завтра Венгрия последует польскому примеру. Но и Варшава имеет свои козыри – она будет угрожать выходом из ЕС. А выход Польши через два года после выхода Великобритании? Такое событие может просто похоронить ЕС с политической точки зрения», – предрекает немецкий эксперт.

    «Так что это противоборство кончится тем, что Варшава сможет настоять на своем. И Брюссель не сможет не дать ей денег. Поляки – это крепкие ребята, – добавил Рар. – Они не хотят прыгать под дудку ЕС. Они все чаще говорят: мы не для того вышли из социалистического лагеря, из-под Советского Союза, чтобы спустя 30 лет попасть под диктат Брюсселя».

    Член польского сейма, экс-депутат Европарламента Януш Корвин-Микке считает звучавшие в адрес Моравецкого упреки нелепыми.

    «Если Польша уйдет из Евросоюза, она со временем станет такой же сильной, как, например, Китай, а это вряд ли можно назвать подыгрыванием Путину, – заявил депутат газете ВЗГЛЯД. – Вряд ли Моравецкий хочет оказать услугу Путину, ведь Варшава без Брюсселя станет только мощнее. С другой стороны, выход Польши из Евросоюза действительно ослабит эту структуру, что как раз, вероятно, интересно России».

    Корвин-Микке считает, что полякам вообще не нужны деньги ЕС. «Посмотрите на Китай: 30 лет назад он был в десятки раз беднее тогдашней коммунистической Польши. Сегодня КНР уже очень богата и очень сильна. При этом Пекин никогда не брал денег у Брюсселя. Дармовые деньги ЕС только мешают, они нас губят. Их нужно зарабатывать, а не просто получать. Что касается Евросоюза, то он, вероятно, и сам развалится через 15-20 лет. Он просто станет банкротом, – как это в свое время, например, произошло с СССР», – предположил депутат.

    Ссора Польши с руководством Евросоюза создает предпосылки для будущего сближения Польши с Россией, считает канадский политолог польского происхождения, член ученого совета «Валдайского клуба» Петр Дуткевич.

    «Для сближения Москвы и Варшавы есть все предпосылки в условиях конфронтации между Польшей и Брюсселем.

    До сих пор сближение не было реальным, поскольку нас разделяет не только политика, но и история», – заявил ранее газете ВЗГЛЯД Дуткевич.

    Корвин-Микке считает, что улучшение отношений Польши и России возможно, но лишь в долгосрочной перспективе. «Среди поляков большинство по историческим причинам убеждено, что «Россия и русские – это плохо». Таких – около 60 процентов. Еще примерно треть поляков испытывает неприязнь к политике Москвы под влиянием американской пропаганды – если пропаганда исчезнет, то их мнение о вашей стране сразу улучшится. И только оставшиеся 10-15 процентов поляков настроены к россиянам хорошо, независимо ни от каких внешних факторов. И это скорее повод для радости, поскольку 10 лет назад тех, кто спокойно относился к России, в Польше было всего пять процентов», – заключил собеседник.

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