Канадский политолог рассказал о перспективах примирения Москвы и Варшавы

Москва и Варшава могли сблизиться за счет улучшений отношений Польши с Венгрией и Италией, но против этого будет выступать местная оппозиция. При этом Польша поддержит вступление Украины в ЕС и в перспективе в НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД канадский политолог польского происхождения Петр Дуткевич в кулуарах заседания международного клуба «Валдай».

«Для сближения Москвы и Варшавы есть все предпосылки в условиях конфронтации между Польшей и Брюсселем. До сих пор сближение не было реальным, поскольку нас разделяет не только политика, но и история», – считает член ученого совета «Валдайского клуба» и директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета (Канада) Петр Дуткевич, который сейчас находится в Сочи, где проходит заседание клуба.

Дуткевич напомнил, что в апреле премьер Венгрии Виктор Орбан, премьер Польши Матеуш Моравецкий и бывший глава МВД Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини договорились на встрече в Будапеште работать над формированием общеевропейского правого политического объединения. С этими политическими силами Москва «вполне адекватно разговаривает» и за счет этого можно выстраивать российско-польский диалог.

Эксперт сожалеет, что у польской оппозиции вместо программы развития отношений с Россией очень критический взгляд на нее. Это будет препятствовать попыткам правительства сблизиться с РФ. «Никто из польской оппозиции, даже бывший премьер-министр Дональд Туск не имеет хотя бы короткой программы отношений с Россией. Это их большая ошибка», – уверен политолог.

Что касается позиции простых поляков, то часть из них находится под влиянием правящей партии «Право и справедливость» и слогана «Польша прежде всего», что «тоже не способствует хорошим контактам с Россией». «Но что касается личных отношений, то поляки относятся к России нормально. Многие россияне, которые бывают в Польше, удивляются позитивной реакции людей на русский язык. Но это не касается радикальных националистических элементов, которые всегда будут», – добавил собеседник.

Говоря о позиции Польши по поводу вступления Украины в НАТО, а затем в ЕС, Дуткевич отметил огромные риски такого пути для Киева. «С точки зрения Польши, было бы гораздо более прагматично начать разговор о вступлении Украины в Европейский союз, а где-то в будущем, когда ситуация на Украине стабилизируется и будут выполнены минские соглашения, о вступлении в какой-то военный блок», – подытожил Дуткевич.

В прошлый четверг украинский посол в ФРГ Андрей Мельник потребовал от Германии закрепить перспективу принятия Украины в Евросоюз. В июле президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.

Ранее председатель Европарламента Давид Сассоли сообщил, что «Еврокомиссия ведет переговоры с польскими властями по поводу основополагающих принципов, несоблюдение которых может заблокировать утверждение плана восстановления Польши». Так политик отреагировал на решение польского Конституционного суда, который констатировал несоответствие нормы о приоритете европейского права над национальным положениям основного закона и подтвердил превосходство конституции над правом ЕС.

Это произошло после того, как Европейский суд юстиции заключил, что очередная реформа польской судебной системы может нарушать законодательство ЕС.

В конце 2020 года Совет ЕС и Европарламент условились считать соблюдение принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Это касается всех средств бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран ЕС после пандемии. По оценке Сассоли, «еще есть шанс избежать необратимого кризиса», однако «должно быть ясно, что примат европейского права над национальным не может быть поставлен под сомнение».