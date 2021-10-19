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Канадский политолог рассказал о перспективах примирения Москвы и Варшавы
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Москва и Варшава могли сблизиться за счет улучшений отношений Польши с Венгрией и Италией, но против этого будет выступать местная оппозиция. При этом Польша поддержит вступление Украины в ЕС и в перспективе в НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД канадский политолог польского происхождения Петр Дуткевич в кулуарах заседания международного клуба «Валдай».
«Для сближения Москвы и Варшавы есть все предпосылки в условиях конфронтации между Польшей и Брюсселем. До сих пор сближение не было реальным, поскольку нас разделяет не только политика, но и история», – считает член ученого совета «Валдайского клуба» и директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета (Канада) Петр Дуткевич, который сейчас находится в Сочи, где проходит заседание клуба.
Дуткевич напомнил, что в апреле премьер Венгрии Виктор Орбан, премьер Польши Матеуш Моравецкий и бывший глава МВД Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини договорились на встрече в Будапеште работать над формированием общеевропейского правого политического объединения. С этими политическими силами Москва «вполне адекватно разговаривает» и за счет этого можно выстраивать российско-польский диалог.
Эксперт сожалеет, что у польской оппозиции вместо программы развития отношений с Россией очень критический взгляд на нее. Это будет препятствовать попыткам правительства сблизиться с РФ. «Никто из польской оппозиции, даже бывший премьер-министр Дональд Туск не имеет хотя бы короткой программы отношений с Россией. Это их большая ошибка», – уверен политолог.
Что касается позиции простых поляков, то часть из них находится под влиянием правящей партии «Право и справедливость» и слогана «Польша прежде всего», что «тоже не способствует хорошим контактам с Россией». «Но что касается личных отношений, то поляки относятся к России нормально. Многие россияне, которые бывают в Польше, удивляются позитивной реакции людей на русский язык. Но это не касается радикальных националистических элементов, которые всегда будут», – добавил собеседник.
Говоря о позиции Польши по поводу вступления Украины в НАТО, а затем в ЕС, Дуткевич отметил огромные риски такого пути для Киева. «С точки зрения Польши, было бы гораздо более прагматично начать разговор о вступлении Украины в Европейский союз, а где-то в будущем, когда ситуация на Украине стабилизируется и будут выполнены минские соглашения, о вступлении в какой-то военный блок», – подытожил Дуткевич.
В прошлый четверг украинский посол в ФРГ Андрей Мельник потребовал от Германии закрепить перспективу принятия Украины в Евросоюз. В июле президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
Ранее председатель Европарламента Давид Сассоли сообщил, что «Еврокомиссия ведет переговоры с польскими властями по поводу основополагающих принципов, несоблюдение которых может заблокировать утверждение плана восстановления Польши». Так политик отреагировал на решение польского Конституционного суда, который констатировал несоответствие нормы о приоритете европейского права над национальным положениям основного закона и подтвердил превосходство конституции над правом ЕС.
Это произошло после того, как Европейский суд юстиции заключил, что очередная реформа польской судебной системы может нарушать законодательство ЕС.
В конце 2020 года Совет ЕС и Европарламент условились считать соблюдение принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Это касается всех средств бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран ЕС после пандемии. По оценке Сассоли, «еще есть шанс избежать необратимого кризиса», однако «должно быть ясно, что примат европейского права над национальным не может быть поставлен под сомнение».
Названы европейские противники членства Украины в ЕС
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Богатые страны Европы не хотят оплачивать вступление Украины в Евросоюз. К таким выводам пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя заявление Владимира Зеленского о бессмысленности вопросов про принятие Украины в ЕС.
«Такие крупные и сильные страны Европы, как Германия, Франция, Нидерланды, выступают против членства Украины в ЕС, поскольку именно они во многом отвечают там за вопросы развития экономики и устойчивости финансовой системы», – полагает немецкий политолог Александр Рар. По его словам, они щепетильно относятся к тому, насколько кандидаты соответствуют установленным нормам и критериям для вступления в Евросоюз.
«Поэтому Украина может забыть об идее вхождения в ЕС, потому что она не соответствует Копенгагенским критериям вступления в Евросоюз, не разделяет ценности стран ЕС и принесет им лишь экономические и финансовые проблемы, – уверен политолог. – Все прекрасно понимают, что Украина не смогла пройти нужный путь, в отличие от той же Польши, и не усвоила сложные уроки для вхождения в европейские институты».
«Однако Польша и страны Балтии продвигают идею вступления Украины в ЕС, следуя собственным интересам. Они рассматривают ее как буфер против России, но этого недостаточно, чтобы войти в ЕС», – констатировал Рар.
«Власти Украины вряд ли оставят свои надежды на вхождение в европейские институты. Киев продолжит торговаться за место в ЕС, потому что у нынешних властей нет альтернативной политической линии», – подчеркнул собеседник.
Схожей точки зрения придерживается и генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Во-первых, Украина структурно не готова к вхождению в европейские институты. Во-вторых, это создаст дополнительные проблемы финансового и административно-управленческого характера для ЕС, – отметил он. –
В частности, оплачивать ее интеграцию придется Германии, Франции, Бельгии, Люксембургу и Нидерландам, которые не испытывают большого желания этим заниматься.
А активные лоббисты вступления страны в ЕС – Польша и страны Балтии – вовсе не пытаются взять на себя это бремя, потому что они сами являются реципиентами структурных фондов Евросоюза».
Кроме того, помимо объективных причин, политолог указал и на целый ряд вопросов двусторонних отношений Украины со странами ЕС. «Так, у Венгрии и Румынии есть свои наборы претензий к Украине, включая политические и экономические вопросы. Так что они могут выступать против европерспектив Украины. Более того, даже в Польше есть политические силы, которые крайне критически относятся к Украине», – рассказал Кортунов.
«Таким образом, в подавляющем большинстве стран ЕС рассмотрение вопроса о вхождении Украины в объединение считается преждевременным. И вряд ли он станет предметно обсуждаться в обозримом будущем», – резюмировал эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве в ЕС.
«Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни (главе Европейской комиссии) госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни (председателю Европейского совета) Шарлю Мишелю, у нас до этого было много встреч с Шарлем Мишелем. У нас прекрасные отношения», – сказал Зеленский.
По утверждению главы государства, если бы членство в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе «еще вчера». Проблема, как предположил Зеленский, сложилась на уровне отдельных государств ЕС. «Когда ты один на один, они говорят, что выступают за, но есть вопросы с какой-то другой страной», – добавил он.
Украинский лидер напомнил, что Киев продолжает готовить декларации с другими странами, чтобы понимать, кто точно готов голосовать за принятие Украины в Евросоюз. «Четыре страны уже подписали, три сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27 (стран)», – добавил Зеленский.
В прошлый четверг украинский посол в ФРГ Андрей Мельник потребовал от Германии закрепить перспективу принятия Украины в Евросоюз (ЕС). В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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«Мисс Украина» объяснила свое право говорить по-русски
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Победительница украинского конкурса «Мисс Вселенная» Анна Неплях отреагировала на критику в свой адрес из-за использования русского языка при общении.
Девушка из Днепропетровска 15 октября завоевала титул «Мисс Украина Вселенная – 2021». После победы в конкурсе девушку начали критиковать в соцсетях за использование в своих блогах русского языка, передает РИА «Новости».
«За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского», – сказала Неплях на украинском языке. Видео из Instagram-stories модели опубликовал телеканал ICTV.
Она отметила, что в данном видео говорит по-украински, что показывает, как «можно выучить родной язык за сутки» и разговаривать «чисто и хорошо». «Также хочу подчеркнуть, что я как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90% разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно. Спасибо за понимание», – добавила «Мисс Украина».
Ранее партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила об ограничениях в использовании русского языка на Украине.
Напомним, в сентябре советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать украинский язык в «руський» вслед за переименованием государства в Русь-Украину.
Сатановский: Претензии Эрдогана к итогам Второй мировой опасны для России
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«Сегодня Эрдоган возрождает новую Оттоманскую Порту на территории постсоветских республик. Завтра это произойдет и в тюркских регионах России», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Ранее президент Турции заявил, что судьба мира не должна быть оставлена на милость «горстке стран» – победителей во Второй мировой войне.
«Эрдоган претендует на большую власть, чем у него есть. Он ставит под сомнение статус-кво и Запада, и Востока, и вообще всех, кто ему под руку попадается», – считает президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
«При этом на территории США, Франции и Британии он не так активен, как на постсоветском пространстве или в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, – рассказал Сатановский. – Насколько я понимаю, он вполне успешен в своих проектах, а если где-то не очень успешен – он отряхивается и идет дальше».
Антагонизм Эрдогана к послевоенному мироустройству может свидетельствовать о его желании не столько пересмотреть итоги, сколько забыть их. «Однако не очень-то важно, какие слова для этого использует турецкий лидер. Это как в той пословице: что совой о пень, что пнем о сову, а все сове больно. Я вижу, что Эрдоган возрождает новую Оттоманскую Порту, в том числе на территории постсоветских республик. А завтра это произойдет и на территории тюркских регионов России», – допустил Сатановский.
«Конечно, в этом Эрдоган успешен. Очень успешен. Почитайте Шушинскую декларацию, посмотрите на подготовку к саммиту глав государств Тюркского совета. Вместо России в качестве метрополии для наших бывших братских республик возникает Турция. Отсюда у Эрдогана агрессивная и активная поддержка тюркского национализма с выживанием отовсюду русского языка и исторической памяти. Кстати, с такой же проблемой столкнулся Тегеран в регионах проживания иранских азербайджанцев. Это же касается уйгуров в Китае», – добавил востоковед.
«Поэтому все действия Эрдогана преследуют лишь одну цель – это контроль над территориями, ресурсами и торговыми путями.
Не знаю, хочет ли Эрдоган, чтобы все остальные с ним просто считались, или же он хочет денег заработать через свое окружение, но в данном случае его цель видна невооруженным глазом», – заключил Сатановский.
Накануне турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что «судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран-победителей во Второй мировой войне». По его мнению, мир серьезно изменился, в связи с чем нужно «прислушиваться к требованиям перемен», тогда как игнорирование этой тенденции «означает настойчиво пытаться сохранить» послевоенный статус-кво.
После войны для укрепления международного мира была создана Организация Объединенных Наций, в том числе Совет Безопасности ООН, в который вошли страны-победительницы: США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, как преемница СССР. Ранее Эрдоган призывал реформировать Совбез, включив туда новые государства.
Организация Объединенных Наций (ООН) – международная организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества между странами. ООН была создана после Второй мировой войны странами-победителями.
Совет Безопасности ООН – постоянно действующий орган ООН, в который на постоянной основе вошли страны-победительницы: США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, как преемница СССР, и на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Относится к числу шести «главных органов» ООН.
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Назван усугубляющий энергокризис в Европе фактор
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Газовая сделка между Китаем и США усугубит энергетический кризис в Европе, заявил немецкий телеканал N-TV.
«Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь ее газовые хранилища недостаточно полны», – передает РИА Новости материал телеканала.
Крупные китайские предприятия находятся сейчас на заключительном этапе переговоров с американскими экспортерами по поводу многомиллиардной сделки на поставку в КНР сжиженного природного газа. В Пекине рассчитывают, что договор будет подписан до конца этого года.
Россия, полагает N-TV, могла бы помочь в урегулировании ситуации на европейском рынке, увеличив поставки по своим трубопроводам. Однако экспортные возможности Москвы, как отмечает автор материала, ограничены из-за необходимости заполнения собственных хранилищ и того факта, что добыча газа, вероятно, уже находится на максимальном уровне.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил, что российская сторона готова помочь Великобритании в преодолении газового кризиса. Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали власти Великобритании из-за ситуации с поставками российского газа в Европу.
Накануне Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Зеленский заявил о бессмысленности вопросов про принятие Украины в ЕС
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве в ЕС.
«Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни (главе Европейской комиссии) госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни (председателю Европейского совета) Шарлю Мишелю, у нас до этого было много встреч с Шарлем Мишелем. У нас прекрасные отношения», – передает РИА Новости слова Зеленского в интервью телеканалу ICTV.
По утверждению главы государства, если бы членство в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе «еще вчера». Проблема, как предположил Зеленский, сложилась на уровне отдельных государств ЕС. «Когда ты один на один, они говорят, что выступают за, но есть вопросы с какой-то другой страной», – добавил он.
Украинский лидер напомнил, что Киев продолжает готовить декларации с другими странами, чтобы понимать, кто точно готов голосовать за принятие Украины в Евросоюз. «Четыре страны уже подписали, три сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27 (стран)», – добавил Зеленский.
В прошлый четверг украинский посол в ФРГ Андрей Мельник потребовал от Германии закрепить перспективу принятия Украины в Евросоюз (ЕС). В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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Зеленский признался в отсутствии ответа на окончание транзита газа из России
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток – 2» «оружием», последствия применения которого никто еще не знает, так как Европа зиму еще не прошла. Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину.
«Последствия этого оружия никто еще не знает: зиму мы не прошли, Европа зиму не прошла. Посмотрим, что будет дальше, что будет весной, но при этом <…> мы должны быть на шаг впереди», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу ICTV.
Он полагает, что необходимо не только задумываться о количестве накопленного в этом году в подъемных хранилищах газа, но и о перспективе. «Мы не понимаем, что будет в следующем году <…>, и надо будет реагировать», – подчеркнул украинский лидер.
Зеленский утверждает, что Запад прислушивается к позиции Украины по «Северному потоку – 2». «Мы понимали, что это для нас будут вызовы, но у нас есть свой газ, и наше общество будет обеспечено, но тем не менее мы говорили об энергетической небезопасности всей Европы. Сейчас нас слышат, сейчас пошла уже реакция», – полагает он. В этом контексте Зеленский добавил, что «после того, как «Северный поток – 2» будет достроен, его еще надо запустить», в связи с этим он подчеркнул, что для Киева «очень важно, чтобы Третий энергетический пакет был применен к «Северному потоку – 2».
Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину. «И также, когда закончится контракт о транзите российского газа Украиной в 2024 году, что будет 1 января 2025 года – это также очень серьезный вызов, серьезный вопрос, на который надо находить ответ вчера, позавчера, и на который надо было найти ответы десять лет назад. Мы не находили», – признал Зеленский.
Накануне оператор проекта «Северный поток – 2» – компания Nord Stream 2 AG – сообщил, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом и готова к работе. воскресенье посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о готовности «Северного потока – 2» к запуску.
На этом фоне сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек обвинил Россию в «ограничении» поставок газа в Европу, призвав Берлин «быстро поговорить» с Москвой. Между тем в Кремле указали, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии. Вице-премьер Александр Новак отметил, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
В прошлую пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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США намерены привлечь Газпром к ответственности за нарушение санкций
Вашингтон хочет привлечь российскую компанию «Газпром» к ответственности за нарушение американских санкций, заявил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо.
«Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь Газпром к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции», – передает его слова РИА «Новости».
Подробностей он не привел. Заявление прозвучало на фоне критики сенаторов за то, что США отказались от санкций против трубопровода «Северный поток – 2».
Ранее Белый дом решил не принимать новые санкции против «Северного потока – 2».
Президент России Владимир Путин указывал, что санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первую нитку «Северного потока – 2» практически заполнили газом.
Голикова предложила Путину объявить нерабочую неделю
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Вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом.
«Предлагается первое – обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни», – передает ее слова РИА «Новости».
«При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года», – добавила Голикова.
Вице-премьер считает, что одновременно нужно ввести допуск на отдельные объекты вакцинированных и переболевших при предъявлении QR-кодов.
«Кроме того, предлагается работодателям незамедлительно перевести работающих, невакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее 4 недель с тем, чтобы эти граждане, если они не имеют противопоказаний медицинских, прошли вакцинацию», – добавила Голикова.
Кроме того, она поручила по истечении 7 ноября включительно активно мониторить эпидемиологическую ситуацию и ситуацию в системе здравоохранения.
«Мы предлагаем регионам страны аккуратно открывать те отрасли и объекты, которые в период нерабочих дней будут закрытыми», – сказала она, пояснив, что под словом «аккуратно» имеется в виду введение QR-кодов для посещения этих мест для недопущения распространения коронавируса.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для отдельной категории работников.
В тот же день власти Петербурга решили с 1 ноября ввести QR-коды для посещения выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. С 15 ноября потребуется предъявить QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря QR-коды введут также для посещения ресторанов и кафе.
Москва вводит новые меры из-за всплеска заболеваемости COVID-19
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Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице.
По решению Собянина с 25 октября до 25 февраля 2022 года москвичи старше 60 лет и все, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции, сообщается на сайте мэра. Допустимы прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе.
При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и хронически больные москвичи в случае, если они переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошли вакцинацию.
Кроме того, московские работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30% от общего числа сотрудников и всех, кто старше 60 лет или страдает хроническими заболеваниями.
В первую очередь рекомендуется переводить на удаленную работу невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска. Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонной промышленности, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей.
Также отмечается, что главный санитарный врач по Москве принял решение об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг.
«В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 г. обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года», – говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте мэра, данные срочные меры приняты, чтобы защитить старшее поколение и другие уязвимые категории горожан от коронавирусной инфекции.
«В сентябре Москва вступила в новый период роста заболеваемости COVID-19. По сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев инфекции выросло в четыре раза – до 42 тыс. случаев в неделю. С каждым днем растет и количество людей, госпитализированных в стационары с тяжелой формой заболевания. Если в конце лета мы госпитализировали 400–500 человек в день, то в последнее время – 1200–1500 человек ежедневно. В два раза выросло и число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь. Однако при всей внешней схожести осени 2020 и 2021 годов между ними есть важные различия.
«Нынешней осенью эпидемиологическая обстановка серьезно осложняется из-за роста заболеваемости ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, чего не было в прошлом году. И самое тревожное – это ситуация с заболеваемостью ковидом среди старшего поколения. По правде говоря, мы надеялись, что в начале осени пенсионеры вернутся в Москву с дачных участков и обязательно выберут время, чтобы сделать прививку. К огромному сожалению, этого не произошло», – отмечается в сообщении на сайте столичного градоначальника.
По данным мэрии, из 3 млн москвичей в возрасте старше 60 лет вакцинацию прошли всего лишь 1,14 млн человек – чуть больше трети.
«В результате сегодня 60% пациентов ковидных стационаров составляют москвичи в возрасте старше 60 лет. Почти 80% на ИВЛ – люди пожилого возраста. Среди умерших от ковида их доля достигает 86%. И, как правило, они не сделали прививку», – подчеркивается в сообщении.
«Дорогие мои бабушки и дедушки. Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует. Пожалуйста, сделайте прививку. Тем самым вы защитите свое здоровье и сможете сохранить привычный образ жизни», – приводит сайт обращение Сергея Собянина к пожилым москвичам.
Ранее Управление Роспотребнадзора по Москве приступило к усиленному контролю за соблюдением коронавирусных ограничений в столице из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Глава ведомства Анна Попова заявила, что введенной системы проверки QR-кодов в 28 регионах страны недостаточно. Для борьбы с коронавирусом необходимо усилить меры, заявила она во время совещания 19 октября.
Также вице-премьером Татьяной Голиковой было предложено ввести период нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября, в отдельных регионах – с 23 октября. Все это из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом.
Корабли России и Китая впервые вместе прошли через Сангарский пролив
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Корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая впервые совершили совместный проход через Сангарский пролив (Цугару) между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, сообщил заместитель генсека кабмина Есихико Исодзаки.
«18 октября мы зафиксировали, что пять российских и пять китайских военных кораблей одновременно прошли через пролив Цугару по направлению из Японского моря в Тихий океан. Такое происходит впервые. Мы внимательно следим за действиями российских и китайских кораблей в районе Японии», – приводит слова Исодзаки ТАСС.
В Минобороны Японии признали, что проход кораблей осуществлялся в соответствии с международными правилами, нарушения территориальных вод зафиксировано не было.
На прошлой неделе корабли ВМФ России и ВМС Китая на учениях «Морское взаимодействие – 2021» отработали борьбу с минами в Японском море.
Военно-морской флот России на учениях представлен большим противолодочным кораблем «Адмирал Пантелеев», корветами «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой «Усть-Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром. От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно. Помимо кораблей к российско-китайским учениям привлечены 12 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ и ВМС НОАК.
В августе министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил совместные действия военных России и Китая в ходе учений в КНР. В июле глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны.
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Метеоролог сказал, когда в Европейской России наступит зима
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, когда синоптики ожидают начала метеорологической зимы 2021–2022 годов – с устойчивыми отрицательными температурами и снегом.
По словам Тишковца, метеорологи считают, что в этом году зимний сезон в европейской части России наступит согласно установившейся климатической норме.
«Я думаю, что это будет происходить в рамках климатических норм. У нас метеозима, как правило, наступает после 10 ноября. Я предполагаю, что это произойдет во второй декаде ноября», – передает «Ридус» слова Тишковца.
18-19 октября в ряде городов европейской части России впервые за осень 2021 года был отмечен снег.
Напомним, в июле на перевале «Дедушкина лысина» на трассе «Колыма» в Магаданской области выпал снег.
Мишустин поддержал предложение ввести нерабочую неделю
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Премьер-министр Михаил Мишустин считает необходимыми меры для борьбы с COVID-19, которые предложила ввести вице-премьер Татьяна Голикова; в частности, он поддержал предложение ввести нерабочую неделю.
«Действительно, решения эти – непростые, сложные. Я бы еще сказал, вынужденные. Но необходимые», – передает его слова ТАСС.
В связи с ситуацией с коронавирусом Мишустин также поручил подготовить новые предложения о мерах поддержки бизнеса.
«Прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова оперативно подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса. Нужно помочь предприятиям продолжить устойчивую работу», – сказал он.
Премьер призвал действовать на опережение. «За все время борьбы с коронавирусом приобретен немалый опыт и знания, закуплено нужное оборудование, налажено производство необходимых медицинских изделий, препаратов. Но нагрузка на систему здравоохранения продолжает увеличиваться, и в этой ситуации надо действовать на опережение», – заявил Мишустин.
Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом.
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Завершено расследование дела о конфликте на станции метро «Текстильщики»
Прокуратура Москвы сообщила о завершении расследования дела о хулиганстве против трех участников конфликта на станции метро «Текстильщики».
По данным следствия, вечером 12 октября в вагоне поезда, следовавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков», компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. За нее заступились другие пассажиры. В ходе конфликта трое обвиняемых, «выражая явное неуважение к обществу, применили насилие и высказывали угрозы его применения к пассажирам».
«В прокуратуру Московского метрополитена для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении троих мужчин в возрасте 27, 30 и 36 лет. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)», – передает РИА Новости сообщение столичной прокуратуры.
Обвиняемые содержатся под стражей. Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.
Ранее по результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Согласно данным следствия, 12 октября в вагоне метро, ехавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков», несколько агрессивных мужчин приставали к женщине. За нее вступились другие пассажиры, началась драка.
В ГСУ СК по Москве сообщали, что устроившие драку в вагоне московского метро на станции «Текстильщики» трое дебоширов задержаны, им предъявлено обвинение. Трое участников конфликта были арестованы.
Стали известны подробности убийства девочки в Вологде
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Жители Вологды узнали подозреваемую в убийстве девятилетней школьницы: женщина ранее приставала к девочкам на улицах города со странными вопросами, рассказала Виктория Масанская, дочери которой удалось сбежать от женщины.
«У меня дочь ее узнала по фотографии. В пятницу ребенок шел из магазина домой, какая-то женщина подошла к ней и что-то спросила, ерунду какую-то. Моя дочь не вступила с ней в разговор, знакомый мужчина из соседнего дома шел, он проводил дочь до подъезда, а она гуляла еще по нашему району», – рассказала она «Пятому каналу». Женщина считает, появление знакомого спасло ее дочь.
Также в распоряжении канала появилось видео из квартиры родителей убитой девятилетней девочки. Отец третьеклассницы рассказал: о том, что дочь убили, семья узнала по телефону. Подозреваемую в совершении преступления он не знал и ничего о ней не слышал.
Отмечается, что дядя найденной убитой девочки в Вологде приехал на опознание.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам Вологодской области, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки должны доставить из Карелии для допроса, дело осложняется ее психическим состоянием.
По его словам, речи об избрании меры пресечения пока не идет – для начала следствие намерено ее допросить. По данным МВД, женщина задержана и сейчас находится в одном из медицинских учреждений Беломорска в Карелии.
Уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова сообщила ТАСС, что подозреваемая состояла на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД).
«Ранее она была лишена родительских прав в отношении двоих детей. Полагаю, что она не осознавала, что делала, раз у нее расстройство», – добавила детский омбудсмен.
Ранее женщина, которая подозревается в убийстве девятилетней девочки в Вологде, была найдена в поезде Санкт-Петербург – Мурманск после отравления неизвестными таблетками. Ее сняли с поезда медработники.
В пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области сообщили, что пропавшая 16 октября в Вологде девятилетняя девочка найдена мертвой.
Девочка ушла из дома 16 октября около 10.00. В семье спохватились 17 октября ближе к обеду – мать думала, что ребенок находится у бабушки. Семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двоих детей – мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения. Ребенка искали с полудня 17 октября. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»)».
Шарий оценил заявление «Мисс Украина» в защиту права говорить по-русски
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«Если язык вынуждены навязывать – значит, он никому не нужен. Поэтому оправдания в такой ситуации означают слабость», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и блогер Анатолий Шарий, комментируя реакцию победительницы украинского конкурса «Мисс Вселенная» Анны Неплях на критику в свой адрес из-за использования русского языка.
«Я не считаю позицию этой девушки смелой, поскольку она, как и многие другие, начала оправдываться перед маргинальной украинской властью и ее сторонниками», – считает лидер украинской «Партии Шария», блогер Анатолий Шарий.
«Мне уже надоели эти бесконечные оправдания за использование русского языка вместо мовы. Понятно, что для украинских радикалов это своего рода работа. Только выглядит все это плохо», – добавил он.
В этой связи блогер напомнил о недавнем скандале, связанном с руководителем компании веганской еды Yaro Юлии Приваловой. «Такого шоколада, как там производят, я не могу найти даже в Европе, – рассказывает Шарий. – Из-за того, что руководитель этой компании сфотографировалась на фоне Кремля и пошутила про бандеровцев, украинский националист и радикал Сергей Стерненко начал травить ее в соцсетях. Судя по всему, про бандеровцев нельзя шутить в этом «свободном» государстве. В результате девушка начала оправдываться и говорить весь этот бред о том, как она любит Украину».
«Когда людей вынуждают говорить на языке, на котором они говорить не хотят или не умеют, это грустно. Если язык вынуждены навязывать – значит, он никому не нужен. И оправдываться за использование русского языка – это слабость», – констатировал собеседник.
По мнению Шария, большинство жителей Украины никогда не осмелеет настолько, чтобы отстаивать свою позицию перед властью. «То, что украинцы вольнолюбивые и резкие – красивая сказка. В европейских странах, в которых я жил, люди не терпели бы и недели того, что терпят украинцы, и однозначно вышли бы на улицы и смели эту власть. Может, через 40 лет что-то поменяется на Украине, но точно не сейчас», – резюмировал блогер.
Ранее победительница украинского конкурса «Мисс Вселенная» Анна Неплях отреагировала на критику в свой адрес из-за использования русского языка при общении. 15 октября девушка из Днепропетровска завоевала титул «Мисс Украина Вселенная – 2021». После победы в конкурсе девушку начали критиковать в соцсетях за использование в своих блогах русского языка.
«За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского», – сказала Неплях на украинском языке. Видео из Instagram-stories модели опубликовал телеканал ICTV.
Она отметила, что в данном видео говорит по-украински, что показывает, как «можно выучить родной язык за сутки» и разговаривать «чисто и хорошо». «Также хочу подчеркнуть, что я как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90% разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно. Спасибо за понимание», – добавила «Мисс Украина».
Ранее партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила об ограничениях в использовании русского языка на Украине.
Напомним, в сентябре советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать украинский язык в «руський» вслед за переименованием государства в Русь-Украину. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие выгоды принесет России возможный переход Украины с кириллицы на латиницу.
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