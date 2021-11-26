В Польше допустили введение санкций против России из-за мигрантов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи с британским премьером Борисом Джонсоном высказал мнение о возможности введения санкций против России из-за проблемы с мигрантами на границе с Белоруссией, ситуации в Молдавии и конфликта на Украине, а также энергетического кризиса в Европе и подорожания квот на выбросы парникового газа.

По его словам, они обсудили ситуацию на польско-белорусской границе, энергетический кризис в Европе, резкий рост цен на газ, подорожание квот на выброс парниковых газов, а также ситуацию на Украине и в Молдавии. «Это все связанные между собой явления», – передает слова Моравецкого ТАСС.

Он добавил, что «нарушение единства, нарушение мира – это все явления, которые имеют один общий знаменатель – деятельность Минска и Москвы». «С Борисом Джонсоном мы обсуждали разные механизмы выхода из этого кризиса. К сожалению, одним из них является очень четкий, широкий набор санкций в отношении Белоруссии, а также, если будет нужно, в отношении России для того, чтобы не дошло до эскалации этих рисков, эскалации этих конфликтов», – подытожил глава польского правительства.

Ранее вывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что действующему главе государства Владимиру Зеленскому нужно инициировать против России «адские санкции». Он добавил, что российское руководство «должно заранее знать очень высокую цену», которую «заплатит за свою военную авантюру».

В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.