Порошенко потребовал от Зеленского пригрозить «адскими санкциями» России

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что действующему главе государства Владимиру Зеленскому нужно инициировать против России «адские санкции».

«Президент Украины должен провести двусторонние встречи и телефонные переговоры с лидерами стран «семерки» – Китая, Турции, государств «Люблинского треугольника» (Польша, Литва, Украина – прим. ВЗГЛЯД). Тема – формирование пакета так называемых адских санкций, которые будут безотлагательно введены против России в случае нового вторжения на территорию Украины», – заявил Порошенко в своем Facebook.

Он добавил, что российское руководство «должно заранее знать очень высокую цену», которую «заплатит за свою военную авантюру».

Порошенко выразил готовность участвовать в дипломатии на этом участке, в том числе в сфере энергетики. «Власть может рассчитывать на мои опыт и связи», – отметил он.

Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.

В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.

В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.

В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. 13 ноября в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».