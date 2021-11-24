В администрации США заявили о «тесных контактах» с властями Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что Вашингтон и Киев поддерживают «тесные контакты», но не стала комментировать сообщения о возможности отправки дополнительных вооружений или американских военных советников на Украину.

«Мы поддерживаем тесные контакты с украинским руководством, но мне нечего анонсировать сегодня», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты отправить на Украину дополнительные вооружения или военных советников.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила о том, что президент США Джо Байден ранее распорядился выделить Украине военную помощь в размере до 60 млн долларов за счет средств Пентагона. По версии Псаки, при Байдене США «неоднократно демонстрировали, что могут использовать ряд инструментов для противодействия вредоносной активности России».

Ранее в Госдепе США заявили о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщили о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Военный эксперт Игорь Коротченко выразил мнение, что этот шаг спровоцирует всплеск террористических атак в Европе, поскольку коррупционные украинские власти перепродадут оружие преступным группировкам.

В понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. После этого Штаб силовой операции ВСУ опроверг информацию о применении «Джавелинов» в Донбассе.

Позже главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали в Николаевской области новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов «Байрактар» и противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

В понедельник в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.

В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.

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