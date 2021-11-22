В Кремле выразили обеспокоенность в связи с наращиванием Украиной военной силы

|
22 ноября, понедельник | Последнее обновление — 14:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Татарстане в общественном транспорте произошли драки из-за проверок QR-кодов
Разделы
Наши папы и мамы волкали на стриту в шузах и аскали на батл, чтобы дринкнуть на флэту. Это был их язык, приводивший в ужас наших бабушек. А сейчас они так говорят?
Подробности...
Пока Москва не спешит конкурировать с Турцией за «тюркский мир». Однако не исключено, что через какое-то время ситуация изменится – тем более, что бороться за умы и сердца «тюркского мира», а это 10 российских республик и пять стран бывшего СССР, нужно было еще вчера.
Подробности...
Америка «предостерегает» Россию. Украинские военные активизировались, прощупывают возможность снова напасть на Новороссию. А Вашингтон как бы дает им гарантию, что Москва не помешает. Вперед, гайдамаки!
Подробности...
Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
Подробности...
Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
Подробности...
Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В Кремле выразили обеспокоенность в связи с наращиванием Украиной военной силы
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Кремле с большой тревогой наблюдают за тем, как Киеву помогают наращивать силы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Киев и сам наращивает силы, Киеву помогают наращивать силы. Киеву поставляют значительное количество вооружений, включая современное, высокотехнологичное вооружение. И все это, конечно, мы наблюдаем с большой тревогой за этим всем, зная значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине», – ответил он на вопрос о возможности наращивания Киевом сил для начала военных действий в Донбассе, сообщает РИА «Новости».
Песков отметил, что количество провокаций со стороны Украины в районе Донбасса растет.
«Безусловно, количество провокаций растет. Значительно растет. Причем это провокации, они осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется НАТО Украине. И все это идет в нарушение действующих минских договоренностей», – заявил представитель Кремля.
На вопрос, видит ли Россия какое-либо концентрирование войск на украинской стороне, Песков сказал, что детализация – это вопрос для военных, как и вопрос о том, увеличилось ли в последнее время количество российской военной техники на границе с Украиной.
«Я только могу сказать, что в данном случае любые перемещения войск Российской Федерации внутри нашей территории, а речь идет именно о российской территории, ни для кого не представляет угрозы и не должно ни у кого вызывать обеспокоенности», – подчеркнул он.
Он также ответил, что активность российских войск на границе не выросла.
По словам Пескова, Россия фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине, сообщает ТАСС.
«Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания. Для вбросов в качестве, скажем так, трубы используется и [информационное агентство] Блумберг, мы это фиксируем, некоторые американские газеты в этом участвуют. Это нагнетание напряженности, опять же, попытка представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования», – отметил пресс-секретарь.
Напомним, руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что Россия якобы готовится к нападению на Украину в конце января – начале февраля 2022 года.
Украинские войска применили «Джавелин» в Донбассе
Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска в Донбассе применили американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», сообщают СМИ.
Главный редактор Military Times Говард Олтмен сообщил, что по словам Буданова, Javenlin «наряду с дронами турецкого производства обладают значительной психологической сдерживающей» силой. По версии Буданова, эти вооружения заставляют «россиян дважды подумать перед атакой».
В октябре украинский генштаб отчитался о первом боевом применении ударных беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства в Донбассе. По версии украинских СМИ, дроны использовались «для уничтожения российской артиллерии». Отметим, что Киев отказывается признавать конфликт в Донбассе внутриукраинским и продолжает утверждать, что в Донбассе якобы действуют российские войска.
Кремль предостерег Запад от сотворения новой беды в Донбассе
|
|
Западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину на канале «Россия 1».
«Этого нельзя исключать. Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки», – передает его слова РИА «Новости».
Песков отметил, что поведение Вашингтона «нелогично и неприлично».
Он призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». По словам представителя Кремля, Киев добивается очередной попытки найти силовое решение конфликта в Донбассе.
«Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина. И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море – американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше», – отметил Песков.
Он добавил, что подобные попытки являются «душераздирающим зрелищем», поскольку они повлекут за собой «самые серьезные последствия». При этом российские власти видят выход из этой ситуации: для этого НАТО необходимо прекратить провокации у границ.
Ранее CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
Захарова отказалась представлять «нетрадиционные методы доставки» войск США
|
|
НАТО называет маневры российских войск на территории самой России «непрозрачными» и «агрессивными», при этом США устраивают свои учения вблизи российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова отметила в Telegram, что НАТО «регулярно обвиняет Россию в «непрозрачности действий» и «агрессивном поведении», причем речь идет о «маневрах российских вооруженных сил» на территории самой России. Однако, когда Россия «предостерегает НАТО от создания напряженности вблизи российских границ, НАТО молчит и продолжает».
Так, американское посольство в Эстонии объявило о «проведении совместных учений Сил обороны Эстонии и Сил специальных операций армии США». Как заявили в посольстве, на учениях отрабатываются «нетрадиционные методы доставок». «Даже представлять себе не хочу, о чем это они», – заявила Захарова.
По ее словам, в «военных играх» Пентагона «эта страна является не чем иным, как натовским плацдармом у наших границ», иных «целей эти мероприятия, направленные на развитие взаимодействия и «сопряжения» вооруженных сил, не несут и нести не могут». Также Захарова указала, что «учения прошли через несколько дней после заключения очередного военного соглашения между Таллином и Вашингтоном о взаимном обеспечении войск топливом». Она заявила, что это лишь «подтверждает настрой НАТО искусственно создавать напряженность вблизи России».
«А теперь хотелось бы узнать, насколько генсек НАТО Столтенберг считает подобные действия прозрачными, предсказуемыми и неагрессивными? Если, с его точки зрения, всё нормально, то какие могут быть претензии к внутрироссийским маневрам, которые постоянно вызывают у него тревогу?» – говорится в сообщении.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
На Западе Москву обвиняют в якобы наращивании войск у украинских границ. Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину, сама же Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинская разведка назвала срок вторжения России
|
|
Россия готовится к нападению на Украину в конце января – начале февраля 2022 года, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
По его словам, Россия сосредоточила 92 тыс. военных у границ Украины. «Наши оценки почти такие же, как у наших американских коллег», – приводит слова Буданова Military Times.
По мнению Буданова, нападение будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушные атаки на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через Белоруссию.
При этом он отметил, что Россия якобы уже сейчас проводит операции, направленные на дестабилизацию ситуации на Украине и подрыв ее способности к борьбе.
«Они хотят спровоцировать беспорядки посредством протестов и митингов, которые покажут, что люди выступают против правительства», – заявил он. Буданов заявил, что нападение России на Украину состоится в конце января – начале февраля 2022 года.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.
Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Москву обвиняют не только в якобы наращивании войск у украинских границ, но и в провоцировании миграционного кризиса.
В ЛНР и ДНР отреагировали на заявления Киева о применении «Джавелинов» в Донбассе
|
|
«Это нарочито показательный политический шаг, с помощью которого Киев стремится и дальше размывать договорные механизмы минского процесса», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР в Минске Родион Мирошник. Ранее на Украине заявили о применении в Донбассе американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».
«Точно такую же тактику использовал Киев, говоря о применении турецких беспилотников «Байрактар» в Донбассе. До сегодняшнего дня у нас нет никаких подтверждений этому. Аналогично выглядит и ситуация с противотанковыми ракетными комплексами «Джавелин», – считает представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«Это нарочито показательный политический шаг, с помощью которого Киев стремится и дальше размывать договорные механизмы минского процесса. Задача таких заявлений – показать, что Украина не собирается выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений, – полагает собеседник. – Это касается как Комплекса мер по их имплементации, так и подписанных год назад дополнительных мер по устойчивому и всеобъемлющему прекращению огня. И там, и там есть пункты, запрещающие использование такого рода вооружений».
«При этом поведение Киева не вызывает серьезной обеспокоенности ни у западных «гарантов» Минских соглашений, ни у их заокеанских кураторов. Напомню, что Франция и Германия взяли на себя роль посредников в переговорах, а США проголосовали за соответствующую резолюцию Совбеза ООН. Фактически такого рода действия Украины и отсутствие реакции Запада демонстрируют демонтаж международно-договорного механизма», – уточнил собеседник.
Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский также уверен, что комплексы «Джавелин» в Донбассе никто не применял. «Это самонаводящаяся ракета, которая используется для нанесения удара по бронетехнике. За последнее время у нас не было случаев поражения танков. Так что слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины – это ложь», – убежден он.
«Это скорее политико-психологическая атака, которая нужна Украине для поддержки своих бойцов. В условиях нагнетания истерии по поводу возможного вторжения России на Украину, такие заявления необходимы, чтобы поддержать боевой дух в армии и избежать в случае чего массового дезертирства», – подытожил Бердичевский.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска в Донбассе применили американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».
Как передает главный редактор Military Times Говард Олтмен слова Буданова, «Джавелины» «наряду с дронами турецкого производства обладают значительной психологической сдерживающей» силой. По версии Буданова, эти вооружения заставляют «россиян дважды подумать перед атакой». Накануне Буданов утверждал, что Россия якобы готовится к нападению на Украину в конце января – начале февраля 2022 года.
В октябре украинский генштаб отчитался о первом боевом применении ударных беспилотников «Байрактар» турецкого производства в Донбассе. По версии украинских СМИ, дроны использовались «для уничтожения российской артиллерии». Отметим, что Киев отказывается признавать конфликт в Донбассе внутриукраинским и продолжает утверждать, что в Донбассе якобы действуют российские войска.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «Байрактар» Зеленского возмутил Европу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Совбез России заявил о возросших рисках провокаций Киева в Крыму
|
|
Риски проведения Украиной провокаций на крымском направлении и в отношении объектов в Азовском и Черном морях возросли, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.
«В результате государственного переворота власть на Украине уже который год удерживают люди, исповедующие радикальный национализм, русофобию и безосновательно объявившие из собственных конъюнктурных соображений нашу страну «агрессором», – сказал Гребенкин в интервью «Российской газете».
По его словам, «в последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Черном морях».
«Отмечается рост трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабандой наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов», – добавил он.
В четверг президент России Владимир Путин заявил, что действия Североатлантического альянса в Черном море выходят за определенные рамки.
Кроме того, в четверг командование Шестым флотом ВМС США объявило о завершении морских операций, проводившихся совместно с силами НАТО в акваториях Средиземного и Черного морей.
8 ноября корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море заходили для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми. Российские военные следили за их действиями.
Американцы высмеяли сравнение Украины с «зубастой козой»
Читателей американского издания The Washington Post рассмешила статья журналиста Дэвида Игнатиуса, в которой автор сравнил Украину с «зубастой козой».
«Украина всегда испытывала трудности с созданием мотивированной и надежной национальной армии. Хваленая украинская армия численностью 250 000 человек, переоснащенная, реорганизованная и модернизированная Североатлантическим альянсом, это бумажный тигр. Большая часть этой армии растворится», – выразил уверенность Andrew Clifford, передает РИА «Новости».
В свою очередь Gezhou считает, что США взяли на себя слишком много обязательств в конфликтах на востоке Украины, на Тайване, на Ближнем Востоке.
Тем временем George Cornell отметил, что американцам не нужна война с Россией, поскольку они не готовы сражаться за Украину. «А ваши дети пойдут туда воевать? Вы в своем уме?» – задал он вопрос.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел переговоры с делегацией Сената США на Галифаксском международном форуме по безопасности. Данилов при этом заявил, что Киев «не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ».
Напомним, руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что Россия якобы готовится к нападению на Украину в конце января – начале февраля 2022 года.
Возле офиса Зеленского протестующие подрались с полицией
В Киеве на Банковой улице участники акции в память о погибших на Майдане начали стычку с полицией.
«Участники акции не успокоились после первых попыток и снова пытаются опять прорваться к Офису президента. Над толпой разносится «Зелю геть (прочь)!». К силовикам со стороны Офиса президента подтягивается подмога», – сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что участники шествия пришли к Офису президента с Майдана, где проходил молебен в память погибших. Они потребовали от полицейских, которые стоят перед территорией ОП, чтобы те им открыли проход и не досматривали личные вещи участников акции так как сегодня день Достоинства и свободы. Участники протеста не хотели показывать личные вещи правоохранителям и кричали «пропускай».
В марше принимает участие около 500-700 человек, среди них – большое число сторонников экс-президента Петра Порошенко. Они растянули баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака с надписью «их ложь унижает. Защитим наше достоинство».
Ранее у офиса Зеленского произошло столкновение националистов с полицией.
В Совбезе указали на рост угрозы украинских провокаций в Черном море
|
|
В последнее время возросли риски украинских провокаций на крымском направлении, в Азовском и Черном морях, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.
Гребенкин заявил, что «обстановка на отдельных участках государственной границы остается сложной» и «формируется в условиях наращивания военно-политического, экономического и информационного давления на Россию со стороны США и их союзников», пишет «Российская газета».
Он отметил «значительное повышение военной и иной активности стран НАТО в Черноморско-Азовском морском бассейне, на западном направлении и в Арктическом регионе». Как заявил Гребенкин, «не снижается уровень угроз в пограничном пространстве, связанных с возможным возникновением вооруженных конфликтов и инцидентов на государственной границе»
Гребенкин указал, что после «государственного переворота власть на Украине уже который год удерживают люди, исповедующие радикальный национализм, русофобию». Киев «безосновательно объявил из собственных конъюнктурных соображений нашу страну «агрессором», сказал он, отметив, что это «оказывает крайне негативное влияние на оперативную обстановку» на границе.
По словам Гребенкина, «в последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Черном морях».
Кроме того, растет уровень «трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабандой наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов».
Гребенкин заявил, что «деструктивная деятельность украинских властей» направлена на создание «негативного информационного воздействия на российских граждан, проживающих в Республике Крым и других приграничных регионах России». В частности, «это происходит в том числе путем распространения через различные медийные ресурсы искаженных и недостоверных сведений о внешней и внутренней политике нашей страны».
25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. Президент России Владимир Путин объяснил эту провокацию низким рейтингом Порошенко перед выборами.
Украина поставила себе в заслугу задержки с запуском «Северного потока – 2»
|
|
Задержка запуска «Северного потока – 2» – заслуга Украины, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
«Северный поток – 2» давно должен был быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта», – цитирует РИА «Новости» заявление Кулебы в эфире канала «Украина 24».
По словам Кулебы, официальный Киев, Евросоюз и Еврокомиссия будут и впредь требовать, чтобы «Северный поток – 2» подчинялся нормам Третьего энергетического пакета ЕС.
Он добавил, что Еврокомиссия и ряд стран Евросоюза убеждены, что для «Северного потока – 2» не должно быть никаких исключений из европейского законодательства.
«Украина вместе с рядом стран ЕС и Еврокомиссией настаивает, что «Северный поток – 2» должен быть полностью подчинен не только духу, но и букве Третьего энергетического пакета ЕС. Мы работаем над тем, чтобы России не удалось превратить «Северный поток – 2» в северное оружие», – передает «Интерфакс» слова Кулебы.
Ранее Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
Напомним, в конце октября президент Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В МИД рассказали о разъяснении Вашингтону, «что и как происходит» на Украине
Министерство иностранных дел России в ответ на претензии США разъясняет Вашингтону, «что и как происходит» на Украине, заявил замглавы ведомства Сергей Рябков в программе «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину на канале «Россия 1».
«Американцы выдвигают серию претензий нам, в том числе применительно к Украине, им нужно объяснять детально, что и как происходит. Мы этим занимаемся», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
В Киеве заявили, что в случае со статьей Bellingcat госизмены чиновников не было
Издание Bellingcat (признано в России иноагентом) в своем расследовании о спецоперации по задержанию 33 россиян в 2020 году не установило никаких фактов утечки информации из офиса президента, заявил в эфире телеканала «Дом» представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.
«Того резонанса, который прогнозировали наши политические оппоненты, не произошло. Потому что ни расследование Bellingcat, ни расследование Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины не установило факт государственной измены со стороны высших должностных лиц украинского государства. Есть некие факты из действительности, которые наши политические оппоненты пытались очень сильно исказить... Но еще раз подчеркну: Bellingcat и следственная комиссия факта госизмены, факта утечки информации из офиса президента точно не установили», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, в расследовании признанного в России иноагентом издания Bellingcat, раскрывшего детали истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», сообщалось, что Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась.
Украина обсудила с США Россию и обещала не допустить «повторения 2014 года»
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел переговоры с делегацией Сената США на Галифаксском международном форуме по безопасности, сообщает СНБО.
СНБО сообщил, что на переговорах «особое внимание» уделили вопросу «скопления войск» России на «украинской границе». Данилов при этом заявил, что Киев «не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ», передает ТАСС.
Он поблагодарил США «за оказанную помощь, в частности в военной сфере», отметив, что «настоящую поддержку и помощь не всегда можно измерить деньгами». По словам Данилова, «совместные военные учения и работа иностранных военных инструкторов на Украине в дополнение к снабжению оружием и противодействию в информационном пространстве позволяют получить кумулятивный эффект».
Напомним, руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что Россия якобы готовится к нападению на Украину в конце января – начале февраля 2022 года.
Украинцев задержали в Литве за перевозку нелегальных мигрантов
Двое граждан Украины задержаны в Литве за незаконную перевозку нелегальных мигрантов, сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.
«В Шальчининкском и Вилкавишкском районах во время контрольного рейда на автомагистралях были остановлены автомобили, управляемые гражданами Украины, в которых находились нелегальные мигранты. Перевозившие их водители задержаны», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Отмечается, что в обоих случаях задержанные украинцы перевозили в своих машинах по семь нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, которые проникли в Литву с территории Белоруссии. Их размещают в центрах приема, где ожидают решения по просьбе о предоставлении убежища. До его вынесения беженцы не имеют права свободного передвижения по стране. Задержанным грозит штраф или лишение свободы на срок до шести лет.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
Накануне в Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
Украина договорилась с американской Westinghouse о строительстве двух энергоблоков АЭС
Украинский «Энергоатом» и американская компания Westinghouse подписали два соглашения о реализации проектов по строительству двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС по технологии АР1000.
Подписание соглашений состоялось во время международной конференции «Атомные возможности для развития страны» в Киеве. Соглашения подписали врио президента «Энергоатома» Петр Котин и генеральный директор Westinghouse Патрик Фрагман, передает агентство «Прайм».
Отмечается, что первое соглашение касается закупки услуг американской компании по проектированию энергоблоков, второе – закупки тренажера и оборудования с длительным сроком эксплуатации.
В августе украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона подписала меморандум с американской компанией о строительстве нового энергоблока Хмельницкой атомной электростанции.
Напомним, Хмельницкая АЭС располагается в городе Нетешин. В 2010 году Украина и Россия договорились о сотрудничестве Росатома и Минтопэнерго Украины в постройке третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС, строительством должна была заниматься ЗАО «Атомстройэкспорт».
Газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский ввязался в ядерную авантюру США.
|
|