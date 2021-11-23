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23 ноября, вторник | Последнее обновление — 12:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Госдуме призвали прекратить притеснения россиян в США
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В России предостерегли США от поставок «Стингеров» Украине
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«Поставка «Стингеров» Киеву спровоцирует всплеск террористических атак в Европе, поскольку коррупционные украинские власти перепродадут оружие преступным группировкам», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее источники CNN сообщили о готовности США отправить на Украину военных советников, ПЗРК «Стингер» и вертолеты Ми-17.
«Это очень опасная поставка, ведь Украина сегодня представляет собой проходной двор для международных преступных группировок, в том числе и для тех, кто занимается незаконным экспортом оружия. В итоге коррупция в администрации Зеленского может привести к тому, что «Стингеры» с помощью сложных схем попадут в руки террористов, которые орудуют на территории Европы и Азии», – пояснил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Таким образом «Стингеры» могут применяться на подлетной территории аэропортов для атак на гражданские авиалайнеры, в том числе – российские. «Но США понимают, что не смогут в достаточной степени проконтролировать условия хранения и возможного применения оружия, поэтому, я думаю, они не будут поставлять ПЗРК Украине», – добавил аналитик.
«США могут поставить Украине «Стингеры» вместо комплексов Patriot, которые официальный Киев неоднократно просил у Вашингтона», – сказал в свою очередь военный эксперт Алексей Леонков. Но область возможного применения таких ПЗРК предположить трудно.
«Возможно, американские инструкторы научат украинских специалистов проникать на территорию республик Донбасса, Белоруссии и России, чтобы те оттуда осуществляли атаки против гражданских самолетов», – допустил собеседник.
«Что касается вертолетов Ми-17, то здесь речь идет, скорее всего, о тех машинах, которые были предназначены для Афганистана. Мы их поставили американцам, когда у нас были более-менее нормальные отношения, потому что их вертолеты Chinook в Афганистане оказались малоприменимы. А теперь США свернули афганскую миссию. И чтобы не утилизировать Ми-17, они могут их передать Украине. Возможно – в кредит», – добавил Леонков.
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Ранее источники CNN сообщили
, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Помимо «Стингеров» также обсуждается возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17. Кроме того, по словам источников, в пакет военной помощи Украине могут входить новые противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и минометы. При этом в статье CNN указывается, что в администрации Джо Байдена нет консенсуса в этом вопросе. Некоторые политики считают, что отправка «Стингеров» и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.
Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Американское судно с катерами для Украины вошло в Черное море
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Американский сухогруз Ocean Grand, прошел пролив Босфор и зашел в Черное море, он доставит на Украину патрульные катера типа Island, сообщается в Тwitter-аккаунте Yoruk Isık, отслеживающем движение судов через пролив.
Новые катера ВМС Украины называются «Смела» и «Фастов», они размещены на верхней палубе судна, передает «Страна.ua».
Катера везут из американского Балтимора в Одессу в рамках помощи по безопасности более чем на 2,5 млрд долларов, которую Вашингтон оказывает Киеву с 2014 года.
Предполагается, что новые катера должны помочь укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость украинских ВМС с НАТО.
В октябре Пентагон сообщил, что США и Украина заключили контракт на шесть американских патрульных катеров на сумму 84,25 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены поставить Украине до 16 патрульных катеров Mark VI, другое вооружение и военную технику на общую сумму около 600 млн долларов. Mark VI нередко описываются как «новейшие», но ВМС США списывают их – частично из-за ненужности, частично из-за дороговизны эксплуатации.
Лавров назвал одну из тем предстоящей встречи Путина и Байдена
Москва и Вашингтон обсуждают детали нового контакта президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, лидеры затронут тему Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет», – цитирует ТАСС Лаврова.
Глава МИД напомнил, что во время саммита в Женеве Байден подтвердил приверженность Минским договоренностям, признав необходимость выполнять и ту их часть, которая предполагает особый статус Донбасса.
«Это обсуждалось, и когда у нас была заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд. Мы исходим из того, что Соединенные Штаты все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию. Но то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой, наверное, это ни у кого сомнений не вызывает», – заявил министр.
Как указал Лавров, у российской стороны были контакты по Украине и с предыдущей американской администрацией.
«Есть нормандский формат, и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях, имею в виду Контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и РФ. Выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате», – заявил он.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана.
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США собрались отправить на Украину военных советников и «Стингеры»
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Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер», сообщили источники CNN.
«Администрация Байдена оценивает возможность отправки на Украину военных советников и нового оборудования, включая вооружение», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.
Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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В понедельник президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта в Донбассе мирным путем посредством минских договоренностей.
В прошлый четверг Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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В Стокгольме оценили иронию Москвы по поводу военных Швеции на Украине
Россия подняла на смех шведского министра обороны Петера Хультквиста из-за заявления об отправке военных на Украину, рассказала эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин в эфире телеканала SVT.
«Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину», – говорится в заявлении диппредставительства. Паллин, комментируя ситуацию, сочла, что напоминая о Полтаве «Россия поднимает Швецию на смех», передает РИА «Новости».
В прошлую среду министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что шведские военнослужащие могут быть переброшены на Украину в рамках миссии ЕС. Сенатор Владимир Джабаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «шведы просто забыли о Полтавской битве». Он предложил Швеции разместить своих военнослужащих под Полтавой, «чтобы вспомнить это историческое событие».
Русская армия под командованием Петра I разгромила войско шведского короля Карла XII под Полтавой в 1709 году. Победа в этом ключевом сражении была переломным моментом в Северной войне (1700-1721). Россия не только одержала верх в конфликте с великой державой того времени, но и покончила с доминированием Швеции в Северной Европе.
СВР: Положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года
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Нынешнее положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года, есть информация об усилении военного присутствия Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией.
«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили «сорвался с цепи» и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось»,— говорится в распространенном заявлении пресс-бюро СВР.
До этого в СВР назвали ложью заявления Госдепа о концентрации Россией сил на границе Украины.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад намерено «подтягивает» Россию к миграционному кризису на польско-белорусской границе, чтобы использовать это как «тяжеловесный» фактор для обвинений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросами публикацию о готовящемся российском «вторжении» на Украину, по его словам, западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.
Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Москву обвиняют не только в якобы наращивании войск у украинских границ, но и в провоцировании миграционного кризиса.
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Янукович заявил об угрозе возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе
Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия и призвал к «нейтральному статусу» Украины.
«С этой датой вновь возникает ключевой вопрос, который не снимается с повестки дня с момента, когда мирная Украина прекратила свое существование, став страной воюющей: что дальше? Неужели мы обречены оставаться источником нестабильности в Европе, государством, из которого вынуждены бежать миллионы граждан, спасающихся от беззакония, преследований, нищеты, от угроз этой войны, превратившей некогда цветущую Украину в самую бедную и нестабильную страну на континенте?», – говорится в обращении экс-президента к восьмой годовщине начала событий, известных как «евромайдан», которое опубликовал на своей странице в Facebook представитель Януковича Юрий Кирасир.
По словам Януковича, промышленный потенциал Украины практически разрушен, а энергетическая безопасность находится в критическом состоянии.
«Давно пора понять, что расчет исключительно на поддержку извне – ошибочен. Запад ничего не будет делать в ущерб себе. И в ЕС, и в США достаточно своих проблем. Необходим незамедлительный переход к принципиально новой стратегии развития страны. Первое: принятие нейтрального статуса нашего государства. Естественно, под реальные, а не мнимые гарантии безопасности со стороны ведущих мировых держав», – заявил Янукович.
Бывший президент выразил мнение, что такой шаг «будет положительно оценен как в России, так и в ЕС, что существенным образом усилит безопасность на континенте и ощутимо повысит международный авторитет нашей страны. Знаю, что большинство наших граждан поддержит такое решение».
«Заявляя о том, что мы желаем сотрудничать и жить в добрососедстве со всеми, мы не расписываемся в собственной слабости. Нет. Просто, уверенный в себе никогда не кичится силой. Это я к тому, что армию нашу, безусловно, нужно всячески укреплять. Данный вопрос не дискутируется. Другое дело, что армия не должна воевать со своими гражданами», – заявил экс-президент.
Ранее госбюро расследований Украины сообщило бывшему главе страны о новых подозрениях в отношении него по событиям «евромайдана» в Киеве, политика обвинили в создании ОПГ.
По данным следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Всех их заподозрили в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.
Напомним, в ноябре 2013 года, когда правительство Украины заявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, на площадь майдан Незалежности вышли сторонники евроинтеграции.
На площади позже противостояли силовики и радикалы, а ответственность за гибель более 100 человек новые украинские власти возложили на политического оппонента – Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».
В Киеве заявили о неплатежеспособности Украины
Украина не способна рассчитываться по внешним государственным долгам, заявил эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк.
«Дефицит текущего счета, на конец сентября, составлял 1,4 млрд долларов. <...> То есть мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства», – передает РИА «Новости» слова Степанюка.
Эксперт также отметил, что желающих покупать украинские ценные бумаги становится все меньше, несмотря на то, что официальный Киев увеличил проценты по облигациям.
«Чтобы было понятно, процент – это то, что точно будут платить все украинцы. И таких процентов ни одна страна мира не дает по своим ценным бумагам, только Украина», – резюмировал Степанюк.
Ранее председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан сообщил в Верховной раде, что объем совокупного долга Украины достиг 92 млрд долларов.
Антонов отреагировал на угрозы санкций США по «Северному потоку – 2»
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Попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право, заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о новых рестрикциях, касающихся газопровода «Северный поток – 2» (Nord Stream 2).
«Американская администрация, будь то республиканцы или демократы, уже несколько лет пытается осложнить российско-европейское энергосотрудничество», – приводит слова Антонова ТАСС.
Посол напомнил, что сначала в Вашингтоне пытались сорвать завершение строительства трубопровода, однако это не удалось. «Теперь здесь стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию. И это при одновременных призывах к России нарастить поставки энергоносителей в Европу для минимизации последствий топливного кризиса», – подчеркнул глава российского диппредставительства в США.
«Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка», – заявил Антонов.
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Посол подчеркнул также, что Москва категорически отвергает обвинения в своей адрес «относительно российской энергетической политики». «Такие заявления показывают неуважение Соединенных Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Мы на практике доказали, что являемся надежными партнерами в энергосфере», – добавил дипломат.
Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил Блинкен. Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
Мэр Одессы допустил гибель людей из-за веерных отключений света
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Мэр Одессы Геннадий Труханов в ходе заседания оперативного штаба предупредил о возможности веерных отключений электричества в городе. Градоначальник отметил, что «это вопрос жизни и смерти» для нуждающихся в кислородной поддержке больных COVID-19.
По словам Труханова, о возможных веерных отключениях его предупредили на совещании в обладминистрации, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».
«Веерные отключения – это не просто отключить холодильник в данном случае или посидеть без света при свечках. Для тех, кто находится на кислородном обеспечении, это вопрос жизни и смерти», – отметил Труханов.
Напомним, в прошлый понедельник мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности веерных отключений электричества на Украине. Тогда же глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупреждал, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Украина договорилась с американской Westinghouse о строительстве двух энергоблоков АЭС
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Украинский «Энергоатом» и американская компания Westinghouse подписали два соглашения о реализации проектов по строительству двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС по технологии АР1000.
Подписание соглашений состоялось во время международной конференции «Атомные возможности для развития страны» в Киеве. Соглашения подписали врио президента «Энергоатома» Петр Котин и генеральный директор Westinghouse Патрик Фрагман, передает агентство «Прайм».
Отмечается, что первое соглашение касается закупки услуг американской компании по проектированию энергоблоков, второе – закупки тренажера и оборудования с длительным сроком эксплуатации.
В августе украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона подписала меморандум с американской компанией о строительстве нового энергоблока Хмельницкой атомной электростанции.
Напомним, Хмельницкая АЭС располагается в городе Нетешин. В 2010 году Украина и Россия договорились о сотрудничестве Росатома и Минтопэнерго Украины в постройке третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС, строительством должна была заниматься ЗАО «Атомстройэкспорт».
Газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский ввязался в ядерную авантюру США.
Минобороны Норвегии отреагировало на новую версию гибели «Курска»
Пресс-служба министерства обороны Норвегии, комментируя версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки «Курск» из-за столкновения с подлодкой НАТО, заявила, что причины ЧП установлены российской комиссией.
«Трагическое происшествие с подводной лодкой «Курск» 21 год назад потрясло Норвегию, которая также является морской державой. Гибель 118 человек, как установила российская комиссия, расследовавшая ЧП, произошла из-за взрыва торпеды», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы, где добавивили, что Норвегия в дни ЧП предлагала России помощь в спасательной операции.
Ранее адмирал Вячеслав Попов, который на момент трагедии был командующим Северным флотом, сообщил, что трагическая гибель в 2000 году российской атомной подводной лодки К-141 «Курск» произошла в результате столкновения с субмариной НАТО, следившей за российской АПЛ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки «Курск» из-за столкновения с подлодкой НАТО, он пояснил, что было следствие, которое пришло к окончательному выводу.
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Украинские силовики открыли минометный огонь по югу ДНР
Подразделения украинских силовиков обстреляли из минометов село Ленинское на юге Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
«Выпущено 14 мин калибра 120 мм, шесть мин калибра 82 мм», – приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее в понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
В понедельник президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском» формате договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта в Донбассе мирным путем посредством Минских договоренностей.
В прошлый четверг Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Российский лидер отметил, что кризис на Украине далек от разрешения, Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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Российские саперы решили разминировать закрытый с 1993 года аэропорт Сухума
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Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа прибыли в Абхазию для разминирования территории международного аэропорта в Сухуме, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
По его словам, мероприятия по обнаружению и разминированию неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов организованы на основании обращения премьер-министра Абхазии на имя первого замминистра обороны – начальника генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.
«В соответствии с решением руководства Вооруженных сил России и ЮВО военнослужащие инженерно-саперного подразделения совершили механизированный марш на военной технике из Ханкалы в Гудауту», – передает РИА «Новости» слова Астафьева.
Специалисты размещены на территории военной базы ЮВО в Абхазии, после подготовительных мероприятий они приступят к очистке территории от боеприпасов. Весь личный состав прошел подготовку в специальных учебных центрах Минобороны России и имеет допуск к работам со взрывоопасными предметами.
Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки.
Руководство Абхазии не раз планировало восстановить авиагавань и начать полеты. На прошедшем в мае международном туристическом форуме президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что аэропорт планирует начать принимать первые рейсы к январю 2024 года. На подготовку проекта по запуску аэропорта планируется потратить около 120 миллионов рублей.
Напомним, в феврале глава Росавиации Александр Нерадько встретился в Москве с вице-премьером Абхазии, министром экономики Кристиной Озган и пообещал помочь в восстановлении аэропорта Сухума.
Шуфутинскому запретили въезд на Украину после посещения Крыма
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Украина владеет информацией о незаконном посещении Крыма российским певцом Михаилом Шуфутинским и будет действовать согласно закону в случае его попытки въезда в страну, сообщил пресс-секретарь госпогранслужбы Андрей Демченко.
«Ежедневно государственная пограничная служба продолжает работу в отношении лиц, незаконно посещавших временно оккупированные территории. Информацию мы собираем как из открытых источников, так и всеми имеющимися способами. Если говорить об украинцах, то это административная ответственность, а в отношении иностранцев – это еще и запрет на въезд на Украину. В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно находиться в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещен въезд на Украину, если будут подтверждены факты», – цитирует Демченко РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда».
По его словам, относительно Шуфутинского в открытых источниках «достаточно информации о его незаконном посещении временно оккупированной Россией территории».
Отмечается, что на сайтах продаж билетов на концерты появилась афиша о планируемом выступлении певца в Киеве 8 марта 2022 года.
Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины пополнило черный список российских деятелей культуры. Всего в перечне числятся 258 человек.
Украина пригласила Януковича в Киев после его высказываний о Донбассе
Украина отреагировала на заявление бывшего президента Виктора Януковича по случаю восьмой годовщины начала Майдана и призвала его посетить Киев, поскольку «13 лет тюрьмы сами себя не отсидят».
«Может ли кто-то, пожалуйста, рассказать Виктору Януковичу, который скрывается в России, что 13 лет лишения свободы себя сами не отсидят», – говорится в сообщении на официальном аккаунте страны в Twitter, передает РИА «Новости».
Пост заканчивается хэштегом #VisitUkraineNOW, что означает «посети Украину сейчас».
Ранее Янукович заявил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия и призвал к «нейтральному статусу» Украины.
5 ноября госбюро расследований Украины сообщило бывшему главе страны о новых подозрениях в отношении него по событиям «евромайдана» в Киеве, политика обвинили в создании ОПГ.
По данным следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Всех их заподозрили в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.
Напомним, в ноябре 2013 года, когда правительство Украины заявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, на площадь Независимости вышли сторонники евроинтеграции.
На площади позже противостояли силовики и радикалы, а ответственность за гибель более 100 человек новые украинские власти возложили на политического оппонента – Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».
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