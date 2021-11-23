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23 ноября, вторник | Последнее обновление — 13:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину
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В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину
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Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Кто на кого нападет – Россия на Украину или Украина на Россию? Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, ЛНР и ДНР, это нюанс, который нужно правильно понимать и правильно трактовать. Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов. Совершенно неправильно заявлять об обратном, совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», – приводит его слова РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что наилучшей гарантией безопасности в ситуации украинского конфликта является выполнение минских соглашений.
«Наилучшей гарантией безопасности, конечно, является реализация минских договоренностей. Потому что отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей, конечно же, является существенным раздражителем и триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе. Это очевидный факт», – сказал представитель Кремля.
По его словам, «конечно же, речь идет о теме для субстантивных переговоров».
«И все это должно всеми сторонами в прямом диалоге обсуждаться», – добавил Песков. На уточняющий вопрос, имеются ли в виду Россия, Украина, Запад, Песков сказал, что модальности предстоит определить МИД.
Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил, что вооружение Украины и отправка военных советников западных стран в эту страну нагнетает обстановку на линии соприкосновения.
«Отправка на Украину военных советников и вооружения - это не надо исключать, потому что это имеет место. Туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО. И все это, конечно же, ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения», – прокомментировал он заявления о том, что администрация президента США Джо Байдена не исключает возможности отправки на Украину военных советников и вооружений.
Ранее источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Также обсуждается возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17, помимо «Стингеров». Кроме того, по словам источников, в пакет военной помощи Украине могут входить новые противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и минометы. При этом в статье CNN указывается, что в администрации Джо Байдена нет консенсуса в этом вопросе. Некоторые политики считают, что отправка «Стингеров» и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.
Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
Американское судно с катерами для Украины вошло в Черное море
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Американский сухогруз Ocean Grand, прошел пролив Босфор и зашел в Черное море, он доставит на Украину патрульные катера типа Island, сообщается в Тwitter-аккаунте Yoruk Isık, отслеживающем движение судов через пролив.
Новые катера ВМС Украины называются «Смела» и «Фастов», они размещены на верхней палубе судна, передает «Страна.ua».
Катера везут из американского Балтимора в Одессу в рамках помощи по безопасности более чем на 2,5 млрд долларов, которую Вашингтон оказывает Киеву с 2014 года.
Предполагается, что новые катера должны помочь укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость украинских ВМС с НАТО.
В октябре Пентагон сообщил, что США и Украина заключили контракт на шесть американских патрульных катеров на сумму 84,25 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены поставить Украине до 16 патрульных катеров Mark VI, другое вооружение и военную технику на общую сумму около 600 млн долларов. Mark VI нередко описываются как «новейшие», но ВМС США списывают их – частично из-за ненужности, частично из-за дороговизны эксплуатации.
В Стокгольме оценили иронию Москвы по поводу военных Швеции на Украине
Россия подняла на смех шведского министра обороны Петера Хультквиста из-за заявления об отправке военных на Украину, рассказала эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин в эфире телеканала SVT.
«Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину», – говорится в заявлении диппредставительства. Паллин, комментируя ситуацию, сочла, что напоминая о Полтаве «Россия поднимает Швецию на смех», передает РИА «Новости».
В прошлую среду министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что шведские военнослужащие могут быть переброшены на Украину в рамках миссии ЕС. Сенатор Владимир Джабаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «шведы просто забыли о Полтавской битве». Он предложил Швеции разместить своих военнослужащих под Полтавой, «чтобы вспомнить это историческое событие».
Русская армия под командованием Петра I разгромила войско шведского короля Карла XII под Полтавой в 1709 году. Победа в этом ключевом сражении была переломным моментом в Северной войне (1700-1721). Россия не только одержала верх в конфликте с великой державой того времени, но и покончила с доминированием Швеции в Северной Европе.
США собрались отправить на Украину военных советников и «Стингеры»
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Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер», сообщили источники CNN.
«Администрация Байдена оценивает возможность отправки на Украину военных советников и нового оборудования, включая вооружение», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.
Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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В понедельник президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта в Донбассе мирным путем посредством минских договоренностей.
В прошлый четверг Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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В Киеве заявили о неплатежеспособности Украины
Украина не способна рассчитываться по внешним государственным долгам, заявил эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк.
«Дефицит текущего счета, на конец сентября, составлял 1,4 млрд долларов. <...> То есть мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства», – передает РИА «Новости» слова Степанюка.
Эксперт также отметил, что желающих покупать украинские ценные бумаги становится все меньше, несмотря на то, что официальный Киев увеличил проценты по облигациям.
«Чтобы было понятно, процент – это то, что точно будут платить все украинцы. И таких процентов ни одна страна мира не дает по своим ценным бумагам, только Украина», – резюмировал Степанюк.
Ранее председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан сообщил в Верховной раде, что объем совокупного долга Украины достиг 92 млрд долларов.
СВР: Положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года
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Нынешнее положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года, есть информация об усилении военного присутствия Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией.
«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили «сорвался с цепи» и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось»,— говорится в распространенном заявлении пресс-бюро СВР.
До этого в СВР назвали ложью заявления Госдепа о концентрации Россией сил на границе Украины.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад намерено «подтягивает» Россию к миграционному кризису на польско-белорусской границе, чтобы использовать это как «тяжеловесный» фактор для обвинений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросами публикацию о готовящемся российском «вторжении» на Украину, по его словам, западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.
Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Москву обвиняют не только в якобы наращивании войск у украинских границ, но и в провоцировании миграционного кризиса.
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Янукович заявил об угрозе возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе
Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия и призвал к «нейтральному статусу» Украины.
«С этой датой вновь возникает ключевой вопрос, который не снимается с повестки дня с момента, когда мирная Украина прекратила свое существование, став страной воюющей: что дальше? Неужели мы обречены оставаться источником нестабильности в Европе, государством, из которого вынуждены бежать миллионы граждан, спасающихся от беззакония, преследований, нищеты, от угроз этой войны, превратившей некогда цветущую Украину в самую бедную и нестабильную страну на континенте?», – говорится в обращении экс-президента к восьмой годовщине начала событий, известных как «евромайдан», которое опубликовал на своей странице в Facebook представитель Януковича Юрий Кирасир.
По словам Януковича, промышленный потенциал Украины практически разрушен, а энергетическая безопасность находится в критическом состоянии.
«Давно пора понять, что расчет исключительно на поддержку извне – ошибочен. Запад ничего не будет делать в ущерб себе. И в ЕС, и в США достаточно своих проблем. Необходим незамедлительный переход к принципиально новой стратегии развития страны. Первое: принятие нейтрального статуса нашего государства. Естественно, под реальные, а не мнимые гарантии безопасности со стороны ведущих мировых держав», – заявил Янукович.
Бывший президент выразил мнение, что такой шаг «будет положительно оценен как в России, так и в ЕС, что существенным образом усилит безопасность на континенте и ощутимо повысит международный авторитет нашей страны. Знаю, что большинство наших граждан поддержит такое решение».
«Заявляя о том, что мы желаем сотрудничать и жить в добрососедстве со всеми, мы не расписываемся в собственной слабости. Нет. Просто, уверенный в себе никогда не кичится силой. Это я к тому, что армию нашу, безусловно, нужно всячески укреплять. Данный вопрос не дискутируется. Другое дело, что армия не должна воевать со своими гражданами», – заявил экс-президент.
Ранее госбюро расследований Украины сообщило бывшему главе страны о новых подозрениях в отношении него по событиям «евромайдана» в Киеве, политика обвинили в создании ОПГ.
По данным следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Всех их заподозрили в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.
Напомним, в ноябре 2013 года, когда правительство Украины заявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, на площадь майдан Незалежности вышли сторонники евроинтеграции.
На площади позже противостояли силовики и радикалы, а ответственность за гибель более 100 человек новые украинские власти возложили на политического оппонента – Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».
Мэр Одессы допустил гибель людей из-за веерных отключений света
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Мэр Одессы Геннадий Труханов в ходе заседания оперативного штаба предупредил о возможности веерных отключений электричества в городе. Градоначальник отметил, что «это вопрос жизни и смерти» для нуждающихся в кислородной поддержке больных COVID-19.
По словам Труханова, о возможных веерных отключениях его предупредили на совещании в обладминистрации, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».
«Веерные отключения – это не просто отключить холодильник в данном случае или посидеть без света при свечках. Для тех, кто находится на кислородном обеспечении, это вопрос жизни и смерти», – отметил Труханов.
Напомним, в прошлый понедельник мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности веерных отключений электричества на Украине. Тогда же глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупреждал, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Украинские силовики открыли минометный огонь по югу ДНР
Подразделения украинских силовиков обстреляли из минометов село Ленинское на юге Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
«Выпущено 14 мин калибра 120 мм, шесть мин калибра 82 мм», – приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее в понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
В понедельник президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском» формате договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта в Донбассе мирным путем посредством Минских договоренностей.
В прошлый четверг Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Российский лидер отметил, что кризис на Украине далек от разрешения, Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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Украина договорилась с американской Westinghouse о строительстве двух энергоблоков АЭС
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Украинский «Энергоатом» и американская компания Westinghouse подписали два соглашения о реализации проектов по строительству двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС по технологии АР1000.
Подписание соглашений состоялось во время международной конференции «Атомные возможности для развития страны» в Киеве. Соглашения подписали врио президента «Энергоатома» Петр Котин и генеральный директор Westinghouse Патрик Фрагман, передает агентство «Прайм».
Отмечается, что первое соглашение касается закупки услуг американской компании по проектированию энергоблоков, второе – закупки тренажера и оборудования с длительным сроком эксплуатации.
В августе украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона подписала меморандум с американской компанией о строительстве нового энергоблока Хмельницкой атомной электростанции.
Напомним, Хмельницкая АЭС располагается в городе Нетешин. В 2010 году Украина и Россия договорились о сотрудничестве Росатома и Минтопэнерго Украины в постройке третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС, строительством должна была заниматься ЗАО «Атомстройэкспорт».
Газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский ввязался в ядерную авантюру США.
Шуфутинскому запретили въезд на Украину после посещения Крыма
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Украина владеет информацией о незаконном посещении Крыма российским певцом Михаилом Шуфутинским и будет действовать согласно закону в случае его попытки въезда в страну, сообщил пресс-секретарь госпогранслужбы Андрей Демченко.
«Ежедневно государственная пограничная служба продолжает работу в отношении лиц, незаконно посещавших временно оккупированные территории. Информацию мы собираем как из открытых источников, так и всеми имеющимися способами. Если говорить об украинцах, то это административная ответственность, а в отношении иностранцев – это еще и запрет на въезд на Украину. В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно находиться в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещен въезд на Украину, если будут подтверждены факты», – цитирует Демченко РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда».
По его словам, относительно Шуфутинского в открытых источниках «достаточно информации о его незаконном посещении временно оккупированной Россией территории».
Отмечается, что на сайтах продаж билетов на концерты появилась афиша о планируемом выступлении певца в Киеве 8 марта 2022 года.
Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины пополнило черный список российских деятелей культуры. Всего в перечне числятся 258 человек.
В России предостерегли США от поставок «Стингеров» Украине
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«Поставка «Стингеров» Киеву спровоцирует всплеск террористических атак в Европе, поскольку коррупционные украинские власти перепродадут оружие преступным группировкам», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее источники CNN сообщили о готовности США отправить на Украину военных советников, ПЗРК «Стингер» и вертолеты Ми-17.
«Это очень опасная поставка, ведь Украина сегодня представляет собой проходной двор для международных преступных группировок, в том числе и для тех, кто занимается незаконным экспортом оружия. В итоге коррупция в администрации Зеленского может привести к тому, что «Стингеры» с помощью сложных схем попадут в руки террористов, которые орудуют на территории Европы и Азии», – пояснил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Таким образом «Стингеры» могут применяться на подлетной территории аэропортов для атак на гражданские авиалайнеры, в том числе – российские. «Но США понимают, что не смогут в достаточной степени проконтролировать условия хранения и возможного применения оружия, поэтому, я думаю, они не будут поставлять ПЗРК Украине», – добавил аналитик.
«США могут поставить Украине «Стингеры» вместо комплексов Patriot, которые официальный Киев неоднократно просил у Вашингтона», – сказал в свою очередь военный эксперт Алексей Леонков. Но область возможного применения таких ПЗРК предположить трудно.
«Возможно, американские инструкторы научат украинских специалистов проникать на территорию республик Донбасса, Белоруссии и России, чтобы те оттуда осуществляли атаки против гражданских самолетов», – допустил собеседник.
«Что касается вертолетов Ми-17, то здесь речь идет, скорее всего, о тех машинах, которые были предназначены для Афганистана. Мы их поставили американцам, когда у нас были более-менее нормальные отношения, потому что их вертолеты Chinook в Афганистане оказались малоприменимы. А теперь США свернули афганскую миссию. И чтобы не утилизировать Ми-17, они могут их передать Украине. Возможно, в кредит», – добавил Леонков.
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Ранее источники CNN сообщили
, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Также обсуждается возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17, помимо «Стингеров». Кроме того, по словам источников, в пакет военной помощи Украине могут входить новые противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и минометы. При этом в статье CNN указывается, что в администрации Джо Байдена нет консенсуса в этом вопросе. Некоторые политики считают, что отправка «Стингеров» и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.
Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Украина пригласила Януковича в Киев после его высказываний о Донбассе
Украина отреагировала на заявление бывшего президента Виктора Януковича по случаю восьмой годовщины начала Майдана и призвала его посетить Киев, поскольку «13 лет тюрьмы сами себя не отсидят».
«Может ли кто-то, пожалуйста, рассказать Виктору Януковичу, который скрывается в России, что 13 лет лишения свободы себя сами не отсидят», – говорится в сообщении на официальном аккаунте страны в Twitter, передает РИА «Новости».
Пост заканчивается хэштегом #VisitUkraineNOW, что означает «посети Украину сейчас».
Ранее Янукович заявил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия и призвал к «нейтральному статусу» Украины.
5 ноября госбюро расследований Украины сообщило бывшему главе страны о новых подозрениях в отношении него по событиям «евромайдана» в Киеве, политика обвинили в создании ОПГ.
По данным следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Всех их заподозрили в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.
Напомним, в ноябре 2013 года, когда правительство Украины заявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, на площадь Независимости вышли сторонники евроинтеграции.
На площади позже противостояли силовики и радикалы, а ответственность за гибель более 100 человек новые украинские власти возложили на политического оппонента – Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».
Лавров оценил заявления Киева о применении «Джавелинов» в Донбассе
Украина явно идет на провокации, используя в Донбассе американские ракетные комплексы «Джавелин», заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом.
«Я не слышал эту новость, не видел никаких сообщений. Но в принципе в последние недели, месяцы мы наблюдаем такой поток сознания со стороны украинского руководства. Особенно со стороны военных, поток сознания такого чрезмерно воспаленного и опасного. Потому что когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание осуществить провокацию», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По его словам, на возможной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена будет обсуждаться и Украина.
«В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет», – сказал он.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска в Донбассе применили американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».
Как передает главный редактор Military Times Говард Олтмен слова Буданова, «Джавелины» «наряду с дронами турецкого производства обладают значительной психологической сдерживающей» силой. По версии Буданова, эти вооружения заставляют «россиян дважды подумать перед атакой». Накануне Буданов утверждал, что Россия якобы готовится к нападению на Украину в конце января – начале февраля 2022 года.
В октябре украинский генштаб отчитался о первом боевом применении ударных беспилотников «Байрактар» турецкого производства в Донбассе. По версии украинских СМИ, дроны использовались «для уничтожения российской артиллерии».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «Байрактар» Зеленского возмутил Европу.
В Киеве оценили возможность привлечения иностранных войск на Украину
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что иностранные войска в случае вторжения России использоваться Украиной не будут, об этом речи не идет.
«Единственные иностранные войска, которые ведут боевые действия на территории Украины – это российские войска», – цитирует Кулебу агентство УНН, передает РИА «Новости».
Ранее газета Mirror со ссылкой на источники писала, что Великобритания готова предоставить до 600 бойцов Украине из-за готовящегося вторжения России.
Кулеба заявил, что сейчас Украина прилагает все усилия для того, что предотвратить сценарий вторжения России в Украину.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что разведка США узнала о планах России вторгнуться на Украину с трех направлений – с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию.
В Кремле заявили об использовании американскими СМИ целенаправленной информационной кампании против России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что это «камуфляж для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве».
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия ни на кого не собирается нападать, а «российскую угрозу» он назвал выдумкой тех, кто хочет нажиться на своей роли бойца с Россией, получая за это бонусы.
На Украине отрицают планирование военной операции в Донбассе
Киев не планирует наступательную военную операцию в Донбассе, украинские власти намерены искать политико-дипломатическое разрешение конфликта, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе», – написал политики в Twitter, передает РИА «Новости».
Также он заявил об усилиях Украины продолжить работу над тем, чтобы решать вопрос в рамках нормандского формата вместе с Германией и Францией.
Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Ларов заявил, что Москва обеспокоена упрямством ФРГ и Франции в вопросе выполнения Минских соглашений Киевом. Министр отметил, что Берлин и Париж не желают поддерживать выполнение Минских соглашений, оправдывая действия украинских политиков.
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