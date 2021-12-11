Польша потребовала от России решить, хочет ли Москва быть с Европой или против

Захарова посмеялась над Нуланд из-за заявления о Свердловске и Екатеринбурге

Официальный представитель МИД Мария Захарова удивилась уровню знаний заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о России и ее гражданах после комментария американского политика о Екатеринбурге.

Захарова написала в Telegram, что Нуланд «считает, что Свердловск и Екатеринбург – это два одновременно существующих города».

«Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России», – отметила она.

Ранее Нуланд заявила, что «Украина хочет быть больше похожей на Париж или Берлин, чем на Свердловск и Екатеринбург, во всяком случае, как они выглядят сейчас», передает Ura.ru со ссылкой на портал C-SPAN.

Она также заявила, что жители восточной части Украины якобы хотели бы иметь с Европой более тесные отношения и жить по-европейски. По ее словам, в последние восемь-десять лет Украина стала более независимой и суверенной.

Отметим, что Нуланд является помощником государственного секретаря по делам Европы и Евразии, владеет русским языком.

Во вторник она выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп или практически все боеготовые наземные силы России к западу от Урала».

При этом Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Осенью Нуланд посетила Москву и, по словам Захаровой, уехала с «конкретным заданием» по улучшению двусторонних отношений. Политолог-американист Малек Дудаков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «целью переговоров с Нуланд было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точек зрения, в том числе – по Украине и по работе дипломатических миссий».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД