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В деле о краже с самолета «Судного дня» появились новые обстоятельства

13 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:22  |  vz.ru
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За что поляки не любят Россию

Еще в 1990-х годах отношения Москвы и Варшавы были в целом нормальными Михаил Воскресенский/РИА Новости
В научных кругах Польши предложили объяснение, почему поляки настолько ненавидят русских. Это объяснение понравится славянофилам, поскольку сводится к тому, что политический класс поляков ориентируется в русском вопросе на мнение Вашингтона. То есть, если США избавятся от русофобии, в Польше ее тоже не будет. Насколько справедлива такая гипотеза? Подробности...
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Коронавирус приспособился к лекарствам

Московским врачам все тяжелее помогать пациентам с коронавирусом Денис Гришкин/Агентство «Москва»
Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня: в субботу в Москве был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, а врачи утверждают, что коронавирус стал хуже поддаваться лечению. Чем вызван новый всплеск заболеваемости COVID-19 и как дальше будет развиваться ситуация? Подробности...
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Литва угрожает тюрьмой за правду о распаде СССР

Литва сделала из политика и журналиста Альгирдаса Палецкиса политического заключенного Vilmantas Povilaitis/YouTube
Девять лет тюрьмы – такой срок грозит литовскому политику и журналисту Альгирдасу Палецкису только за то, что он отстаивает историческую правду о событиях 1991 года. Официально Палецкиса обвиняют в «шпионаже на Россию», в реальности в Литве под уголовным делом может оказаться любой, кто положительно отзывается о России и публично отрицает постулаты литовской политической пропаганды. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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В чем был смысл декларации о суверенитете России

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Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
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    За что поляки не любят Россию

    Еще в 1990-х годах отношения Москвы и Варшавы были в целом нормальными    13 июня 2021, 09:54
    Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
    Текст: Станислав Борзяков

    В научных кругах Польши предложили объяснение, почему поляки настолько ненавидят русских. Это объяснение понравится славянофилам, поскольку сводится к тому, что политический класс поляков ориентируется в русском вопросе на мнение Вашингтона. То есть, если США избавятся от русофобии, в Польше ее тоже не будет. Насколько справедлива такая гипотеза?

    «Русофобия поляков проистекает из уверенности в том, что всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще - США - всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а за решимость в словесных атаках на "империю зла" он может даже похвалить».

    Это высказывание принадлежит члену нацсовета по развитию при президенте Польши, профессору Варшавского университета Витольду Модзелевскому. То есть человеку, близкому к польской власти, но при этом все-таки частному и достаточно независимому для того, чтобы толкать подобные речи (статья профессора была опубликована в издании «Польская мысль»).

    Он даже предположил, что польская русофобия исчезнет, если Россия и США наладят отношения. Потому что станет попросту невыгодной.

    Обычно мы с поляками спорим, но в данном случае пан Модзелевский говорит чистую правду. Точнее, полуправду.

    Правда в том, что политический класс и общественная мысль Польши ассоциируют себя не с ПНР, которую считают периодом оккупации, а с довоенной Польшей - той самой «гиеной Европы», по выражению Черчилля. Но речь сейчас не о том, сколь плоха или хороша была та Польша, а о том, что ее европейские союзники отнеслись к взятым на себя обязательствам по защите поляков сугубо формально, и после «часа X», начала Второй мировой войны практически бездействовали.

    В нашей историографии те события известны как «странная война» (изначально выражение пошло из американской прессы - phoney war; более точный перевод - ненастоящая или поддельная война). Гитлер смог стратегически реализовать промедление союзников, что в итоге обернулось против них же (в первую очередь, против Франции).

    Некоторые польские политики считают западные державы «дважды предателями», имея в виду то, что британцы, французы и прочие «почему-то» не стали отвоевывать польскую независимость не только у Гитлера, но и у Сталина.

    Эта мысль прочно засела в польских головах, и новый политический класс, как бы анализируя опыт неудачников прошлого - польского правительства в изгнании, в большинстве своем пришел к выводу о том, что ориентироваться в вопросах безопасности нужно прежде всего на США, а другим теперь веры нет. Это национальное правило по-прежнему действует. А в период 1990-х годов - неудачной попытки политического «романа» между Западом и Россией отношения Москвы и Варшавы были в целом нормальными.

    По крайней мере, с нашей стороны. Поляки относились к русским значительно прохладнее. Этот дисбаланс жив по сей день - польские журналист признают, что даже в условиях «войн исторической памяти» Польша в российских СМИ является более симпатичным персонажам, чем Россия - в польских.

    Поэтому зависимость русофобии поляков от американского мнения можно признать, но нельзя преувеличивать. Пан Модзелевский слишком большой оптимист, если считает, что она уйдет вместе с новой «холодной войной». Ее корни гораздо глубже.

    Россия участвовала во всех разделах Польши - как минимум в четырех или даже в пяти, если считать Пакт Молотова-Риббентропа. Такое не забывается, а многими и не прощается, что и демонстрирует видимая часть поляков.

    Они еще в школе видели сравнительные таблицы уровня экономического развития на территориях Речи Посполитой, которые отошли к России и к западным державам. Они с детства рассуждают тем образом, что русские всегда мешали полякам жить «нормально».

    При этом объективные исторические претензии к российской государственности в разных ее изданиях гиперболизированы из-за духа исторического соперничества с Москвой (можно назвать это и поправкой на польский гонор).

    Сама логика развития двух государств - русского и польского по причинам некогда сверхзначимым (например, отличия в вере) подразумевала их противостояние - двух мирно сосуществующих славянских сверхдержав тогдашняя геополитика просто не подразумевала. Это противостояние длилось много лет - и мы вышли из него победителями, но поляки были очень близки к победе как минимум дважды - в смутное время и в период наполеоновских войн (поляки - последние и самые преданные союзники Бонапарта, захватившего всю Европу вплоть до Москвы).

    Крушение мечты о собственной империи («не смогли, не вытянули») - это для Европы совсем не оригинально. Но если одни народы (например, шведы) историческое поражение приняли, то в польской картине мира игра была «нечестной». То есть русские не победили, как побеждают в футболе, а взяли свое беспощадной жестокостью - выкатили танки на футбольное поле и раздавили всех игроков команды противника.

    Это тот самый польский гонор - уверенность, что ты так хорош, смел, умен и красив, что одержать над тобой верх можно только разбойничьим способом.

    Он окончательно оформил национальную легенду, по которой ясновельможная Польша - жертва варварской России, а не ее поверженный противник или менее удачливый конкурент.

    Это чувство значительно крепче, чем надежды на помощь Америки в трудной ситуации. И оно, полагаясь на прежний опыт, твердит о том, что источником такой «трудной ситуации» должна стать именно Россия.

    Впрочем, объяснять польскую русофобию историческими обидами - это в русской публицистике общее место, и гипотеза профессора Модзелевского по равнению на американский флаг, как минимум, более актуальна.

    Гораздо реже у нас пишут о другом источники энергии польских русофобов - просто в силу того, что не знают о нем, не могут увидеть мир глазами поляка, точнее - польского консервативного националиста, из которых состоит правящая партия «Право и справедливость» (ПиС).

    Если для русских историческое противостояние с поляками, как ни крути, осталось в прошлом (теперь мы противостоим НАТО в целом), для ПиС все иначе - конкурентная борьба продолжается. Евросоюз там во многом рассматривают как угрозу польскому суверенитету и польской идее, а существование своей страны по-прежнему наделяют сверхзадачей. Польша ПиС - не просто одно из европейских государств, а лидер консервативной альтернативы западноевропейским либералам с их гей-парадами и мигрантами с Ближнего Востока.

    Наши консерваторы тоже воспринимают российский путь как модель развития, альтернативную западному пути, на котором «совсем с ума посходили». Но не подозревают, что конкурируют в этом смысле с поляками из ПиС. А вот они с нами конкурируют - и продолжают конкурировать.

    В головах польских ретроградов это является естественным продолжением все того же многовекового исторического противостояния. Мол, Западная Европа шагает в ад, мы предлагаем другой путь - польский, а русские - соперники на этом идеологическом поле, надо их побеждать и обесценивать. Так внутривидовая борьба славян сменилась внутривидовой борьбой консерваторов.

    Эта эволюция польской русофобии наглядно отражена в польских СМИ и блогах, которыми в России не особенно интересуются. Она - такая же важная составляющая ненависти поляков к нам, как разделы Речи Посполитой и мнение Госдепа США. Дополнительное объяснение тому, почему в Польше «сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи», как заметил в 2018 году глава МИД РФ Сергей Лавров.

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