Арест «агента влияния России» навредит самой Польше

В Варшаве вновь сообщают об аресте гражданина Польши, которого местная контрразведка обвиняет в работе на российские спецслужбы. Только, в отличие от прежних подобных случаев, сейчас речь идет не о классическом шпионаже, то есть получении секретной информации, а скорее о том, что принято называть «агентурой влияния». И это по-своему беспрецедентный случай.

Это произошло 31 мая. Операцию провели сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши по указанию прокурора Мазовецкого межрайонного отдела по делам организованной преступности и коррупции. Задержан некий Януш Н., которого суд арестовал на три месяца. Расследование проводило то же региональное управление польской контрразведки (со штаб-квартирой, правда, в Варшаве), которое некоторое время назад сообщило о задержании жителя Белостока Марцина К., также обвиняемого в работе на Москву.

Как утверждают в прокуратуре, задержанный «вел деятельность в пользу России, которую активизировал после того, как ранее по подозрению в шпионаже был задержан его коллега». «Януш Н. по поручению лиц, действующих в интересах российской разведки, пытался установить контакт с польскими и иностранными политиками, в том числе работающими в Европарламенте. Подозреваемый вел свою деятельность на территории Польши, Европейского союза и других стран (...) с целью ослабления позиций Польши в ЕС и на международной арене», – говорится в сообщении.

При обыске в доме у подозреваемого изъяли более 300 тыс. злотых (чуть более 80 тыс. долларов) и множество электронных носителей информации. Так, по крайней мере, утверждает Станислав Жарын, помощник министра-координатора польских спецслужб, о котором газета ВЗГЛЯД подробно писала в связи с арестом Марцина К.

Жарын особо подчеркивает в своем заявлении, что Януш Н. вел «пропагандистско-дезинформационную работу» в пользу России с целью «ослабления позиций Польши». Предположительно, именно ранее арестованный Марцин К. и показал на допросе на Януша Н. как на своего «коллегу» по работе на российские спецслужбы. Косвенно это подтверждает и Станислав Жарын.

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В некоторых российских СМИ появилась информация, что задержанный Януш Н. ранее работал в популярном издании Wprost, то есть был журналистом, откуда и его возможность вести «пропагандистско-дезинформационную деятельность». В польских источниках о его прошлой работе во Wprost ничего не говорится. В самой газете также это не комментируют, но указывают, что арестованный ранее был активистом политической партии Zmiana («Изменение»), которую и в самой Польше и вообще в Европе обзывают «пророссийской» и «прокремлевской».

Партию Zmiana основал Матеуш Пискорский, известный в Польше политик, который в 2016 году был арестован за «шпионаж в пользу России». Позже к этому классическому обвинению добавилась и работа на Китай. Пискорский просидел в тюрьме три года и под давлением общественности был в мае 2019 года освобожден.

Януш Габриэль Недзвецкий приглашает группу «Ночные волки» в Польшу. Фото: Janusz Gabriel Niedzwiecki/Facebook

Утверждать, что партия Zmiana – «пророссийская» и «прокремлевская», очень поверхностно. В реальности идеологические взгляды Пискорского и его сторонников – удивительная смесь крайнего польского национализма, панславянизма, левачества, антиглобализма, антиимпериализма, антиамериканизма и анархосиндикализма. Если все это перемешать и подогреть, то действительно можно найти несколько точек соприкосновения с похожими элементами по всему миру, не только в России. В случае с Матеушом Пискорским это проявилось в присутствии на мероприятиях Zmiana в Польше представителей республик Донбасса, что вызвало в Варшаве грандиозный скандал при участии украинского посла. Пискорский открыто обвиняет Украину во всех смертных грехах, включая геноцид поляков на Волыни в 1944 году. За это Пискорского в ответ обвиняли в том, что он «вбивает клин между поляками и украинцами».

Позиции Zmiana особенно сильны на востоке и северо-востоке Польши, где местному населению постоянно приходится соприкасаться с украинцами. Партию обвиняют чуть ли не в погромах украинцев на востоке Польши (столкновения молодежи реально были). Дополнительно негодование вызывает антиглобализм этого движения и резкая антиамериканская риторика.

Понятно, что все это может найти поддержку в России, но не на официальном уровне. Пискорский и его люди неоднократно приезжали в Россию, в том числе в Крым. Участвовали в различных неформальных мероприятиях, особенно в тех случаях, когда совпадали их идеологические взгляды. В частности, именно партия Zmiana была инициатором приездов в Польшу байкеров из клуба «Ночные волки». Это важная деталь.

По польскому законодательству нельзя называть фамилии задержанных по такого рода обвинениям до суда, даже если всем понятно, о ком идет речь. Отсюда и все эти странно звучащие «Януш Н.» и «Марцин К.». Но нам польские законы не писаны. И газета ВЗГЛЯД имеет основания предположить, что арестованным за «работу на Россию» может быть Януш Габриэль Недзвецкий (Niedzwiecki), житель города Ольштын, что в Мазовии, недалеко от российской Калининградской области и от Белоруссии. Именно этот человек опознается на опубликованном польскими спецслужбами снимке, где лицо фигуранта заретушировано (см. выше).

Януш Недзвецкий – известный в польской провинции журналист, но не первого ряда. Публиковаться он мог где угодно, в том числе и во Wprost. Он действительно до недавнего времени был активистом партии Zmiana, но сейчас руководит в родном Ольштыне региональным отделением другой политической партии с примерно похожей идеологией. Он бывал в Москве, говорит по-русски и часто выступал с комментариями по украинской тематике, особенно по проблеме возрождения неонацизма на Украине.

По некоторым данным, у него действительно была возможность коммуницировать с депутатами Европарламента. Не ясно, правда, насколько он убедителен, чтобы влиять на их точку зрения, в чем его обвиняет польская контрразведка. Но по крайней мере недавно он был в Бельгии.

И именно Януш Габриэль Недзвецкий, как житель почти приграничного города, от партии Zmiana в 2015 году встречал на белорусско-польской границе у Бреста байкеров из «Ночных волков». Он же до этого вел в социальных сетях кампанию в пользу мотопробега «Ночных волков» и фотографировался с рукописным обращением в руках: «Ночные волки», мы приглашаем вас в Польшу». Теперь это улика.

Вот такого рода мероприятия, как и комментарии в социальных сетях, считаются в Польше составом преступления по «шпионской» статье (до десяти лет тюрьмы) как подрывная пропагандистско-дезинформационная работа.

Найденные у арестованного деньги – крупная сумма все-таки – могут быть уликой только в том случае, если доказано их «российское» (или белорусское, такая версия тоже есть) происхождение. Пока что ни польская прокуратура, ни Станислав Жадын прямых обвинений в шпионаже в своих комментариях не упоминают. Нет и сообщений о каких-либо контактах задержанного с сотрудниками российских спецслужб или с работниками посольства. Если бы польская контрразведка располагала такими данными, она бы их с радостью тут же обнародовала.

Для Польши арест активиста оппозиционной партии за «идеологию», а не за прямой шпионаж – новое слово во внутренней политике. Такого раньше не было. Пока не понятно, какие именно показания мог дать на него ранее арестованный Марцин К. Можно лишь предположить, что организация мотопробега «Ночных волков» действительно требовала коммуникации не только с Хирургом, что можно записать в состав преступления. Но и одного Хирурга для польской прокуратуры достаточно. Что же касается его «влияния» на депутатов Европарламента, то это вопрос спорный.

Действительно, были некие обращения киевских антифашистов в Янушу Недзвецкому с просьбой «донести до депутатов Европарламента» правду об украинских неофашистах. Но с таким же успехом они могли обращаться к любому туристу, путешествующему по Бельгии и Франции.

С точки зрения здравого смысла в этом нет состава преступления, тем более тяжкого и особо тяжкого обвинения в измене Родине. По такой логике можно запросто арестовать всех, кто бродит по европейским и американским структурам и просит «ввести санкции пожестче» в отношении России. Этим наносится реальный ущерб родине, в то время как «Ночные волки» только цветочки в Варшаве у Могилы неизвестного солдата возложили. Это уже не говоря об изобилии в России «пропагандистов-дезинформаторов» прозападного толка.

Если арестован действительно Януш Габриэль Недзвецкий (до того, как этот факт не обнародует польская сторона, мы вынуждены употреблять сослагательное наклонение), то это может оказаться опасным прецедентом. Причем в том числе и для самой Польши. В России в меньшей степени, но в Белоруссии достаточно активистов с «картой поляка» на руках, которые участвуют в разного рода «пропагандистско-дезинформационных» мероприятиях. Если же польская контрразведка поставила себе целью избавиться от как бы «пророссийских» элементов, то Варшаве стоит подумать и своем будущем.