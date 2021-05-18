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SWIFT заверил ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы

18 мая, вторник  |  Последнее обновление — 20:58  |  vz.ru
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    НОВОСТЬ ЧАСА: SWIFT заверил ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
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    Польская контрразведка раскрыла «русского агента» подозрительно тихо

    Польские спецслужбы задержали своего гражданина в очень непубличной манере    18 мая 2021, 19:35
    Фото: REUTERS/Kacper Pempel
    Текст: Евгений Крутиков

    Все больше появляется подробностей о фигуранте новой шпионской коллизии между Россией и Польшей. Что за человек обвиняется Варшавой в работе на российскую разведку, как его дело может быть связано с задержанием польской агентуры в Белоруссии и почему поляки на этот раз вовсе не стремятся раздувать из происходящего крупный скандал?

    В Польше утверждают, что арестован гражданин этой страны, который обвиняется в шпионаже в пользу России. Сходные сообщения появились на сайтах Агентства внутренней безопасности (АВБ, ABW) и прокуратуры.

    В Польше все данные по делам о шпионаже строго засекречены, потому некоторое время бывают неизвестны конкретные детали дела. В официальных сообщениях фигурирует некий Марцин К. (фамилия также по закону засекречена, но обычно через пару дней с подачи родственников всё равно утекает в медийное пространство), 43 лет от роду, который якобы передавал России данные о польской армии, а также информацию о физических и юридических лицах в Польше. Он, по данным АВБ, уже якобы признался в содеянном, и суд арестовал его на три месяца.

    Станислав Жабын, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб утверждает, что операция по задержания этого Марцина была очень «скрупулёзной», проведено несколько обысков и опрошено полтора десятка свидетелей.

    Несмотря на секретность, удалось установить, что задержанный проживал не в Варшаве, а в Мазовии - историческом крае на северо-востоке Польши, предположительно в городе Белостоке. При этом он не имел никакого отношения к государственным структурам Польши, ни к военным, ни к гражданским. И не был публичной фигурой.

    Проще говоря, это самый обычный человек, частное лицо средних лет из глубоко провинциального города на границе с Белоруссией. Без доступа к государственным секретам и без занимательной биографии, которая бы хоть как-то оправдывала грозящие ему 10 лет тюрьмы. Что он такое сверхсекретное мог передавать России - тайна, которую АВБ пока не собирается раскрывать.

    При этом никаких претензий кому-либо из российских дипломатов или официальных лиц пока не предъявляется. Правда, недавно высланные из Варшавы российские дипломаты, как обычно, обвинялись в шпионаже. Но Марцин К. был задержан только 5 мая, а выслали россиян ещё в апреле в солидарность с чехами.

    По одной из версий, задержание этого человека и обвинение его в шпионаже в пользу России может быть связано с судьбой польского гражданина Мариана Родзаевского, который в 2019 году был приговорён в Москве к 14 годам заключения. Дальнобойщик из всё того же Белостока пытался провести в своей фуре из России через Белоруссию в Польшу комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300. На следствии и суде он утверждал, что с польской разведкой не связан, а просто прикупил по случаю. Это выглядело крайне неубедительно, и 14 лет строгого режима - вполне закономерный исход деятельности очень маленького предпринимателя из польской провинции.

    Белосток с конца 1980-х годов - оплот контрабанды и знаменитой челночной торговли, при Горбачеве даже специальные поезда туда из Бреста ходили. На них клетчатую сумку можно было в качестве герба рисовать. Но не до такой же степени. И сейчас не 1988 год, чтобы в фуре через границу зенитные ракеты тащить на привокзальный базар.

    Польша и польская разведка также от Родзаевского отказались. Мол, ничего не знаем. Купил пан Мариан какие-то железяки, хотел на металлолом сдать, мы тут ни при чём. В Польше это вызвало бурю негодования, в том числе и в среде отставных работников спецслужб. Общественность требовала обменять Родзаевского хоть на кого-нибудь, чтобы вызволить польского гражданина из страшного ГУЛАГа. Официальная Варшава на контакт не шла и кулуарно объясняла своё поведение тем, что Родзаевский, мол, к нашим спецслужбам отношения не имеет, и мы не можем его менять на «настоящих» русских шпионов. Неравноценный обмен.

    При этом прецедент был. В 2015 году некий капитан польской армии, ранее участвовавший в плановых инспекциях на территории России и Белоруссии, был арестован в Бресте, куда приехал к родственникам. Белорусы дали ему 7 лет за шпионаж, и он был затем путём дипломатических переговоров обменян на некоего Сергея Г., гражданина Белоруссии, осуждённого в Польше за шпионаж. Кстати, вполне возможно, что и нынешняя история может быть привязана к событиям в Белоруссии.

    Пока что задержанный в Белостоке Марцин К. очень похож по формальным характеристикам на Мариана Родзаевского, и вполне возможно, что это задержание может быть организовано поляками «на обмен». В пользу этой версии говорит и то, что никакого вселенского скандала Варшава устраивать не стала, как у неё обычно водится. Марцин К. не взят «на кармане» (с поличным), никто из россиян в незаконной деятельности официально не обвинён. Нет и организованной истерии в прессе.

    С другой стороны, задержанный - гражданин Польши, и Россия никак не может с чисто юридической точки зрения участвовать в его судьбе. Тем более, путём обмена. Но и АВБ в последние годы ведёт себя не совсем адекватно. В части польского общества контрразведку уже давно сравнивают с КГБ в худшем понимании этой аббревиатуры. Чего стоило одно только дело политолога Матеуша Пискорского, который отсидел два года только за то, что давал комментарии российским СМИ.

    В этом контексте примечательна фигура Станислава Жабына, бывшего журналиста и политолога, крайнего русофоба, уже год как официально занимающего позицию пресс-секретаря министра-координатора по делам спецслужб Польши. Он сын профессора истории Яна Жабына, сенатора IX каденции Сената Речи Посполитой, знаменитого своей открытой антисемитской позицией. Профессора Жабына в некоторых СМИ называют главным «отбеливателем польского фашизма». Именно ему принадлежат знаменитые высказывания о том, что погром в Едвабне (в 1939 году в этом местечке местные поляки перебили еврейское население ещё до прихода немцев - это одна из самых болевых точек истории Польши ХХ века) был инспирирован то ли немцами, то ли Советами.

    Он же оправдывал погромы и антисемитскую кампанию в советской Польше 1968 года.

    Посол Израиля в Варшаве Анна Азари писала в его адрес специальные ноты в МИД Польши. Но сбить профессора и сенатора с его позиции не удалось даже американскому послу. Фраза «всё - евреи» (wszystko zydzi) стала коронной. Попутно под это стали попадать коммунисты, Советы, а затем и русские вообще, но изначально главными врагами Польши, с точки зрения профессора истории Яна Жабына, были евреи. Тема в Польше крайне спорная, требующая осмысления, но явно не в том духе, в каком ей занимается профессор Ян Жабын.

    Некоторые польские СМИ утверждают, что «вирус антисемитизма и русофобии» (в Польше эти заболевания часто дружат) закономерно передался и сыну профессора, ныне большому человеку в польских спецслужбах, Станиславу. «Русская угроза сильней, чем вы думаете» - это самое мягкое, что можно было услышать от политолога и журналиста Станислава Жабына до того, как он перешёл на работу в контрразведку.

    И ладно бы. Пусть живут себе люди с такими взглядами, это их личная проблема. Была бы только личной, если бы современный состав польской контрразведки чуть ли не целиком не состоял бы из людей с такими взглядами. Польская контрразведка в последние годы лишилась остатков профессиональных кадров, которых заменили политические назначенцы и персонажи, проявившие личную лояльность англосаксонской системе (как, например, Станислав Жабын).

    В таком контексте очень сложно ждать от польских спецслужб адекватности. Они вполне могут взять человека с улицы, чтобы им потом торговать. Ну или придётся ждать разъяснений, что же такого натворил Марцин К. из Белостока.


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