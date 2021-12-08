Валенса сравнил выгоду сотрудничества Польши с Россией и Западом

Сотрудничество Польши с Россией было бы выгоднее, чем взаимодействие с Западом, заявил лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса.

«Конечно, из Гданьска ближе до Москвы, чем до Вашингтона. Есть определенные вещи, определенные виды сотрудничества, которые будут здесь более выгодны, чем на Западе. Я так считаю и буду считать, буду стремиться к тому, чтобы мы теснее сотрудничали, потому что это может повысить благосостояние наших народов. Мы должны договориться, дать себе свободу и хорошо сотрудничать. Сейчас этого не хватает», – сказал он в интервью ТАСС.

Валенса отметил, что крайне недоволен нынешним уровнем отношений между Польшей и Россией. «У нас плохие политики. Мы не используем шанс. А таких шансов много. Не хотят уступить ни одни, ни другие, и из-за этого потери. Нужно это исправить. Если бы у меня были возможности, то я попытался бы исправить», – добавил политик.

По его мнению, следует отделить обсуждение вопросов прошлого от нынешних возможностей для взаимовыгодного сотрудничества. Он отметил, что «когда двое дерутся, третий этим пользуется».

«Нашими ссорами пользуются другие. Поэтому я искал бы выгодных для обеих сторон договоренностей во всех сферах жизни», – указал он.

Также Валенса заявил, что распад СССР стал шансом на обновление, развитие и движение вперед. По его словам, распад Советского Союза был шансом избавиться от «ненужного», шансом на свободу, «строительство чего-то на новых началах, в том числе и для республик».

«Весь этот уклад, разделение на два блока, на две системы развалился. Развалился потому, что технология, которую мы создали, требовала ликвидации всех барьеров. А такое разделение мешало развитию мира, поэтому его нужно было завершить. Проблемой было, как это сделать без больших потерь. Нам это почти удалось», – сказал он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи с британским премьером Борисом Джонсоном высказал мнение о возможности введения санкций против России из-за проблемы с мигрантами на границе с Белоруссией, ситуации в Молдавии и конфликта на Украине, а также энергетического кризиса в Европе и подорожания квот на выбросы парникового газа.

Накануне президент Польши Анджей Дуда предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу повысить готовность сил альянса на восточном фланге.