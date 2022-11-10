ЕС активизировал «военный Шенген» против России

ЕС решил изменить свою транспортную систему для быстрой переброски войск на восток, подключив к этому Молдавию и Украину. При этом ранее Британия предприняла схожий шаг, объявив о присоединении к европейской программе «Военная мобильность». О чем говорят эти процессы с военной, экономической и политической точки зрения? И что этому может противопоставить Россия?

В четверг верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в рамках представленного Еврокомиссией плана упрощения военных перевозок всю автомобильную и железнодорожную инфраструктуру ЕС необходимо адаптировать так, чтобы страны Европы могли быстро доставлять военную технику и войска из одной части региона в другую, в основном с запада на восток.

Он добавил, что «это критически важно для обороны» ЕС, и подчеркнул, что для этого нужно возведение мостов, тоннелей, автомобильных и железнодорожных дорог. По словам Борреля, планы ЕС подразумевают «укрепление сотрудничества с НАТО и ключевыми стратегическими партнерами, такими как США, Канада и Норвегия, при одновременном содействии взаимодействию и диалогу с региональными партнерами и странами расширения, такими как Украина, Молдавия и Западные Балканы», передает ТАСС.

Отметим, что за последние недели это не первый случай, когда в ЕС намерены упростить логистику для переброски войск. Ранее газета The Times сообщила о том, что Британия и ЕС подпишут соглашение, которое позволит Лондону быстро перемещать войска по территории стран Евросоюза. По словам главы Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, итоговый план стороны намерены утвердить в ноябре. При этом новое соглашение связано с военными действиями на Украине.

В частности, Британия намерена присоединиться к программе «Военная мобильность» (Military Mobility), из которой Лондон вышел после Brexit. На Западе эту программу нередко называют «военным безвизом» или «военным Шенгеном», поскольку она призвана устранить бюрократические барьеры при переброске войск и бронетехники, а также направлена на улучшение транспортной и логистической инфраструктуры.

Одним из авторов этой идеи являлся Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе. В 2017 и 2018 годах многие военные чиновники из стран НАТО жаловались на то, что они не могут просто так перебрасывать технику из одной страны в другую без предварительных уведомлений и согласований, причем срок согласований мог длиться от нескольких суток до нескольких недель.

Также Ходжес отмечал, что на согласование документов о переброске войск, например, из Германии в Польшу, уходит неделя, и командующие НАТО хотели бы упростить процедуры для военных колонн, участвующих в маневрах. Таким образом, как считают эксперты, американцы и британцы хотели сократить затраты времени и ресурсов на перемещение войск поближе к границам России, либо для ротации в тех формированиях, которые уже и так размещены в странах Восточной Европы.

«НАТО активно готовится к войне с Россией. Они создают новую и модернизируют старую инфраструктуру для быстрой переброски сил и средств. Если раньше это делалось с учетом переброски техники в сторону Прибалтики, то сегодня речь идет о вооружении Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин.

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Эксперт напомнил, что в 2014 году Евросоюз и НАТО начали переброску военной техники ближе к российским границам, но столкнулись с рядом проблем, в том числе низкой высотой мостов, непригодностью железнодорожных платформ, слишком низким провисанием электропроводов над дорогами. По его словам, подключение новых стран к проекту по увеличению военной мобильности, в том числе Украины, сделает такие поставки в интересах ВСУ более комфортными и быстрыми.

«С 2014 года европейцы начали реализовать план по увеличению военной мобильности. Я не исключаю, что в рамках стран НАТО этот план уже выполнен. Но раз Боррель вспоминает об этом сегодня, то речь идет о вненатовских европейских странах. Это исходит из практики, с которой сегодня столкнулся Евросоюз при поставке вооружений на Украину», – подчеркнул Козюлин.

По мнению эксперта, с геополитической точки зрения, увеличение военной мобильности не даст большого эффекта, «но потенциал НАТО будет увеличиваться, потому что в перспективе альянс облегчает себе военные задачи и готовится к самому плохому сценарию в противостоянии с Россией».

«Угрозы для нашей страны будут возрастать. На данный момент для снабжения ВСУ оружием НАТО использует аэропорт польского города Жешув. За время спецоперации это место стало перевалочным пунктом для концентрации сил и средств с целью последующей их переброски через польско-украинскую границу по автодорогам во Львовскую область. В случае реализации того плана, о котором говорит Боррель, таких «Жешувов» может стать больше», – допускает эксперт.

Собеседник убежден, что в качестве ответа на увеличение военной мобильности в странах ЕС Россия должна инвестировать в разработки новейших вооружений. «Практически по всей стране сохранились инженерные школы, есть новые наработки и технологии, которые долгое время недофинансировались, но заделы там есть. Надо их срочно развивать и внедрять. Особенно это касается систем разведки и высокоточного оружия. Иначе как бороться с инфраструктурой противника?» – подытожил Козюлин.

В свою очередь калининградский политолог Александр Носович считает, что Россия должна быть благодарна Боррелю «за эпатирующую откровенность на фоне традиционного европейского лицемерия». «Из этого откровения мы многое узнаем о том, какое ЕС мирное и неагрессивное объединение и как оно уважает своих партнеров за пределами блока. Например, Молдавию, у которой на уровне конституции закреплен военно-политический нейтралитет. Что? Какая Молдавия, какая конституция, какой нейтралитет?», – иронизирует политолог.

Он также напомнил, что президент Молдавии Майя Санду сейчас собирается отправиться в Париж «просить новые кредиты на проведение европейских реформ и преодоление структурного кризиса, в котором оказалась страна (инфляция в октябре – 36%). Ни у кого же нет сомнений, что эти кредиты Санду подают не за красивые ножки. Это плата за втягивание Молдавии в военно-мобилизационную систему НАТО и Евросоюза. Понятно, против кого направленную», – отмечает Носович.

«Таким образом ЕС, несомненно, начинает работать как некий финансово-промышленный плацдарм и экономическая база для НАТО.

То, о чем в свое время Дональд Трамп говорил Ангеле Меркель, а именно: «Вы должны платить за все сами», – кажется, начинает постепенно осуществляться. Не удивлюсь, если через какое-то время Евросоюз будет полностью сам обеспечивать экономическую часть войны на Украине», – считает экономист и политолог Василий Колташов.

«С другой стороны, называть ЕС «экономической базой» для НАТО – излишне комплементарно. Они становятся, скорее, кошельком альянса. Платят они охотно, с удовольствием и любые суммы. Можно сделать вывод, что внутриэкономические проблемы стран союза США не интересуют», – допускает собеседник.

«Кроме того, НАТО оценивают восточную часть своей инфраструктуры как недостаточно готовую к войне с Россией. Сюда же втягиваются страны, которые не входят в ЕС и НАТО. Таким образом они намерены перенастроить логистику внутри и вблизи альянса, затратив на это деньги преимущественно из европейского кошелька. Именно поэтому о подобных планах заявляет вроде бы дипломат Боррель, а не кто-то другой», – добавил эксперт.

«Примечательно и то, что американская формула восстановления Западной Европы после Второй мировой войны теперь вывернулась наизнанку. Раньше был «план Маршалла», а теперь европейцы сами убивают свою экономику в угоду военных интересов Вашингтона», – подчеркивает собеседник.

Схожей точки зрения придерживается и Константин Сивков. По его словам, активизация «военного Шенгена» знаменует собой не что иное, как более активную подготовку НАТО к потенциальной войне с Россией. «Скорее всего, они уже были готовы ввести на территорию Украины многонациональные силы, которые по формальным признаком не считались бы силами НАТО, но у них есть инфраструктурные сложности», – считает эксперт.

Кроме того, как ранее уже писала газета ВЗГЛЯД, Украину необходимо изолировать от Польши, то есть рассмотреть вопрос об уничтожении логистической инфраструктуры, которая связывает между собой Закарпатскую, Львовскую и Волынскую области с Польшей.

В частности, на этой границе расположены 14 погранпереходов: шесть из них приходятся на железнодорожный транспорт, восемь – на автомобильный. Именно через них проходит основной трафик поставок, и именно туда могут быть нацелены новые усилия НАТО и ЕС в части возведения новой инфраструктуры.

«Поэтому у России на все это может быть только один ответ – полный разгром группировки и транспортной инфраструктуры противника. В противном случае там – на Западной Украине – будут войска НАТО, и все будет развиваться по тому сценарию, который для нас совершенно неприемлем», – полагает Сивков.

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