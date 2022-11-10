ЕС решил изменить транспортную систему для переброски войск на восток

Транспортную инфраструктуру Евросоюза нужно изменить так, чтобы ЕС мог быстро перевозить военную технику и войска из одной части сообщества в другую, заявил на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, такая адаптация инфраструктуры критически важна для обороны ЕС. В ней заключается возможность быстро перевозить войска из одной части ЕС в другую – в основном с запада на восток. Боррель пояснил, что изменения заключаются в построении мостов, тоннелей, автомобильных и железнодорожных дорог, сообщает ТАСС.

Он также отметил, что ЕС подключит страны Балкан, Молдавию и Украину к проектам по увеличению военной мобильности для быстрого развертывания боевых сил.

Напомним, новая архитектура безопасности, в том числе новые рамки контроля над вооружениями, должна быть создана в Европе после завершения конфликта на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая с обращением к военным на морской базе в Тулоне.