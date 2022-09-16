России необходимо изолировать Украину от Польши

ВСУ вновь ударили по Херсону и Луганску. В результате атаки погибли мирные жители, а также генпрокурор ЛНР и его заместитель. При этом удары по Херсону наносились с помощью западных видов вооружений, что вновь актуализирует вопрос о необходимости исключить получение Украиной оружия из стран НАТО. Как Россия могла бы это сделать?

В пятницу ВС Украины нанесли удары по Херсону и Луганску. В первом случае атака пришлась на здание областной администрации. Среди погибших – несколько мирных граждан, которые, к сожалению, находились рядом с административным сооружением. Также рядом с обладминистрацией расположена крупная детская площадка. Мирные граждане там находятся практически постоянно и в любую погоду.

Во втором случае удар пришелся по зданию генеральной прокуратуры ЛНР. По предварительной информации, среди погибших числится генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Причина взрыва пока не установлена. В то же время удар по Херсону наносился посредством систем HIMARS.

На этом фоне США и их союзники продолжают наращивать поставки вооружений в интересах ВСУ. В четверг президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до 600 млн долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, пакет «включает дополнительные вооружения, боеприпасы и технику из запасов» Пентагона.

Сообщается, что администрация США включила в новый пакет боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды и противопехотные мины Claymore.

При этом ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон якобы не намерен поставлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS из опасений эскалации, поскольку радиус их действия достигает 300 километров, что даст Украине возможность нанести удар по территории России. Однако ВС Украины продолжают наносить удары не только по республикам Донбасса и освобожденным территориям Причерноморья и Приазовья, но и регулярно обстреливают Белгородскую и Курскую области.

По мнению экспертов, в такой ситуации вновь актуален вопрос об уничтожении логистической инфраструктуры, с помощью которой страны НАТО насыщают ВСУ западными видами вооружений. В этой связи, возможно, стоит принять решение об ударах по транспортной инфраструктуре, которая связывает между собой Закарпатскую, Львовскую и Волынскую области с Польшей, уничтожив 14 погранпереходов: шесть из них приходятся на железнодорожный транспорт, восемь – на автомобильный. Именно через них проходит основной трафик поставок.

Аналогичным образом желательно поступить с транспортной инфраструктурой, связующей Украину с другими странами НАТО и Молдавией. То есть ВС России, как считают эксперты, необходимо рассматривать Украину как несколько огромных ТВД (театров военных действий), которые следует изолировать от внешней подпитки.

«Но прежде всего Украину необходимо отрезать от Польши. Ведь всякий раз, когда мы слышим об очередном ударе ВСУ – надо понимать, что название вооруженных сил этой страны формально еще сохраняется, но боевые действия против нас ведет НАТО, снабжая силы противника всем необходимым через западную границу Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

«Очевидно, что с этим надо бороться не словом, а делом. Сейчас только ленивый не говорит о необходимости разрушения логистики противника. Пока мы лишь скромно ударили по нескольким электростанциям и дамбе на Ингульце, но должного развития эти действия не получают. Есть предположение, что российское военно-политическое руководство пока осторожничает по дипломатическим соображениям. Но, как мне кажется, нам всё же стоит отключить на Украине электричество. Это затруднит работу всей инфраструктуры, ограничит возможности по переброске войск и техники, а также ускорит ход СВО», – добавил Перенджиев.

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«По моему убеждению, дипломатия всегда должна иметь шанс. Но главный вопрос заключается в том, с кем вести переговоры – непосредственно с Украиной или с западными странами, которые поставляют Украине оружие, способное наносить удары на значительном удалении», ­– рассуждает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Если мы говорим о западных странах, то самым правильным в этой ситуации должен быть диалог с администрацией Байдена, в том числе через разведывательное сообщество или Пентагон. Условия должны заключаться в том, что США отказываются от поставок вооружения высокой дальности, которое ВСУ используют для ударов по гражданским объектам. В обмен мы можем предложить обязательство не наносить удары вглубь украинской территории по объектам инфраструктуры двойного назначения», ­– полагает эксперт.

«Кроме того, в США заявляют, что не поставляют Украине ракеты с дальнобойностью более 300 километров. Возможно, подобный подход следует продолжить и по другим видам вооружений с меньшей дальностью. Если такой торг возможен и уместен – тогда на него стоит пойти», – заключил Кортунов.

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