Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске В результате взрыва вместе с генпрокурором ЛНР погибла его заместитель 16 сентября 2022, 13:35 Текст: Елизавета Булкина

Гибель генерального прокурора республики Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко при взрыве в здании генпрокуратуры в центре Луганска подтвердил полковник МВД республики Виталий Киселев. Генеральный прокурор Луганской народной республики (ЛНР) Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли в пятницу в результате взрыва в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске, подтвердил полковник МВД республики Виталий Киселев, передает ТАСС. Взрыв прогремел примерно в 11.30 (совпадает с мск) в здании генеральной прокуратуры ЛНР. Сообщается, что на третьем этаже здания видны повреждения, повреждено по меньшей мере пять окон. Новости СМИ2

Линия фронта подошла близко к границам ЛНР 14 сентября 2022, 14:27

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Ситуация на фронте сложная, линия соприкосновения приблизилась к границам Луганской народной республики (ЛНР), при этом Народная милиция республики совместно с союзными силами полностью контролирует свою территорию, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире канала «Россия 1». «Касаемо целостности Луганской народной республики, то могу сказать, что сейчас Народная милиция Луганской народной республики с союзными силами полностью контролирует территорию ЛНР. Но ситуация действительно сложная, в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской народной республики и находится порядка уже в 10 километрах от линии боевого соприкосновения. Это очень мало, скажем так, для военных действий», – передает его слова ТАСС. Марочко уточнил, что «натиск противника очень существенный», за последние два дня обстрелы территории ЛНР нарастают в геометрической прогрессии. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS. В среду Вооруженные силы Украины стянули к линии боевого соприкосновения в Запорожской области РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы «Буковель». В ЧВК «Вагнер» заявили, что «скоро Бахмут будет под нами» 13 сентября 2022, 23:24 Текст: Антон Антонов

Один из бойцов «Группы Вагнера» рассказал, что силы «вагнеровцев» закрепились в промзоне Артемовска (Бахмута) и в частном секторе. По словам бойца, силы «Вагнера» «продвигаются дальше». «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – приводит его слова РИА «Новости». В августе корреспонденты провели несколько дней на позициях ЧВК «Вагнер» в ДНР и стали свидетелями уничтожения опорного пункта украинских военных на окраине города Артемовска (Бахмута). Артемовск обороняют элитные соединения украинской армии, но после последних боев эти части находятся на грани истощения. По словам бойцов ЧВК, в ближнем бою украинцы не могут им противостоять, поэтому часто сдаются в плен, но если противник сопротивляется, то его уничтожают. Новости СМИ2 Москалькова сообщила о 65 российских заложниках на Украине 14 сентября 2022, 04:22 Текст: Антон Антонов

Россия работает над освобождением своих граждан, но Киев продолжает удерживать на территории Украины 65 человек, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Москалькова на расширенном заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе сообщила, что «удалось решить вопрос об освобождении и возвращении всех дальнобойщиков с территории Украины». Данный вопрос «решался непосредственно в диалоге» с украинским кабмином. По словам Москальковой, «с нашим Министерством обороны и Министерством иностранных дел удалось вернуть этих людей». Как сообщила уполномоченный, «удалось вернуть гражданских служащих, которые оказались заложниками, работников Росатома, удалось вернуть всех женщин с гражданских кораблей, которые сегодня в Измаиле». Однако «65 человек еще продолжают удерживаться», передает ТАСС. Москалькова рассказала, что большинство переселенцев с территорий Украины и республик Донбасса, которые находятся в пунктах временного размещения Хабаровского края, планируют остаться в регионе. Она отметила, что за последние семь месяцев сформировались два новых направления правозащиты – это защита прав эвакуированных с территории Украины и защита прав граждан в связи с проведением специальной военной операции. Она добавила, что в настоящий момент появляются новые обращения, связанные с социальной поддержкой семей военнослужащих. Москалькова сообщила, что «более 3 млн граждан находятся на нашей территории, прибывшие из ДНР, ЛНР, Украины». «И наши герои, наши ребята выполняют свой служебный долг, а мы работаем с гражданскими правами, связанными с семьями, мы работаем с социальной сферой в этом направлении», – сказала она. Москалькова заявила, что обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой утвердить единый порядок регистрации эвакуированных с Украины жителей по месту их нахождения. «Мы все подвергались угрозам, каждый из сидящих здесь получал от украинской стороны шквал оскорблений и угроз. Но мы шли через это и продолжали делать свое дело», – заявила Москалькова. Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР. В ЛНР отбили попытки ВСУ зайти на территорию республики 15 сентября 2022, 19:37 Текст: Алексей Дегтярев

Попытки украинских военных зайти на территорию ЛНР успешно отражаются, их отбрасывают на ранее занимаемые позиции, заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко. «Противник неоднократно предпринимает попытки для того, чтобы зайти на территорию Луганской народной республики. <...> Несмотря на все это, наши военнослужащие успешно справляются с поставленными задачами, и весь натиск врага еще не имел успехов», – сказал Марочко в эфире РБК, передает ТАСС. Он пояснил, что после безуспешных попыток занять новые позиции ВСУ отходят на прежние. В среду Марочко сообщал, что линия соприкосновения приблизилась к границам ЛНР, при этом Народная милиция республики совместно с союзными силами полностью контролирует свою территорию. Новости СМИ2 Отражены попытки контрнаступления украинских сил в ДНР 13 сентября 2022, 22:54 Текст: Антон Антонов

Украинским войскам не позволили навести переправу через Северский Донец, также была отражена попытка контрнаступления под Красным Лиманом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Что касается Святогорска, противник в течение сегодняшнего дня трижды пытался навести переправу через Северский Донец», – сказал Пушилин, добавив, что «союзные силы отработали, то есть у противника ничего не получилось». По его словам, в Святогорске украинские войска «ограничены как в количественном составе, так и по боеприпасам». Кроме того, как сообщил Пушилин, в районе Щурово под Красным Лиманом украинские войска пытались «определенным количеством пойти в контрнаступление, атака была успешно отбита союзными силами». В Красном Лимане «ситуация, можно сказать, стабилизирована». По его словам, «противник, конечно, предпринимает попытки выходить малыми группами», но эти попытки отражаются, передает ТАСС. Напомним, депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в ДНР, сообщил, что «есть серьезные успехи в Артемовске, под Угледаром, в Марьинском районе и возле Красного Лимана». По словам Пушилина, противник активизировался в районе Угледара, но позиции союзных войск были сохранены. Более того, наблюдается небольшое продвижение. В понедельник глава ДНР сообщал об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом. Союзные силы освободили Майорск в ДНР 15 сентября 2022, 09:52 Текст: Антон Никитин

Группировка сил Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил России освободила населенный пункт Майорск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. «По состоянию на 15 сентября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Майорск», – говорится в сообщении штаба в Telegram. Накануне сообщалось об освобождении населенных пунктов Николаевка и Николаевка Вторая в ДНР. Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Новости СМИ2 ВСУ нанесли удар из HIMARS по Лисичанску 15 сентября 2022, 09:05

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Лисичанску в Луганской народной республике (ЛНР), сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «В 02.40 (совпадает с мск – прим. ВЗГЛЯД) зафиксирован обстрел по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. В СЦКК отметили, что украинские войска выпустили по городу четыре ракеты из HIMARS. Накануне подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по городу Стаханову шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Между тем сообщалось, что российские ЗРС С-300В в ходе спецоперации на Украине перехватывают ракеты, выпущенные американскими РСЗО HIMARS. В ДНР заявили о стабилизации ситуации в Красном Лимане 14 сентября 2022, 13:53 Текст: Антон Никитин

Обстановка в Красном Лимане стабилизировалась, союзные силы пресекают попытки прорыва со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в эфире Первого канала глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «По Красному Лиману ситуация в принципе стабилизировалась, и союзные силы отражают непрекращающиеся попытки противника малыми группами выдвигаться в сторону Красного Лимана, в сторону Ямполя (поселок городского типа вблизи Красного Лимана – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова ТАСС. «Что касается Артемовского направления, там союзные силы продолжают продвигаться, освобождены несколько населенных пунктов: Николаевка, Николаевка Вторая», – рассказал он. «Союзные силы закрепились на окраинах Артемовска, удерживают позиции, противостоят противнику, у противника не получается выбить наши подразделения, наши подразделения планируют развивать успех в плане наступления», – отметил глава ДНР. Накануне Пушилин сообщил, что украинским войскам не позволили навести переправу через Северский Донец, также была отражена попытка контрнаступления под Красным Лиманом. Новости СМИ2 Пушилин сообщил о сорванном наступлении ВСУ на Горловку 13 сентября 2022, 18:50 Текст: Алексей Дегтярев

На Горловском направлении пресечена попытка прорыва Вооруженных сил Украины, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1». «Горловка обстреливалась, и были попытки со стороны Дзержинска выдвинуть определенные силы, но это было со стороны союзных сил подавлено», – цитирует Пушилина ТАСС. Ранее в Сети опубликовали видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение базы иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. В числе погибших есть как минимум один темнокожий боевик. В ДНР сообщили об освобождении Николаевки и Николаевки Второй 14 сентября 2022, 13:06 Текст: Елизавета Булкина

Союзные силы освободили Николаевку и Николаевку Вторую, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. «По состоянию на 14 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Николаевку и Николаевку Вторую», – передает сообщение РИА «Новости». Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Новости СМИ2 Боец MMA Джефф Монсон провел мастер-класс в Донецке 14 сентября 2022, 20:59

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Американский и российский актер и спортсмен Джефф Монсон провел показательную тренировку и мастер-класс в донецком спортивном комплексе «Спартак». В занятиях участвовали воспитанники спортивной школы FIGHT MASTERS в возрасте от 12 до 25 лет. Занятие продлилось около 45 минут, сообщил корреспондент РИА «Новости». Ранее американский актер и спецпредставитель МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал прибыл на место разбомбленного изолятора в Еленовке, в котором содержались пленные из Мариуполя. Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске 16 сентября 2022, 13:12

Фото: gplnr.su

Текст: Елизавета Булкина

При взрыве в здании генпрокуратуры в центре Луганска погиб генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко, сообщил Первый республиканский телеканал ДНР. «Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании Генпрокуратуры в Луганске», – цитирует сообщение ТАСС. Взрыв прогремел примерно в 11.30 (совпадает с мск) в здании генеральной прокуратуры ЛНР. Сообщается, что на третьем этаже здания видны повреждения, повреждено по меньшей мере пять окон. Новости СМИ2 СК рассказал о последствиях обстрелов Украиной Белгородской и Брянской областей 13 сентября 2022, 23:45 Текст: Антон Антонов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил открыть уголовные дела в связи с обстрелами Украиной Белгородской и Брянской областей. Как сообщается на сайте СК, «в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины села Журавлевка Белгородской области частично разрушены здания школы, Дома культуры и местной администрации». В Брянской области «в 3 км от границы с Украиной повреждены две опоры ЛЭП рядом с железной дорогой, которые, в свою очередь, повредили железнодорожное полотно». При этом «вблизи с неисправными конструкциями обнаружен взрыватель замедленного действия ВЗД-144». В Telegram СК сообщает, что Бастрыкин также «поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, поступающих в адрес мирного населения Харьковской области». «На появившемся в Сети видео один из украинских националистов в нецензурной форме заявляет о предстоящей расправе над мирным населением региона», – говорится в сообщении. В рамках расследования уголовных дел СК «зафиксирует факты очередных обстрелов украинскими силовиками гражданского населения» ЛНР и ДНР. Так, в Лисичанске «в результате огня ВСУ во время раздачи гуманитарной помощи имеются погибшие и раненые мирные жители». В Стаханове «в результате преступных действий украинских националистов повреждено шесть многоквартирных жилых домов и средняя школа». В Кировском районе Донецка «на мине ПФМ-1 «Лепесток» подорвался мужчина», а в результате «удара по Никитовскому району Горловки получил ранение мирный житель и повреждено здание школы». Напомним, село Шелаево Белгородской области также подверглось обстрелу со стороны Украины. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали «двое мирных жителей», они получили «легкие ранения». Губернатор рассказал, что пострадавшим «оперативно оказана медицинская помощь», они «отправлены на амбулаторное лечение домой». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на карательные операции в отношении мирных жителей в Харьковской области, проводимые ВСУ. Жертвами украинских обстрелов с февраля стали почти 200 мирных жителей Донецка 14 сентября 2022, 03:58

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

С февраля в Донецке в результате украинских обстрелов погибли 192 мирных жителя, в том числе восемь детей, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Кулемзин отметил «огромное количество пострадавших среди мирных граждан». В Донецке «ранены 887 человек, в том числе 42 ребенка». «Это самая страшная цифра, которую мне приходилось озвучивать», – приводит его слова ТАСС. Мэр заявил, что украинские военные забрасывают Донецк противопехотными минами «Лепесток» из-за «собственного бессилия», так как «не могут справиться с военными» и «пытаются отыграться на безоружных». Кулемзин указал, что вооруженные силы Украины используют РСЗО для дистанционного минирования города, и назвал это «запрещенным всеми конвенциями варварством». «Весь мир не смог справиться (с «Лепестками»), поэтому эти мины и запретили. У нас уже 63 мирных жителя подорвались на «Лепестках». Они прячутся в траве, в осыпавшихся листьях, застревают в кронах деревьев и потом падают на очищенное от таких же взрывных устройств место. Сейчас все убрать невозможно», – сказал он. Кулемзин сказал, что «отступающие украинские боевики сжигают поселки, расстреливают дома». Он «убежден, что они нанесут максимально возможный вред и ущерб при оставлении территории». «Мы, конечно, восстановим, но это потребует времени», – заявил мэр Донецка. Вооруженные силы Украины в понедельник подвергли обстрелу из гаубиц калибра 152 и 155 мм Донецк и Докучаевск. В марте в результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. В июне ВСУ обстреляли роддом в Донецке. Новости СМИ2 Первого главу ЛНР Болотова посмертно наградили звездой Героя республики 15 сентября 2022, 15:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Первый глава Луганской народной республики Валерий Болотов в четверг посмертно награжден звездой Героя ЛНР, сообщил источник с церемонии награждения, которая прошла в Луганске. Звездой Героя республики также посмертно награждены первый председатель Совета министров ЛНР, бывший премьер-министр республики Геннадий Цыпкалов и командир одного из батальонов Народной милиции ЛНР Денис Кудрин – за героизм и мужество, проявленные при выполнении воинского долга по освобождению и защите населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик от вооруженной агрессии со стороны Украины, сообщил источник ТАСС. «Сегодня мы награждаем, к большому сожалению, посмертно наших героев, наших луганчан – Валерия Болотова, Геннадия Цыпкалова, Дениса Кудрина – высшими наградами – звездами Героев Луганской Народной Республики. И отдаем дань памяти тем, кто первый поднялся на борьбу с фашизмом, не признал националистов, пришедших к власти на Украине в результате государственного переворота. Ребята были первыми, а первыми всегда быть очень тяжело, но они это сделали», – сказал глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, по их примеру на борьбу с фашизмом поднялся весь Донбасс. «Благодаря их подвигу мы сегодня вместе с вами имеем возможность жить в свободной и независимой республике, разговаривать на доступном русском языке, сохранять свою историю, быть в дружбе с российским народом и чтить память предков – героев Великой Отечественной войны. Подвиг Героев навсегда вписан в историю Донбасса», – добавил Пасечник. Валерий Болотов родился 13 февраля 1970 года в Таганроге. В 1974 году вместе с родителями переехал в Стаханов Луганской области. С 21 апреля 2014 года был народным губернатором Луганской области, главой ЛНР – с 18 мая по 14 августа 2014 года. Напомним, Болотов умер 27 января 2017 года в Москве от острой сердечной недостаточности.