Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске

Москалькова сообщила о 65 российских заложниках на Украине

Россия работает над освобождением своих граждан, но Киев продолжает удерживать на территории Украины 65 человек, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Москалькова на расширенном заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе сообщила, что «удалось решить вопрос об освобождении и возвращении всех дальнобойщиков с территории Украины». Данный вопрос «решался непосредственно в диалоге» с украинским кабмином. По словам Москальковой, «с нашим Министерством обороны и Министерством иностранных дел удалось вернуть этих людей».

Как сообщила уполномоченный, «удалось вернуть гражданских служащих, которые оказались заложниками, работников Росатома, удалось вернуть всех женщин с гражданских кораблей, которые сегодня в Измаиле». Однако «65 человек еще продолжают удерживаться», передает ТАСС.

Москалькова рассказала, что большинство переселенцев с территорий Украины и республик Донбасса, которые находятся в пунктах временного размещения Хабаровского края, планируют остаться в регионе.

Она отметила, что за последние семь месяцев сформировались два новых направления правозащиты – это защита прав эвакуированных с территории Украины и защита прав граждан в связи с проведением специальной военной операции. Она добавила, что в настоящий момент появляются новые обращения, связанные с социальной поддержкой семей военнослужащих.

Москалькова сообщила, что «более 3 млн граждан находятся на нашей территории, прибывшие из ДНР, ЛНР, Украины». «И наши герои, наши ребята выполняют свой служебный долг, а мы работаем с гражданскими правами, связанными с семьями, мы работаем с социальной сферой в этом направлении», – сказала она.

Москалькова заявила, что обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой утвердить единый порядок регистрации эвакуированных с Украины жителей по месту их нахождения.

«Мы все подвергались угрозам, каждый из сидящих здесь получал от украинской стороны шквал оскорблений и угроз. Но мы шли через это и продолжали делать свое дело», – заявила Москалькова.