Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске

Взгляд
16 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
Разделы

США отказались спасать Европу зимой

У США нет дополнительного газа для Европы этой зимой Pawel Supernak/EPA/ТАСС
Вашингтон годами говорил, что мечтает избавить Европу от «плохого» российского газа. Американская мечта сбывается – дорога для американского газа расчищена. Теперь Европа очень нуждается в помощи заокеанского партнера. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что «не бросит друзей на морозе». Однако реальность выглядит иначе.  Подробности...
Перейти в раздел…

Самаркандский саммит расширил влияние Москвы в Азии

Главным событием саммита ШОС стала встреча лидеров России и Китая Александр Демьянчук/ТАСС
Саммит ШОС с участием Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина показал: попытки «отменить» Россию на международной арене потерпели фиаско. Более того, нашу страну в регионе начинают все больше воспринимать как «свою», азиатскую державу, тогда как раньше считали ее скорее «европейской». По мнению экспертов, саммит закрепляет разворот России на Восток. Чего России удалось добиться в первый день самаркандского форума? Подробности...
Перейти в раздел…

Как россияне помогают спецоперации на Украине

Бойцы на передовой сейчас особенно нуждаются в гуманитарной и другой помощи российского общества Виктор Антонюк/РИА Новости
Месяцы, прошедшие с начала СВО, показали полную поддержку обществом спецоперации. При этом обычные люди и предприниматели собирают гуманитарную помощь, сдают деньги на коптеры и рации для подразделений ДНР и ЛНР, футбольные фанаты записываются добровольцами, а известные артисты выступают в госпиталях. Но депутаты отмечают, что на этом фоне пока не очень заметна помощь крупного бизнеса. Подробности...
Перейти в раздел…

Иран поможет России в большой кавказской проблеме

Иран проявляет все больше усилий для содействия интересам России Zuma\TASS
С весьма резкими и неожиданными заявлениями в связи с происходящем между Арменией и Азербайджаном выступил Тегеран. Он ясно дал понять, что готовится к «войне против Ирана» и выступил в защиту территориальных интересов Армении. Этот сигнал является очень важным не только для стран Кавказа, но и для России, и вот почему. Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

Китайские университеты подают пример российским

Александр Свистунов
Александр Свистунов, Историк, журналист
Университеты КНР начинают добровольно отказываться от участия в западных образовательных рейтингах. Пекин хочет добиться для своей академической среды полной независимости от чужих стандартов и нормативов. Не пора ли России взять пример с соседей? Подробности...

«Псы войны» на Украине оказались вне закона

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Надеюсь, ЛНР и ДНР работают над заключением Договора о военном союзе с КНДР, по которому Северная Корея официально, в полном соответствии с законами войны и международным правом, отправит на помощь Донбассу двадцать дивизий. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

О валюте стоит забыть надолго

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Время доллара США и евро в России закончилось вместе с началом СВО. Однако жажда финансовых приключений у россиян не меньше, чем 30 лет назад. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

Обсуждение: 8 комментариев

Русская память о Елизавете II

Перейти в раздел…

Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
Подробности...

Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
Подробности...

Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
  • Армения

  • Белоруссия

  • Казахстан

  • Киргизия

  • Таджикистан
Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Не изменятся
Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?
  • Британия

  • Германия

  • Испания

  • Италия

  • Нидерланды

  • Польша

  • Португалия

  • Финляндия

  • Франция

  • Чехия

  • Швеция

  • Другая (указать в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В результате взрыва вместе с генпрокурором ЛНР погибла его заместитель
    В Херсоне рассказали о последствиях удара ВСУ по зданию администрации В Киргизии заявили об ожесточенных боях на границе с Таджикистаном Банк России понизил ключевую ставку до 7,5% Эксперт: Власти Германии фактически отняли актив Роснефти
    На Колыме поддержали призыв Кадырова к «самомобилизации» Кадыров отреагировал на введение санкций США против своих детей Страны Запада собрались передать Украине оружие на 36 млрд евро Россия обвинила США в попытке обосновать кражу авуаров Венесуэлы
    Власти Запорожской области заявили о постоянных попытках ВСУ прорваться на освобожденные территории США отвергли обвинения в желании открыть «второй фронт» против России в Грузии Путин подтвердил готовность России бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам Треть населения Германии призналась в неготовности расплатиться за энергию зимой

    Главная тема


    США отказались спасать Европу зимой

    зона конфликта


    Эксперт объяснил отказ Германии поставлять танки «Леопард» Украине

    принципы справедливой войны


    Папа римский назвал условие «моральности» поставок оружия Украине

    популярный телеведущий


    Познер прокомментировал слухи о госпитализации

    Видео

    Агентура врага


    Как украинская разведка вербует агентов в России

    территориальные интересы


    Иран поможет России в большой кавказской проблеме

    «дальше некуда»


    Литву накрыла депрессия из-за роста цен и тотальных мер экономии

    план спасения


    Европа переводит энергетику на «советское» управление

    массовые репрессии


    Как ведется украинский террор против сторонников России

    определённая сила


    Вадим Трухачёв: Швеция как недооцениваемая угроза для России

    великий француз


    Алексей Зензинов: Умер «последний советский кинематографист»

    важное событие


    Тимофей Бордачёв: Начинается саммит Мирового большинства

    на ваш взгляд


    Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?

    Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске

    		    16 сентября 2022, 13:12
    Фото: gplnr.su
    Текст: Елизавета Булкина

    При взрыве в здании генпрокуратуры в центре Луганска погиб генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко, сообщил Первый республиканский телеканал ДНР.

    «Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании Генпрокуратуры в Луганске», – цитирует сообщение ТАСС.

    Взрыв прогремел примерно в 11.30 (совпадает с мск) в здании генеральной прокуратуры ЛНР. Сообщается, что на третьем этаже здания видны повреждения, повреждено по меньшей мере пять окон.


    Линия фронта подошла близко к границам ЛНР
    		    14 сентября 2022, 14:27
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Ситуация на фронте сложная, линия соприкосновения приблизилась к границам Луганской народной республики (ЛНР), при этом Народная милиция республики совместно с союзными силами полностью контролирует свою территорию, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире канала «Россия 1».

    «Касаемо целостности Луганской народной республики, то могу сказать, что сейчас Народная милиция Луганской народной республики с союзными силами полностью контролирует территорию ЛНР. Но ситуация действительно сложная, в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской народной республики и находится порядка уже в 10 километрах от линии боевого соприкосновения. Это очень мало, скажем так, для военных действий», – передает его слова ТАСС.

    Марочко уточнил, что «натиск противника очень существенный», за последние два дня обстрелы территории ЛНР нарастают в геометрической прогрессии.

    Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS. В среду Вооруженные силы Украины стянули к линии боевого соприкосновения в Запорожской области РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы «Буковель».

    Коментарии (9)
    В ЧВК «Вагнер» заявили, что «скоро Бахмут будет под нами»

    13 сентября 2022, 23:24

    Текст: Антон Антонов

    Один из бойцов «Группы Вагнера» рассказал, что силы «вагнеровцев» закрепились в промзоне Артемовска (Бахмута) и в частном секторе.

    По словам бойца, силы «Вагнера» «продвигаются дальше». «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – приводит его слова РИА «Новости».

    В августе корреспонденты провели несколько дней на позициях ЧВК «Вагнер» в ДНР и стали свидетелями уничтожения опорного пункта украинских военных на окраине города Артемовска (Бахмута). Артемовск обороняют элитные соединения украинской армии, но после последних боев эти части находятся на грани истощения. По словам бойцов ЧВК, в ближнем бою украинцы не могут им противостоять, поэтому часто сдаются в плен, но если противник сопротивляется, то его уничтожают.

    Коментарии (8)
    Москалькова сообщила о 65 российских заложниках на Украине

    14 сентября 2022, 04:22

    Текст: Антон Антонов

    Россия работает над освобождением своих граждан, но Киев продолжает удерживать на территории Украины 65 человек, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Москалькова на расширенном заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе сообщила, что «удалось решить вопрос об освобождении и возвращении всех дальнобойщиков с территории Украины». Данный вопрос «решался непосредственно в диалоге» с украинским кабмином. По словам Москальковой, «с нашим Министерством обороны и Министерством иностранных дел удалось вернуть этих людей».

    Как сообщила уполномоченный, «удалось вернуть гражданских служащих, которые оказались заложниками, работников Росатома, удалось вернуть всех женщин с гражданских кораблей, которые сегодня в Измаиле». Однако «65 человек еще продолжают удерживаться», передает ТАСС.

    Москалькова рассказала, что большинство переселенцев с территорий Украины и республик Донбасса, которые находятся в пунктах временного размещения Хабаровского края, планируют остаться в регионе.

    Она отметила, что за последние семь месяцев сформировались два новых направления правозащиты – это защита прав эвакуированных с территории Украины и защита прав граждан в связи с проведением специальной военной операции. Она добавила, что в настоящий момент появляются новые обращения, связанные с социальной поддержкой семей военнослужащих.

    Москалькова сообщила, что «более 3 млн граждан находятся на нашей территории, прибывшие из ДНР, ЛНР, Украины». «И наши герои, наши ребята выполняют свой служебный долг, а мы работаем с гражданскими правами, связанными с семьями, мы работаем с социальной сферой в этом направлении», – сказала она.

    Москалькова заявила, что обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой утвердить единый порядок регистрации эвакуированных с Украины жителей по месту их нахождения.

    «Мы все подвергались угрозам, каждый из сидящих здесь получал от украинской стороны шквал оскорблений и угроз. Но мы шли через это и продолжали делать свое дело», – заявила Москалькова.

    Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР. 

    Коментарии (8)
    В ЛНР отбили попытки ВСУ зайти на территорию республики

    15 сентября 2022, 19:37

    Текст: Алексей Дегтярев

    Попытки украинских военных зайти на территорию ЛНР успешно отражаются, их отбрасывают на ранее занимаемые позиции, заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

    «Противник неоднократно предпринимает попытки для того, чтобы зайти на территорию Луганской народной республики. <...> Несмотря на все это, наши военнослужащие успешно справляются с поставленными задачами, и весь натиск врага еще не имел успехов», – сказал Марочко в эфире РБК, передает ТАСС.

    Он пояснил, что после безуспешных попыток занять новые позиции ВСУ отходят на прежние.

    В среду Марочко сообщал, что линия соприкосновения приблизилась к границам ЛНР, при этом Народная милиция республики совместно с союзными силами полностью контролирует свою территорию.

    Коментарии (16)
    Отражены попытки контрнаступления украинских сил в ДНР

    13 сентября 2022, 22:54

    Текст: Антон Антонов

    Украинским войскам не позволили навести переправу через Северский Донец, также была отражена попытка контрнаступления под Красным Лиманом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Что касается Святогорска, противник в течение сегодняшнего дня трижды пытался навести переправу через Северский Донец», – сказал Пушилин, добавив, что «союзные силы отработали, то есть у противника ничего не получилось». По его словам, в Святогорске украинские войска «ограничены как в количественном составе, так и по боеприпасам».

    Кроме того, как сообщил Пушилин, в районе Щурово под Красным Лиманом  украинские войска пытались «определенным количеством пойти в контрнаступление, атака была успешно отбита союзными силами». В Красном Лимане «ситуация, можно сказать, стабилизирована». По его словам, «противник, конечно, предпринимает попытки выходить малыми группами», но эти попытки отражаются, передает ТАСС.

    Напомним, депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в ДНР, сообщил, что «есть серьезные успехи в Артемовске, под Угледаром, в Марьинском районе и возле Красного Лимана». По словам Пушилина, противник активизировался в районе Угледара, но позиции союзных войск были сохранены. Более того, наблюдается небольшое продвижение. В понедельник глава ДНР сообщал об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом. 

    Коментарии (4)
    Союзные силы освободили Майорск в ДНР

    15 сентября 2022, 09:52

    Текст: Антон Никитин

    Группировка сил Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил России освободила населенный пункт Майорск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

    «По состоянию на 15 сентября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Майорск», – говорится в сообщении штаба в Telegram.

    Накануне сообщалось об освобождении населенных пунктов Николаевка и Николаевка Вторая в ДНР.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. 

    Коментарии (2)
    ВСУ нанесли удар из HIMARS по Лисичанску
    		    15 сентября 2022, 09:05
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Лисичанску в Луганской народной республике (ЛНР), сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    «В 02.40 (совпадает с мск – прим. ВЗГЛЯД) зафиксирован обстрел по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

    В СЦКК отметили, что украинские войска выпустили по городу четыре ракеты из HIMARS.

    Накануне подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по городу Стаханову шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

    Между тем сообщалось, что российские ЗРС С-300В в ходе спецоперации на Украине перехватывают ракеты, выпущенные американскими РСЗО HIMARS.

    Коментарии (8)
    В ДНР заявили о стабилизации ситуации в Красном Лимане

    14 сентября 2022, 13:53

    Текст: Антон Никитин

    Обстановка в Красном Лимане стабилизировалась, союзные силы пресекают попытки прорыва со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в эфире Первого канала глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    «По Красному Лиману ситуация в принципе стабилизировалась, и союзные силы отражают непрекращающиеся попытки противника малыми группами выдвигаться в сторону Красного Лимана, в сторону Ямполя (поселок городского типа вблизи Красного Лимана – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова ТАСС.

    «Что касается Артемовского направления, там союзные силы продолжают продвигаться, освобождены несколько населенных пунктов: Николаевка, Николаевка Вторая», – рассказал он. «Союзные силы закрепились на окраинах Артемовска, удерживают позиции, противостоят противнику, у противника не получается выбить наши подразделения, наши подразделения планируют развивать успех в плане наступления», – отметил глава ДНР.

    Накануне Пушилин сообщил, что украинским войскам не позволили навести переправу через Северский Донец, также была отражена попытка контрнаступления под Красным Лиманом.

    Коментарии (4)
    Пушилин сообщил о сорванном наступлении ВСУ на Горловку

    13 сентября 2022, 18:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    На Горловском направлении пресечена попытка прорыва Вооруженных сил Украины, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

    «Горловка обстреливалась, и были попытки со стороны Дзержинска выдвинуть определенные силы, но это было со стороны союзных сил подавлено», – цитирует Пушилина ТАСС.

    Ранее в Сети опубликовали видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение базы иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. В числе погибших есть как минимум один темнокожий боевик.

    Коментарии (0)
    В ДНР сообщили об освобождении Николаевки и Николаевки Второй

    14 сентября 2022, 13:06

    Текст: Елизавета Булкина

    Союзные силы освободили Николаевку и Николаевку Вторую, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

    «По состоянию на 14 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Николаевку и Николаевку Вторую», – передает сообщение  РИА «Новости».

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. 

    Коментарии (0)
    Боец MMA Джефф Монсон провел мастер-класс в Донецке
    		    14 сентября 2022, 20:59
    Фото: Александр Рюмин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Американский и российский актер и спортсмен Джефф Монсон провел показательную тренировку и мастер-класс в донецком спортивном комплексе «Спартак».

    В занятиях участвовали воспитанники спортивной школы FIGHT MASTERS в возрасте от 12 до 25 лет. Занятие продлилось около 45 минут, сообщил корреспондент РИА «Новости».

    Ранее американский актер и спецпредставитель МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал прибыл на место разбомбленного изолятора в Еленовке, в котором содержались пленные из Мариуполя.

    Коментарии (6)
    СК рассказал о последствиях обстрелов Украиной Белгородской и Брянской областей

    13 сентября 2022, 23:45

    Текст: Антон Антонов

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил открыть уголовные дела в связи с обстрелами Украиной Белгородской и Брянской областей.

    Как сообщается на сайте СК, «в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины села Журавлевка Белгородской области частично разрушены здания школы, Дома культуры и местной администрации». В Брянской области «в 3 км от границы с Украиной повреждены две опоры ЛЭП рядом с железной дорогой, которые, в свою очередь, повредили железнодорожное полотно». При этом «вблизи с неисправными конструкциями обнаружен взрыватель замедленного действия ВЗД-144».

    В Telegram СК сообщает, что Бастрыкин также «поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, поступающих в адрес мирного населения Харьковской области». «На появившемся в Сети видео один из украинских националистов в нецензурной форме заявляет о предстоящей расправе над мирным населением региона», – говорится в сообщении.

    В рамках расследования уголовных дел СК «зафиксирует факты очередных обстрелов украинскими силовиками гражданского населения» ЛНР и ДНР. Так, в Лисичанске «в результате огня ВСУ во время раздачи гуманитарной помощи имеются погибшие и раненые мирные жители». В Стаханове «в результате преступных действий украинских националистов повреждено шесть многоквартирных жилых домов и средняя школа». В Кировском районе Донецка «на мине ПФМ-1 «Лепесток» подорвался мужчина», а в результате «удара по Никитовскому району Горловки получил ранение мирный житель и повреждено здание школы».

    Напомним, село Шелаево Белгородской области также подверглось обстрелу со стороны Украины. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали «двое мирных жителей», они получили «легкие ранения». Губернатор рассказал, что пострадавшим «оперативно оказана медицинская помощь», они «отправлены на амбулаторное лечение домой».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на карательные операции в отношении мирных жителей в Харьковской области, проводимые ВСУ.

    Коментарии (2)
    Жертвами украинских обстрелов с февраля стали почти 200 мирных жителей Донецка
    		    14 сентября 2022, 03:58
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    С февраля в Донецке в результате украинских обстрелов погибли 192 мирных жителя, в том числе восемь детей, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

    Кулемзин отметил «огромное количество пострадавших среди мирных граждан». В Донецке «ранены 887 человек, в том числе 42 ребенка». «Это самая страшная цифра, которую мне приходилось озвучивать», – приводит его слова ТАСС.

    Мэр заявил, что украинские военные забрасывают Донецк противопехотными минами «Лепесток» из-за «собственного бессилия», так как «не могут справиться с военными» и «пытаются отыграться на безоружных». Кулемзин указал, что вооруженные силы Украины используют РСЗО для дистанционного минирования города, и назвал это «запрещенным всеми конвенциями варварством».

    «Весь мир не смог справиться (с «Лепестками»), поэтому эти мины и запретили. У нас уже 63 мирных жителя подорвались на «Лепестках». Они прячутся в траве, в осыпавшихся листьях, застревают в кронах деревьев и потом падают на очищенное от таких же взрывных устройств место. Сейчас все убрать невозможно», – сказал он.

    Кулемзин сказал, что «отступающие украинские боевики сжигают поселки, расстреливают дома». Он «убежден, что они нанесут максимально возможный вред и ущерб при оставлении территории». «Мы, конечно, восстановим, но это потребует времени», – заявил мэр Донецка.

    Вооруженные силы Украины в понедельник подвергли обстрелу из гаубиц калибра 152 и 155 мм Донецк и Докучаевск. В марте в результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. В июне ВСУ обстреляли роддом в Донецке.

    Коментарии (4)
    Первого главу ЛНР Болотова посмертно наградили звездой Героя республики

    15 сентября 2022, 15:52

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Первый глава Луганской народной республики Валерий Болотов в четверг посмертно награжден звездой Героя ЛНР, сообщил источник с церемонии награждения, которая прошла в Луганске.

    Звездой Героя республики также посмертно награждены первый председатель Совета министров ЛНР, бывший премьер-министр республики Геннадий Цыпкалов и командир одного из батальонов Народной милиции ЛНР Денис Кудрин – за героизм и мужество, проявленные при выполнении воинского долга по освобождению и защите населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик от вооруженной агрессии со стороны Украины, сообщил источник ТАСС.

    «Сегодня мы награждаем, к большому сожалению, посмертно наших героев, наших луганчан – Валерия Болотова, Геннадия Цыпкалова, Дениса Кудрина – высшими наградами – звездами Героев Луганской Народной Республики. И отдаем дань памяти тем, кто первый поднялся на борьбу с фашизмом, не признал националистов, пришедших к власти на Украине в результате государственного переворота. Ребята были первыми, а первыми всегда быть очень тяжело, но они это сделали», – сказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

    По его словам, по их примеру на борьбу с фашизмом поднялся весь Донбасс. «Благодаря их подвигу мы сегодня вместе с вами имеем возможность жить в свободной и независимой республике, разговаривать на доступном русском языке, сохранять свою историю, быть в дружбе с российским народом и чтить память предков – героев Великой Отечественной войны. Подвиг Героев навсегда вписан в историю Донбасса», – добавил Пасечник.

    Валерий Болотов родился 13 февраля 1970 года в Таганроге. В 1974 году вместе с родителями переехал в Стаханов Луганской области. С 21 апреля 2014 года был народным губернатором Луганской области, главой ЛНР – с 18 мая по 14 августа 2014 года.

    Напомним, Болотов умер 27 января 2017 года в Москве от острой сердечной недостаточности.

    Коментарии (0)
    В ЛНР опровергли сообщения украинских СМИ о «сдаче» Кременной

    14 сентября 2022, 18:04

    Текст: Алексей Дегтярев

    Сообщения о том, что город Кременная оставили военные ЛНР, не соответствуют действительности, сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.

    «Украинское преступное правительство продолжает вести террор мирного населения Луганской народной республики, теперь не только своими агрессивными террористическими действиями по уничтожению инфраструктуры республики, но также и организовывая информационный террор, пытаясь запугать мирное население, формируя большое количество фейковых заявлений о якобы оставлении города Кременная подразделениями Народной милиции, о переходе данного города под контроль вооруженных формирований Украины», – цитирует заявление Филипоненко ТАСС.

    Он добавил, что эти сообщения не имеют отношения к действительности. Все сообщения о успехах ВСУ являются откровенной ложью, заключил представитель ведомства.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сообщения об отступлении союзных войск на Украине не соответствуют действительности и являются провокациями, инициированными Западом.

    Коментарии (2)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •