В Херсоне рассказали о последствиях удара ВСУ по зданию администрации

Удар украинских войск по зданию администрации пришелся по левому крылу, оно практически разрушено, пока известно об одном погибшем и нескольких раненых, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Россия 1».

«Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около пяти HIMARS, мое крыло, где я находился, было практически разрушено», – цитирует РИА «Новости» Стремоусова.

По его словам, в здании администрации Херсонской области разбирают завалы после украинского удара, пока известно об одном погибшем и нескольких раненых.

Между тем замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что ВСУ нанесли удар во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов, передает ТАСС.

Она также уточнила, что в результате атаки ВСУ погиб водитель начальника департамента труда и социальной политики администрации Херсонской области, пострадала чиновница.

«Меня спас какой-то парень. Схватил за руку <…> [при первых] прилетах, тащил, помог из-под завалов вылезти. Бархатнова (начальник департамента труда и социальной политики ВГА Херсонской области Алла Бархатнова) – вся в крови была. У нее погиб водитель», – заявила Губарева.

Напомним, ВСУ нанесли удар не менее пяти ракетами HIMARS по зданию администрации Херсонской области.