Польша нацелилась на уничтожение сельского хозяйства Украины

Украинское зерно вновь стало причиной для противостояния Варшавы и Брюсселя. На этот раз вместе с Польшей продления запрета на экспорт украинской агропродукции требуют Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия. Что стоит за нежеланием соседей помогать Украине и как будет действовать Киев, для которого ранее закрылся морской путь экспорта?

Граничащие с Украиной страны в лице Польши, Словакии, Венгрии и Румынии попросили у Еврокомиссии (ЕК) продления запрета на ввоз в ЕС украинского зерна до конца текущего года. Наиболее активным участником противостояния традиционно стала Варшава. Премьер-министр Матеуш Моравецкий пригрозил ЕК ввести национальные ограничения на экспорт, если та не вмешается в вопрос.

Кроме того, на минувшей неделе в Польше заявили, что шокированы объемами импорта украинского зерна. Как рассказал профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак, за весь прошлый год импорт украинского сырья в Польшу вырос в 168 раз в сравнении с показателями за 2021 год. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Польша упускает возможность защитить своих фермеров.

При этом проблема избытка украинского зерна беспокоит Европу уже несколько месяцев. Еще в апреле газета ВЗГЛЯД подробно писала, как зерновой бойкот проявил отношение европейцев к будущему Украины. Тогда отмечалось, что Евросоюз не смог предусмотреть последствия отмены квот на ввоз сырья. Как следствие, страны ЕС оказались в ситуации, когда им приходится делать выбор: либо помогать Украине, либо помогать собственной экономике.

Теперь, уверяют эксперты, Польша совместно с другими странами вознамерилась уничтожить сельское хозяйство Украины. А то, что на днях была остановлена зерновая сделка, лишь играет на руку полякам. И они не упустят возможность воспользоваться этим преимуществом, считают экономисты и политологи.

«Украина сама поставила себя в такие условия, когда на ней будут зарабатывать все, кто может. Поляки вообще находятся в числе первых, кто пытался на ней навариться – достаточно вспомнить историю со стоимостью диагностики танков», – говорит экономист и политолог Иван Лизан.

«До этого поляки хотели стать оператором всех денег, которые идут на Украину, чтобы самостоятельно распоряжаться этими финансами. Пока была возможность терпеть украинское зерно, его терпели. Но сейчас нет ни желания, ни политической логики для этого», – продолжает собеседник.

«Сама по себе коллективная декларация – это давление на Еврокомиссию.

Документ должен побудить ЕК как-то адекватно ответить на запрос стран. И я уверен, что в результате запрет будет продлен», – указывает эксперт. «В противном случае государства начнут вводить ограничения на национальном уровне, как это уже однажды было. Еврокомиссия будет вынуждена на это реагировать, возникнет почва для очередного торга. А то, что из-за прекращения зерновой сделки у Украины возникают проблемы, мало кого интересует в Европе», – убежден экономист.

«Зеленский, естественно, сейчас начнет снова торговаться со странами, будет в привычной ему манере клянчить, но в конечном счете смирится. Транзит пока не запрещен, поэтому зерно, скорее всего, будет переправляться дальше железнодорожным или автомобильным транспортом», – предполагает политолог.

«Польское село хоть и не интересуется политикой, но очень неприязненно относится к тому, что сельское хозяйство Украины лишает местных фермеров заработка. Варшава не просто так выступала против ввоза зерна – львиная доля идущего сырья оседала в стране», – добавляет политолог-полонист Станислав Стремидловский.

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«Сейчас правящая польская партия «Право и справедливость» намерена выиграть симпатии избирателей. И как бы там ни говорилось и ни рассказывалось про великую дружбу с Украиной, необходимость переизбраться для правящей партии куда важнее», – иронично замечает собеседник.

«И Брюссель тут практически бессилен. Максимум, на который там способны европейские бюрократы, – осуждение происходящего. Но дело в том, что Польше крайне выгодно полное уничтожение украинского сельского хозяйства. Об этом никто не заявит официально, но это так», – подчеркивает эксперт.

«Что из себя представляет украинское сельское хозяйство? Это угодья, преимущественно скупленные компаниями с иностранным капиталом и олигархами. Это серьезная угроза для Варшавы. При дальнейшей интеграции Украины с ЕС она с легкостью вытеснит Польшу. Так что сейчас Варшава будет делать все, чтобы дискредитировать соперника и не допустить печального для себя сценария», – заключил Стремидловский.