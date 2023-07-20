Взгляд
20 июля, четверг  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
Разделы

Газпрому выгодна аномальная погода в Европе

Жара и морозы в Европе помогут Газпрому заработать больше Hauke-Christian Dittrich/dpa/picture-alliance/ТАСС
Европе грозит сильная жара. В прошлые годы засуха приводила к резкому скачку цен на газ, что помогало выручке Газпрома расти. Учитывая резкое проседание заработка Газпрома в этом году, любое повышение цен из-за погоды будет только на руку. Вырастут ли газовые цены в Европе и сколько сможет заработать газовый гигант в этом году? Подробности...
Перейти в раздел…

Польша нацелилась на уничтожение сельского хозяйства Украины

Еврокомиссии придется продлить запрет на экспорт украинского зерна IGOR TKACHENKO/EPA/ТАСС
Украинское зерно вновь стало причиной для противостояния Варшавы и Брюсселя. На этот раз вместе с Польшей продления запрета на экспорт украинской агропродукции требуют Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия. Что стоит за нежеланием соседей помогать Украине и как будет действовать Киев, для которого ранее закрылся морской путь экспорта?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как 20-летняя девушка стала своей среди летчиков-истребителей

Памятник Екатерине Будановой не так давно был открыт в Смоленской области Виталий Тимкив/РИА Новости
«Дважды я обязан жизнью Кате Будановой». Так сослуживцы описывали – нет, не медсестру, а боевого летчика-истребителя. Двадцатилетней девушке удалось добиться на Як-1 выдающихся даже для мужчин результатов. Ровно восемьдесят лет назад, 19 июля 1943 года, Екатерина Буданова героически погибла в бою. Подробности...
Перейти в раздел…

СВО истощила западные резервы ПВО для Украины

Зеленский заявил о нехватке ПВО для защиты Одессы defense.gouv.fr
Владимир Зеленский заявил, что украинские системы ПВО не справляются с российскими ракетами, и запросил у западных стран новые системы. Подобные слова последовали после серии ударов ВС РФ по портам Одессы и Николаева. Исправят ли ситуацию поставки ПВО со стороны стран НАТО?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как России усилить защиту Крымского моста

Крымский мост надо защищать прямо сейчас Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост вновь был атакован ВСУ. Повреждения не стали критическими для стратегически важного инфраструктурного объекта. Однако эксперты говорят о необходимости усиления мер безопасности на объекте, причем с моря. Как именно можно усилить защиту моста и что для этого потребуется?  Подробности...
Перейти в раздел…

Белый дом поставил крест на Речи Посполитой 2.0.

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Команда Байдена решила, что на корабле должен быть один капитан, и ограничила активность британцев и поляков на украинском направлении. «Варшавская уния», безусловно, представляется для американцев опасным проектом. Подробности...

Решится ли НАТО на прямую войну с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
НАТО явно готовится к прямой войне с Россией, но население западных стран пока к ней не готово. Удастся ли его переубедить? Пока шансы на это выглядят как 50 на 50. При всем отрицательном отношении к России, противопоказания к войне слишком существенные. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Призывы к превентивному ядерному удару разрушительны для государства

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы уже начали привыкать к статьям и выступлениям на телевизионных ток-шоу, когда те или иные эксперты призывают смело грозить Западу ядерным оружием – или даже прямо применить его первыми. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
Перейти в раздел…

США послали Зеленскому черную метку

Трамп обещает завершить СВО за сутки

Конец зерновой сделки

Перейти в раздел…

Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
Подробности...

Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
Подробности...

Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
  • Да

  • Нет

  • У меня нет знакомых релокантов
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
  • Да

  • Нет

  • Не планировал отдыхать в Крыму
Каким способом вы завариваете чай?
  • Чай в пакетиках

  • Заварочный чайник

  • Заварка в фильтр-пакете

  • Капсулы чая для кофемашин

  • Не пью чай
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Хакеры RaHDit опубликовали данные на 1,7 тыс. сотрудников СБУ
    Жертвой удара БПЛА по Крыму стала девочка-подросток Взрывы прогремели в Одессе и Николаеве Украина призвала создать зерновые «гумконвои» Установлен подозреваемый в убийстве 11-летнего мальчика в парке в Москве
    Российские войска не позволили диверсантам ВСУ форсировать Днепр Хакеры RaHDit опубликовали данные на 1,7 тыс. сотрудников СБУ Демонстранты подожгли посольство Швеции в Багдаде Россиянам напомнили о перерасчете пенсии с 1 августа
    В «интернациональном легионе» пожаловались на угрозы расправой от командиров ВСУ Politico: Запад решил ремонтировать поврежденную в боях технику вместо поставки Киеву новой РПЦ отказалась признавать единоличное создание Константинополем автокефалий Аргентина отказалась принять танкер с СПГ из-за санкций против России

    отмена зерновой сделки


    Киев не поверил готовность стран отправлять суда на Украину

    «я вас уговаривал»


    Путин упрекнул главу Минтранса за закупку иностранных самолетов в прошлом

    40-сантиметровый гриб


    Миколог рассказал, можно ли есть съедобные грибы-гиганты

    Видео

    европейский беспредел


    Как русские победили немецкие санкции

    SAMP-T и Patriot


    СВО истощила западные резервы ПВО для Украины

    «агент США»


    США послали Зеленскому черную метку через генпрокурора

    Украина без портов


    Турция и войска России сорвут расчеты Зеленского на новую зерновую сделку

    оружие будущего


    СВО изменила мнение Британии о танках

    финансовые центры


    Глеб Простаков: Золото эмигрирует из США и Великобритании

    существенные противопоказания


    Вадим Трухачёв: Решится ли НАТО на прямую войну с Россией

    неприятельская пропаганда


    Сергей Худиев: Призывы к превентивному ядерному удару разрушительны для государства

    карикатура


    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков

    Польша нацелилась на уничтожение сельского хозяйства Украины

    Еврокомиссии придется продлить запрет на экспорт украинского зерна
    		  
    20 июля 2023, 08:44
    Фото: IGOR TKACHENKO/EPA/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Украинское зерно вновь стало причиной для противостояния Варшавы и Брюсселя. На этот раз вместе с Польшей продления запрета на экспорт украинской агропродукции требуют Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия. Что стоит за нежеланием соседей помогать Украине и как будет действовать Киев, для которого ранее закрылся морской путь экспорта?

    Граничащие с Украиной страны в лице Польши, Словакии, Венгрии и Румынии попросили у Еврокомиссии (ЕК) продления запрета на ввоз в ЕС украинского зерна до конца текущего года. Наиболее активным участником противостояния традиционно стала Варшава. Премьер-министр Матеуш Моравецкий пригрозил ЕК ввести национальные ограничения на экспорт, если та не вмешается в вопрос.

    Кроме того, на минувшей неделе в Польше заявили, что шокированы объемами импорта украинского зерна. Как рассказал профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак, за весь прошлый год импорт украинского сырья в Польшу вырос в 168 раз в сравнении с показателями за 2021 год. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Польша упускает возможность защитить своих фермеров.

    При этом проблема избытка украинского зерна беспокоит Европу уже несколько месяцев. Еще в апреле газета ВЗГЛЯД подробно писала, как зерновой бойкот проявил отношение европейцев к будущему Украины. Тогда отмечалось, что Евросоюз не смог предусмотреть последствия отмены квот на ввоз сырья. Как следствие, страны ЕС оказались в ситуации, когда им приходится делать выбор: либо помогать Украине, либо помогать собственной экономике.

    Теперь, уверяют эксперты, Польша совместно с другими странами вознамерилась уничтожить сельское хозяйство Украины. А то, что на днях была остановлена зерновая сделка, лишь играет на руку полякам. И они не упустят возможность воспользоваться этим преимуществом, считают экономисты и политологи.

    «Украина сама поставила себя в такие условия, когда на ней будут зарабатывать все, кто может. Поляки вообще находятся в числе первых, кто пытался на ней навариться – достаточно вспомнить историю со стоимостью диагностики танков», – говорит экономист и политолог Иван Лизан.

    «До этого поляки хотели стать оператором всех денег, которые идут на Украину, чтобы самостоятельно распоряжаться этими финансами. Пока была возможность терпеть украинское зерно, его терпели. Но сейчас нет ни желания, ни политической логики для этого», – продолжает собеседник.

    «Сама по себе коллективная декларация – это давление на Еврокомиссию.

    Документ должен побудить ЕК как-то адекватно ответить на запрос стран. И я уверен, что в результате запрет будет продлен», – указывает эксперт. «В противном случае государства начнут вводить ограничения на национальном уровне, как это уже однажды было. Еврокомиссия будет вынуждена на это реагировать, возникнет почва для очередного торга. А то, что из-за прекращения зерновой сделки у Украины возникают проблемы, мало кого интересует в Европе», – убежден экономист.

    «Зеленский, естественно, сейчас начнет снова торговаться со странами, будет в привычной ему манере клянчить, но в конечном счете смирится. Транзит пока не запрещен, поэтому зерно, скорее всего, будет переправляться дальше железнодорожным или автомобильным транспортом», – предполагает политолог.

    «Польское село хоть и не интересуется политикой, но очень неприязненно относится к тому, что сельское хозяйство Украины лишает местных фермеров заработка. Варшава не просто так выступала против ввоза зерна – львиная доля идущего сырья оседала в стране», – добавляет политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    «Сейчас правящая польская партия «Право и справедливость» намерена выиграть симпатии избирателей. И как бы там ни говорилось и ни рассказывалось про великую дружбу с Украиной, необходимость переизбраться для правящей партии куда важнее», – иронично замечает собеседник.

    «И Брюссель тут практически бессилен. Максимум, на который там способны европейские бюрократы, – осуждение происходящего. Но дело в том, что Польше крайне выгодно полное уничтожение украинского сельского хозяйства. Об этом никто не заявит официально, но это так», – подчеркивает эксперт.

    «Что из себя представляет украинское сельское хозяйство? Это угодья, преимущественно скупленные компаниями с иностранным капиталом и олигархами. Это серьезная угроза для Варшавы. При дальнейшей интеграции Украины с ЕС она с легкостью вытеснит Польшу. Так что сейчас Варшава будет делать все, чтобы дискредитировать соперника и не допустить печального для себя сценария», – заключил Стремидловский.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •