Россотрудничество: В России народов больше, чем стран в ООН

Глава Россотрудничества Чайка: В России больше народов, чем стран в ООН

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава Россотрудничества Игорь Чайка обратил внимание на то, что количество наций, населяющих Россию, превышает число стран-членов ООН, передает РИА «Новости».

«В Российской Федерации проживает народов больше, чем зарегистрировано стран в Организации Объединенных Наций... В этом многообразии сила Российской Федерации, сила нашего многонационального народа», – заявил Чайка во время выступления на международной неделе «Народы России».

Он подчеркнул, что Россия является многоконфессиональной и многонациональной страной, у которой есть общий культурный код и общая духовная составляющая.

Международная неделя «Народы России» проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Координатором мероприятий недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператор – фонд «Росконгресс», они продолжатся по 8 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил об укреплении народов России благодаря культурному многообразию.

Также Путин выступил за продолжение лучших проектов Года единства народов России в последующие годы и поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.