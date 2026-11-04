По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
Морпех США погиб на учениях в Японии
В ходе военных учений в японской префектуре Окинава погиб американский военнослужащий, приписанный к базе ВМС США.
Морской пехотинец был приписан к базе Кемп-Шваб, расположенной на Окинаве. Инцидент произошел во время военных маневров, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC News.
В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье полиция Японии арестовала пьяного морпеха США за попытку скрыться с места ДТП на Окинаве.
В субботу японская прокуратура потребовала приговорить к тюремным срокам двух американских военнослужащих по обвинению в кражах.