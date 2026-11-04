Морпех США погиб на учениях в Японии

Tекст: Мария Иванова

Морской пехотинец был приписан к базе Кемп-Шваб, расположенной на Окинаве. Инцидент произошел во время военных маневров, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC News.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье полиция Японии арестовала пьяного морпеха США за попытку скрыться с места ДТП на Окинаве.

В субботу японская прокуратура потребовала приговорить к тюремным срокам двух американских военнослужащих по обвинению в кражах.