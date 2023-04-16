Зерновой бойкот проявил отношение европейцев к будущему Украины

В Европе все громче заявляют об избытке украинского зерна на рынке ЕС. Так, Венгрия и Польша вводят временный запрет на импорт сырья, Болгария размышляет о подобных ограничениях, Нидерланды выражают недовольство помощью украинским фермерам, а Румыния готовится к забастовке. Что стало причиной бойкота украинского зерна, как ЕС намерен исправлять ситуацию и какие сигналы европейцы посылают Украине?

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщил, что в стране до 30 июня вводится запрет на импорт зерна с Украины. Он объяснил такое решение тем, что ЕС не предпринял никаких шагов для урегулирования ситуации с демпинговыми поставками украинской сельхозпродукции. В результате Венгрии пришлось ввести запрет на «импорт зерна и масличных культур с Украины, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов».

Аналогичное решение приняла и Польша, оно коснулось даже транзита, который был разрешен. Вслед за этим в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что подобные шаги нарушают договоренности Киева и Варшавы. Как напомнили на Украине, с Польшей был достигнут ряд договоренностей, включая соглашение о том, что пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса до июля пойдут через Польшу только транзитом. В Киеве подчеркнули, что «односторонние кардинальные действия не ускорят положительного решения ситуации», и призвал избегать каких-либо «недоразумений».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала ситуацию. «Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном», – написала она в своем Telegram-канале.

Отметим, что министр аграрной политики Украины Николай Сольский уже сообщил о намерении договориться с Варшавой. Как передает украинское издание «Клименко. Тайм», Сольский заявил, что польским фермерам сложно, но сложнее всего украинским фермерам, и поэтому в Киеве надеются на конструктив в переговорах в понедельник. По его словам, проблемы по транзиту и экспорту в Польшу продолжаются с января, а для их урегулирования было проведено много переговоров.

В свою очередь Еврокомиссия раскритиковала Венгрию и Польшу из-за бойкотирования украинского зерна. В ЕК подчеркнули, что европейская торговая политика входит в исключительную компетенцию всего сообщества, а любые односторонние действия будут неприемлемыми

К слову, Будапешт и Варшава – не единственные, кому сырье «пришлось не по вкусу». Болгария также решила обсудить вопрос о запрете поставок украинского зерна, сообщает Болгарское национальное радио. «Болгарские интересы должны быть сохранены, тем более что, когда две страны реагируют таким образом, если мы не реагируем аналогичным образом, накопления на болгарской территории могут стать еще больше, поэтому мы работаем», – приводятся слова министра сельского хозяйства Явора Гечева.

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В парламенте Нидерландов между тем заявили, что власти уничтожают голландских фермеров, но помогают украинским. Депутат Герт Вилдерс в Twitter (соцсеть заблокирована в России) назвал правительство Нидерландов «больным и фальшивым».

Недовольство поставками украинского зерна выразила и Румыния. Местные фермеры угрожают с 7 июня начать общенациональную забастовку, если власти не запретят поставки сырья в страну. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах кризиса.

Как напоминает издание The New York Times, Евросоюз для облегчения транспортировки украинского зерна в страны Европы в прошлом году отменил квоты на сырье. Однако вскоре после заключения зерновой сделки основная часть продукции, перевозимой наземными путями, осталась в Европе.

В результате фермеры в Польше, Венгрии и других восточноевропейских странах столкнулись с избытком зерна, их доходы резко упали.

В экспертном сообществе полагают, что Евросоюз не смог предусмотреть последствия отмены квот. Как следствие, страны ЕС оказались в ситуации, когда им приходится делать выбор – либо помощь Украине, либо поддержание собственной экономики. Собеседники газеты ВЗГЛЯД сходятся во мнении, что выбор будет не в пользу Киева.

«Одна из самых жестких позиций Евросоюза заключается в Единой сельскохозяйственной политике. Это соглашение, среди прочего, предусматривает помощь отдельным фермерам и поддержку определенного уровня цен, в том числе на зерно», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Появление дополнительного объема зерна и его производных подрывает стабильность цен. ЕС это не устраивает – Украине можно оказывать помощь, делать подачки, но включать ее в Единую сельскохозяйственную политику никто не готов. Евросоюз аккуратно, на протяжении почти 30 лет, выстраивал баланс и не позволит его разрушить», – обращает внимание собеседник.

«Не исключаю, что в ближайшем времени Украина сможет сохранить поставки только в Италию и Францию. Остальные государства ЕС будут бойкотировать зерно, чтобы не навредить собственной экономике. Это хорошо иллюстрирует отношение Евросоюза к вопросу о вступлении Украины в объединение», – заключил Ткаченко.

«Совершенно не понятно, о чем Украина собралась договариваться с Польшей. Дело в том, что киевским властям просто нечего предложить Варшаве. Разве что еще больше зерна, но оно уже никому не нужно», – в свою очередь добавляет экономист и политолог Иван Лизан.

«Примечательно, что всю эту историю «заварила» Еврокомиссия, когда приняла решение об отмене квот. Попытки стран Восточной Европы добиться от ЕК хоть сколько-нибудь адекватной оценки происходящего ни к чему не привели», – иронично замечает собеседник.

«В целом история с недовольством поставками украинского зерна на рынок Евросоюза является своего рода очередным маркером для Украины о том, что брать в ЕС ее никто не собирается.

Более того, еще в 2014 году западные страны указывали на это тогдашним властям Киева», – напоминает эксперт.

«Тогда простых украинских обывателей уверяли, что совсем скоро они увидят свободную торговлю, а улицы украинских городов будут мыть с шампунем, как в Евросоюзе. На деле же свободная торговля существовала только для европейцев», – объясняет он.

«Что касается Украины, то оказалось, что для нее предусмотрены жесткие квоты по количеству сырья, а также серьезные требования по качеству продукции. В какой-то момент польская молочка на Украине стоила дешевле, чем собственное производство», – указывает экономист.

«Если Евросоюз действительно решит когда-то принять Украину в объединение, им придется решать вопрос украинского сельскохозяйственного экспорта. Продукция просто хлынет на рынок ЕС. Страны Восточной Европы будут выступать резко против, поскольку они сами специализируются на аграрной продукции», – заключил Лизан.

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