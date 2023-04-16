Эксперт: Страны ЕС будут бойкотировать зерно с Украины

Политолог Ткаченко: ЕС не готов включать Украину в Единую сельскохозяйственную политику

Единая сельскохозяйственная политика ЕС – тонкий механизм, который выстраивался долгие годы. Появление на рынке украинского зерна плохо скажется на экономике стран Евросоюза. На это государства идти не готовы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Венгрия и Польша приостановили импорт украинского зерна до 30 июня.

«Одна из самых жестких позиций Евросоюза заключается в Единой сельскохозяйственной политике. Это соглашение, среди прочего, предусматривает помощь отдельным фермерам и поддержку определенного уровня цен, в том числе на зерно», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Появление дополнительного объема зерна и его производных подрывает стабильность цен. ЕС это не устраивает – Украине можно оказывать помощь, делать подачки, но включать ее в Единую сельскохозяйственную политику никто не готов. Евросоюз аккуратно, на протяжении почти 30 лет, выстраивал баланс и не позволит его разрушить», – обращает внимание собеседник.

«Не исключаю, что в ближайшем времени Украина сможет сохранить поставки только в Италию и Францию. Остальные государства ЕС будут бойкотировать зерно, чтобы не навредить собственной экономике. Это хорошо иллюстрирует отношение Евросоюза к вопросу о вступлении Украины в объединение», – заключил Ткаченко.

Ранее министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщил, что в стране до 30 июня вводится запрет на импорт зерна с Украины. Он объяснил такое решение тем, что ЕС не предпринял никаких шагов для урегулирования ситуации с демпинговыми поставками украинской сельхозпродукции. В результате Венгрии пришлось ввести запрет на «импорт зерна и масличных культур с Украины, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов».

Аналогичное решение приняла и Польша, оно коснулось даже транзита, который был разрешен. Вслед за этим в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что подобные шаги нарушают договоренности Киева и Варшавы. Как напомнили на Украине, с Польшей был достигнут ряд договоренностей, включая соглашение о том, что пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса до июля пойдут через Польшу только транзитом. Киев подчеркнул, что «односторонние кардинальные действия не ускорят положительного решения ситуации», и призвал избегать каких-либо «недоразумений».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала ситуацию. «Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном», – написала она в своем Telegram-канале.

Отметим, что министр аграрной политики Украины Николай Сольский уже сообщил о намерении договориться с Варшавой. Как передает украинское издание «Клименко. Тайм», Сольский заявил, что польским фермерам сложно, но сложнее всего украинским фермерам, и поэтому Киев надеется на конструктив в переговорах в понедельник. По его словам, проблемы по транзиту и экспорту в Польшу продолжаются с января, а для их урегулирования было проведено много переговоров.

Ранее свое недовольство поставками украинского зерна выразила и Румыния. Местные фермеры угрожают с 7 июня начать общенациональную забастовку, если власти не запретят поставки сырья в страну. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах кризиса.

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