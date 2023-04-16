Киев решил договориться с Варшавой по зерну

Министр агрополитики Украины: Киев надеется на конструктив в переговорах с Польшей по зерну

В Киеве заявили, что на переговорах в понедельник надеются договориться о транзите зерна с Варшавой, которая до 30 июня запретила ввоз сельхозпродукции с Украины на фоне протестов фермеров.

Как передает украинское издание «Клименко. Тайм» слова министра аграрной политики Украины Николая Сольского, польским фермерам сложно, но сложнее всего украинским фермерам и поэтому Киев надеется на конструктив в переговорах в понедельник, передает РИА «Новости».

По его словам, проблемы по транзиту и экспорту в Польшу продолжаются с января, а для их урегулирования было проведено много переговоров.

Напомним, в субботу в польском Законодательном вестнике было опубликовано распоряжение министра развития и технологии Польши Вальдемара Буды о запрете ввозить сельскохозяйственную продукцию с Украины до 30 июня. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявило, что решение Польши ограничить ввоз сельскохозяйственных товаров с Украины, в том числе с целью транзита в другие страны, нарушает договоренности Киева и Варшавы.