Украина упрекнула Польшу в нарушении договоренностей по продовольствию

Министерство аграрной политики Украины осудило решение Варшавы ограничить ввоз сельскохозяйственных товаров в Польшу

Решение Польши ограничить ввоз сельскохозяйственных товаров с Украины, в том числе с целью транзита в другие страны, нарушает договоренности Киева и Варшавы, заявило министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Министерство выразило сожаление в связи с решением Польши, которое «противоречит договоренностям» двух стран. В Киеве заявили, что «всегда с пониманием относились» к трудностям, с которыми сталкиваются польские фермеры, передает ТАСС.

Как напомнила Украина, с Польшей был достигнут ряд договоренностей, включая соглашение о том, что пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса до июля пойдут через Польшу только транзитом. Киев подчеркнул, что «односторонние кардинальные действия не ускорят положительного решения ситуации», и призвал избегать каких-либо «недоразумений».

Украина предложила согласовать новый меморандум о взаимопонимании, учитывающий интересы Украины и Польши в духе «конструктивного сотрудничества», чтобы «урегулировать вопрос транзита сельскохозяйственной продукции по территории Польши».

Неделю назад было объявлено, что Украина перестает экспортировать в Польшу кукурузу, пшеницу, подсолнечник и рапс. Украина согласилась прекратить импорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит. В субботу Польша решила запретить ввоз в страну украинского зерна, в том числе для транзита.

