Украина согласилась прекратить поставки зерна в Польшу после протестов фермеров

Минсельхоз: Украина согласилась прекратить импорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит

Украина согласилась прекратить импорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс.

По его словам, Украина понимает проблемы польского фермера, и украинская сторона согласилась в течение определенного времени очень сильно ограничить, а в данный момент даже прекратить полностью ввоз зерна в Польшу, речь идет о пшенице, кукурузе, рапсе и подсолнухе, передает РИА «Новости».

При этом польский министр подчеркнул, что ограничения не коснутся транзита, который «будет очень сильно контролироваться и польской, и украинской стороной, чтобы зерно не оставалось в Польше».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что меры по борьбе с неконтролируемыми поставками зерна в Польшу необходимо принимать по обе стороны польско-украинской границы.

Напомним, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия призвали власти ЕС изучить возможность закупки Брюсселем скопившегося зерна. Bloomberg полагает, что Украина может утратить поддержку Европы из-за проблем с зерном.