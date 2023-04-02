Bloomberg: Украина рискует потерять поддержку Европы из-за проблем с зерном

В Европе нарастает недовольство из-за ввозимого с украинской территории зерна, что может привести Киев к потере поддержки со стороны соседей, пишет Bloomberg.

Bloomberg пишет, что Польша и другие соседние государства согласились помочь вывезти зерно из Украины на мировые рынки после того, как в прошлом году экспорт оказался заблокирован из-за вооруженного конфликта. Часть этих поставок сейчас накапливается в Восточной Европе и угрожает источникам дохода местных жителей, передает РИА «Новости»

Отмечается, что фермеры в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии столкнулись с финансовыми проблемами из-за низких цен, вызванных притоком украинского зерна, также они не могут полностью продать свои запасы до следующего урожая.

По данным издания, из-за этой проблемы, угрожающей дестабилизировать европейские рынки, политики в восточной части Евросоюза усомнились в своей поддержке Украины, а недовольные фермеры в Польше и Словакии, где скоро будут проходить выборы, могут проголосовать за тех, кто больше выберет поддерживать собственный народ, а не Киев.

Ранее генпрокурор Польши и министр юстиции Збигнев Зебро заявил, что правительству страны необходимо вернуть таможенные пошлины на ввоз украинского зерна из-за «трудного положения польских фермеров».