Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.21 комментарий
Folha de S. Paulo: Верховный суд Бразилии рассмотрит отмену приговора Болсонару
Судья Верховного суда Бразилии Кассиу Нунис Маркис после президентских выборов намерен вынести на пленум вопрос об отмене приговора экс-президенту Жаиру Болсонару, пишет газета Folha de S. Paulo.
Болсонару приговорили к 27 годам лишения свободы за попытку госпереворота и вооруженный мятеж. Позднее из-за состояния здоровья тюремное заключение ему заменили на домашний арест, передает ТАСС со ссылкой на Folha de S. Paulo.
По данным газеты, судья Верховного суда и глава Высшего избирательного суда Маркис изучает вариант единоличного решения об освобождении экс-президента, однако более вероятным считается рассмотрение ходатайства защитников на пленуме из 11 судей уже после голосования.
«Он указал на ряд перегибов в судебном процессе над политиком», – сообщает издание, отмечая, что Маркис считает нарушенным право Болсонару на защиту и полагает назначенное наказание чрезмерно суровым, а также подчеркивает, что Уголовный кодекс страны не предусматривает «политических санкций».
По сведениям Folha de S. Paulo, перспектива отмены приговора возникла на фоне успеха сына экс-президента, сенатора Флавиу Болсонару, набравшего в первом туре выборов 4 октября 47,03% голосов против 45,16% у действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
Потенциальное освобождение Жаира Болсонару грозит внутренним кризисом в Верховном суде: против пересмотра выступают пять судей, включая Алешандри ди Мораиса, Флавиу Дину, Кармен Лусию, Кристиану Занина и Жилмара Мендеса, а инициативу Маркиса готовы поддержать Андре Мендонса и Луис Фукс, при этом исход голосования во многом зависит от позиции председателя суда Эдсона Фашина и судьи Диаса Тоффоли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Флавиу Болсонару получил поддержку выбывших соперников на выборах президента Бразилии.
Флавиу Болсонару и Луис Инасиу Лула да Силва вышли во второй тур выборов президента Бразилии.