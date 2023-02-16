Польские фермеры начали протестовать против поставок украинского зерна

Фермеры из Польши перекрыли дорогу на границе с Украиной перед пограничным переходом в Дорохуске (Люблинское воеводство), протестуя против массовых и плохо контролируемых поставок украинского зерна в страну.

Заблокированной дорога будет двое суток, передает ТАСС со ссылкой на портал farmer.pl.

В протесте участвуют около 50 аграриев из ассоциации «Обманутая деревня», при этом число протестующих увеличивается. На польской стороне границы высроилась очередь из грузовиков протяженностью 4 км.

Польские фермеры возмущены, так как часть украинского зерна вместо того, чтобы отправляться транзитом в третьи страны, остается в Польше, из-за этого создается конкуренция польскому зерну.

Минсельхоз Польши обратилось к правительству с просьбой финансово поддержать фермеров, пострадавших из-за наплыва украинского зерна. Однако фермеры считают эту меру недостаточной и требуют системных решений.

В частности, они требуют укрепить границу и создать герметичный транзитный коридор, по которому зерно будет выезжать из Польши.

Представитель ассоциации «Обманутая деревня» Веслав Грын заявил, что строя хранилища у границ, правительство дает четкий сигнал о том, что торговля с Украиной будет продолжаться еще несколько лет.

Фермеры требуют определения его условий и унификации правил производства. «Или мы опустимся до украинских стандартов. Или же Украина должна начать производство по нашим стандартам».

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