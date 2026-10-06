  • Новость часаПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    21 комментарий
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    10 комментариев
    6 октября 2026, 07:31 • Новости дня

    США и Австралия впервые испытали гиперзвуковую крылатую ракету HACM

    Американские ВВС провели первые летные испытания гиперзвуковой ракеты HACM

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-воздушные силы США провели совместно с Австралией первые летные испытания американской гиперзвуковой крылатой ракеты HACM, сообщает портал War Zone (TWZ) со ссылкой на представителя ВВС США.

    Военно-воздушные силы США совместно с Австралией провели первые летные испытания американской гиперзвуковой крылатой ракеты HACM, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал War Zone и представителя ВВС США.

    «ВВС США в сотрудничестве с Австралией провели летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты HACM», – заявил представитель американских Военно-воздушных сил.

    Австралийские военные сбросили испытательный экземпляр над определенным полигоном для сбора данных, необходимых для развития программы. Согласно информации Счетной палаты США, ракета состоит из ускорителя и ударной части с гиперзвуковым двигателем. Максимальная скорость изделия, а также точное место и дата испытаний не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон разрабатывает гиперзвуковую крылатую ракету HACM наряду с проектом ARRW. Вашингтон и Канберра заключили соглашение о сотрудничестве по созданию гиперзвукового оружия в 2007 году. Япония договорилась об использовании австралийских полигонов для испытаний собственных гиперзвуковых технологий.

    4 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    В России создали глобальную систему контроля космоса
    В России создали глобальную систему контроля космоса
    @ Минобороны России

    Tекст: Катерина Туманова

    Космические войска России развернули новую систему орбитального и радиолокационного контроля, обеспечивающую постоянный глобальный мониторинг ракетоопасных направлений.

    В Воздушно-космических силах страны заработала система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время в Космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки», – сообщили в Минобороны.

    Главными задачами войск названы поддержание готовности систем предупреждения о ракетном нападении и управление российской орбитальной группировкой.

    Военные также осваивают новые образцы техники и реализуют график пусков межконтинентальных баллистических ракет.

    Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают профессиональный праздник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космические войска в сентябре успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк и вывели на орбиту новый космический аппарат. В августе ракета-носитель «Союз – 2.1б» успешно стартовала с Плесецка.

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    4 октября 2026, 05:38 • Новости дня
    Эксперт: Потеря порта Измаил вызвала топливный кризис у ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко констатировал возникновение серьезного дефицита горючего для нужд украинской армии из-за невозможности использовать инфраструктуру Измаильского порта.

    Он напомнил, что Измаильский порт – это советское наследие, там много портовой инфраструктуры, которая предназначена для разгрузки-погрузки всех видов грузов, в том числе и топлива.

    «Естественно, с лишением такой возможности на Украине образуется топливный кризис, который сейчас уже наблюдается в ряде регионов, а также усугубляет положение для украинских боевиков», – пояснил он ТАСС.

    Марочко добавил, что регулярные удары российских войск по нефтеперерабатывающим заводам, складам и заправкам делают дизель крайне дефицитным товаром на Украине.

    По его словам, полное обескровливание ВСУ лишит того способности оказывать сопротивление.

    «Удары по Измаильскому порту – это очень существенный урон для украинских боевиков, поскольку это ключевой хаб портовой инфраструктуры в Одесской области, где принимались в больших объемах всевозможные грузы, в том числе и военные», – добавил он.

    Марочко подчеркнул, что Украина лишилась всего своего экспорта, потому что более 80% всего того, что продавала Украина, шло именно через Одессу, и львиная доля – через Измаил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области на юге Украины получили повреждения объекты портовой инфраструктуры. В конце сентября ВС России нанесли групповой удар по портам в Одессе и Измаиле, а в начале октября поразили железнодорожный мост в Киеве.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках Мекканского оборонного пакта Турция и Пакистан приняли решение развернуть согласованные военные силы на территории Саудовской Аравии для укрепления коллективной безопасности.

    Экстренное заседание стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса прошло в понедельник в Эр-Рияде. Стороны договорились немедленно приступить к практической реализации обязательств по коллективной обороне и развернуть войска на саудовской территории, передает РИА «Новости».

    Комитет назначил первым генеральным секретарем организации пакистанского генерал-лейтенанта в отставке Наумана Махмуда. Он займет этот пост сроком на три года.

    В совместном заявлении Турция и Пакистан решительно осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также продолжающиеся нападения на экономические и гражданские объекты королевства. Безопасность каждой из трех стран была названа неотъемлемой частью коллективной безопасности альянса, что поможет совместно противостоять любым угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

    В середине сентября МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов.

    Летом Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

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    3 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии

    Глава Чечни Рамзан Кадыров получил погоны генерала армии и краповый берет

    Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии
    @ grozny_inform

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерала армии и краповый берет на церемонии в Грозном.

    Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерала армии, а также краповый берет за заслуги в развитии подразделений спецназа, сообщает ТАСС.

    «Владимиром Владимировичем Путиным мне поручено сегодня довести его указ о присвоении Герою России генерал-полковнику Кадырову очередного высшего воинского звания генерала армии», – заявил Золотов в ходе выступления.

    Он также отметил, что в знак признательности заслуг в развитии подразделений спецназначения и войск национальной гвардии было принято решение о вручении Кадырову крапового берета – важнейшего символа войск правопорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент Владимир Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову. Ранее Росгвардия впервые приняла на вооружение танковые и противотанковые пушки. А до этого Золотов проверил подразделения Росгвардии в Курской области.

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    3 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Раскрыты особенности безэкипажного танка комплекса «Штурм»

    На учениях «Центр-2026» раскрыли возможности безэкипажного танка

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе командно-штабных учений «Центр-2026» были продемонстрированы особенности безэкипажных танков и боевых машин поддержки (БМПТ) тяжелого роботизированного комплекса «Штурм».

    Штурмовой безэкипажный танк оснащен совершенной системой наблюдения, включающей установленный на крыше «грибок» с камерами. Эта система позволяет экипажу в машине управления получать панорамную картину местности, пишет «Российская газета».

    Также в кадрах из боевого отделения танка показана специальная «капсула» с автоматом заряжания, которая обеспечивает более высокий уровень защиты боекомплекта.

    Впервые был представлен необитаемый вариант боевой машины поддержки «Спиридон». Машина оснащена спаренными 30-мм пушками и мощным бульдозерным отвалом для преодоления инженерных заграждений. В будущем управление комплексом «Штурм» может осуществляться с помощью систем искусственного интеллекта и спутниковой группировки «Рассвет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президенту Владимиру Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72.

    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    Военные задействовали их на учениях ОДКБ «Эшелон-2026».

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    3 октября 2026, 08:48 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 218 украинских БПЛА над Россией
    ПВО за ночь сбила 218 украинских БПЛА над Россией
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы ПВО за ночь уничтожили 218 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны и акваториями двух морей.

    В ночь на 3 октября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 218 украинских дронов самолетного типа, передает Минобороны. Масштабная атака продолжалась с 20:00 2 октября до 08:00 утра следующего дня.

    Беспилотники были сбиты над обширной территорией, включающей Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую и Тульскую области. Кроме того, аппараты уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

    Часть вражеских объектов ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей. Информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над Тульской областью.


    Ночью над этим же регионом уничтожили еще девять дронов.


    При детонации беспилотника в Белгородской области пострадал ребенок.

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    3 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    В Британии заявили об отсутствии противовоздушной обороны в Киеве

    Британский эксперт Александр Меркурис заявил о разрушении ПВО Киева

    В Британии заявили об отсутствии противовоздушной обороны в Киеве
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Киеве практически не существует противовоздушной обороны, заявил британский политолог Александр Меркурис.

    В Киеве больше не могут отражать российские удары, поскольку у столицы Украины отсутствует противовоздушная оборона, заявил британский политолог Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran, передает РИА «Новости».

    «На Киев оказывают неослабевающее давление, это продолжается днем и ночью. Становится понятно, что противовоздушная оборона в украинской столице практически не существует», – сказал Меркурис.

    Он добавил, что украинские войска испытывают нехватку боеприпасов для отражения атак с воздуха. Переданные Западом истребители F-16 не могут изменить ситуацию, так как значительная часть этой техники выходит из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве действуют российские ретрансляторы, которые обеспечивают канал управления дронами «Герань» для корректировки ударов.

    Ранее в субботу Вооруженные силы России поразили Северный мост через Днепр в Киеве. Накануне сообщалось, что новые беспилотники «Герань» начали уничтожать этот стратегический объект.

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    3 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Военный эксперт Марочко назвал цифры потерь ВСУ за сентябрь

    Марочко: Потери ВСУ за сентябрь составили почти 48 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В сентябре Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными почти 48 тыс. военнослужащих и иностранных наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    ВСУ в сентябре в боях потеряли почти 48 тыс. солдат и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что наибольший ущерб в живой силе вооруженные формирования Украины понесли на территории ДНР.

    «Санитарные и безвозвратные потери противника в живой силе за отчетный промежуток составили около 47 885 украинских боевиков и наемников, что на 9 240 больше по сравнению с августом», – заявил Марочко со ссылкой на данные Минобороны России, передает ТАСС.

    Помимо этого, по словам эксперта, в сентябре были уничтожены 24 тыс. беспилотников, 30 безэкипажных катеров, 70 морских судов, семь боевых машин РСЗО, 257 орудий полевой артиллерии, 310 танков и других бронемашин, 154 станции радиоэлектронной борьбы и более 2,5 тыс. различных боевых машин противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Марочко заявил о переброске украинским командованием «неликвидных» отрядов под Сумы. В тот же день он сообщил, что военные ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области.

    В августе эксперт отметил ввод резервов украинских войск для контратак.

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    4 октября 2026, 09:37 • Новости дня
    Путин поздравил Космические войска с праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Космических войск

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов с Днем Космических войск, отметив их выдающуюся роль в защите безопасности страны и поддержке специальной военной операции.

    Президент Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск с праздником, следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

    «Поздравляю вас с праздником – Днем Космических войск... Сегодня личный состав и гражданский персонал Космических войск решают ответственные задачи по защите безопасности России, ведут большую работу по обеспечению систем связи и навигации, оперативно предоставляют необходимые информационные данные Вооруженным силам, подразделениям, участвующим в специальной военной операции», – заявил Путин.

    Президент подчеркнул важность дальнейшего наращивания возможностей орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры. Он также указал на необходимость разрабатывать передовые технологии для новейших образцов вооружений и проводить перспективные исследования.

    Владимир Путин добавил, что благодаря труду нескольких поколений ученых, конструкторов и инженеров страна получила надежный ракетно-космический щит, который выступает действенным инструментом поддержания глобального стратегического паритета.

    В Минобороны ранее сообщили, что в России создали глобальную систему контроля космоса.

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    3 октября 2026, 08:28 • Новости дня
    Российские военные применили единую ударную систему на учениях

    Вооруженные силы России испытали единую ударную систему на учениях «Центр-2026»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие в ходе основного этапа стратегического учения «Центр-2026» применили единую ударную систему поля боя, сообщили в Ростехе.

    Во время основного этапа стратегического учения «Центр-2026» российские военнослужащие задействовали единую ударную систему поля боя, передает РИА «Новости». В госкорпорации подчеркнули, что большая часть военной техники, применявшейся в наземной части маневров, разработана и выпускается ее предприятиями.

    «Это основные танки «Прорыв» и безэкипажные танки «Штурм», БМПТ «Спиридон», наземные роботы «Импульс-М», ракеты «Изделие 305», адаптированные к наземной пусковой, РСЗО «Тосочка», тяжелые огнеметные системы, ПТРК и другая техника. Вместе они образуют единую ударную систему поля боя», – отметили в пресс-службе.

    Основной этап маневров прошел 2 октября 2026 года на Чебаркульском полигоне Центрального военного округа. Эти учения стали завершающим этапом подготовки Вооруженных сил России в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отработали применение танков Т-14 «Армата» на полигоне Чебаркульский.

    Президенту Владимиру Путину показали боевые безэкипажные машины на базе шасси танка Т-72Б3М.

    Министерство обороны сообщило об уничтожении артиллерии условного противника новейшим ракетным комплексом «Изделие 347».

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    3 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Золотов получил звание Героя Чечни

    Кадыров присвоил звание Героя Чечни директору Росгвардии Золотову

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил высшее звание региона – Герой Чеченской Республики – директору Росгвардии Виктору Золотову.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил директору Росгвардии Виктору Золотову высшее звание региона – Герой Чеченской Республики. Награду Кадыров вручил лично в Грозном, передает РИА «Новости».

    «За личные заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, значительный вклад в дело защиты интересов Отечества присваивается звание Героя Чеченской Республики генералу армии Золотову Виктору Васильевичу», – зачитал ведущий на церемонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии. В марте президент России Владимир Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии. Ранее Золотов проверил подразделения ведомства в Курской области.

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    3 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Военные заманили условного противника в «огневой мешок» на учениях «Центр-2026»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе учений «Центр-2026» в Кемеровской области российские подразделения устроили тактическую ловушку условному противнику, заманив его в «огневой мешок» и накрыв мощным огнем.

    На Юргинском полигоне прошел этап практических действий на учениях «Центр-2026», сообщает Минобороны.

    Военное ведомство уточняет, что дроны координировали огонь артиллерии, в то время как штурмовики на мотоциклах влетали на позиции через проходы, которые расчистил расчет наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Богомол».

    Кроме того, с помощью НРТК «Лягушка» бойцы оперативно заминировали пути отхода для врага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на учениях российские военные применили единую ударную систему.

    В пятницу Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026». Также в этот день военные маневры в Челябинской области посетил президент Владимир Путин.

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    3 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские военные высадили тактический десант в горах Таджикистана

    Экипажи армейской авиации высадили десант на учениях «Центр-2026» в Таджикистане

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» российские экипажи армейской авиации уничтожили условного противника и высадили тактический десант в горах Таджикистана.

    Экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8 и ударных Ми-24 армейской авиации 201-й гвардейской военной базы отработали задачи на полигоне «Ляур» в Таджикистане, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

    Экипажи на предельно малой высоте захватили цель и нанесли огневое поражение скоплению живой силы условного противника, используя неуправляемые авиационные ракеты и 30-мм пушки. После этого вертолеты совершили маневр с отстрелом тепловых ловушек для защиты от переносных зенитно-ракетных комплексов.

    В завершение вертолет Ми-8 под прикрытием Ми-24 высадил воздушный десант, что обеспечило внезапность и позволило нанести удары в тыл условного противника.

    201-я гвардейская военная база в Таджикистане является крупнейшим военным объектом России за ее пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские военные применили единую ударную систему на учениях.

    В пятницу заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров назвал число военных с опытом СВО, участвующих в учениях «Центр-2026».

    На учениях применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347».

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    3 октября 2026, 10:56 • Новости дня
    Росгвардия перечислила препятствующие получению разрешения на оружие заболевания

    Росгвардия назвала болезни глаз причиной для отказа в выдаче лицензии на оружие

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы подмосковного главка Росгвардии Павел Ушаков сообщил, что наличие ряда психических расстройств и заболеваний глаз является основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие.

    В Росгвардии назвали заболевания, при которых не выдадут разрешение на оружие. Как пояснил РИА «Новости» замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы подмосковного главка ведомства Павел Ушаков, в утвержденный правительством перечень медицинских противопоказаний входят определенные тяжелые и хронические психические болезни, в том числе вызванные приемом психоактивных веществ.

    Среди них шизофрения, аффективные, бредовые, соматоформные и невротические расстройства. Также причиной отказа в выдаче оружия могут стать проблемы с глазами.

    «Отдельные заболевания глаз, сопровождающиеся существенным нарушением зрения, например, снижение остроты зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем, острота зрения ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом, непереносимость коррекции (очковой или контактной) при двух открытых глазах, концентрическое сужение поля зрения каждого глаза до 20 градусов и менее», – пояснил Ушаков.

    Кроме того, ограничения касаются граждан с некоторыми формами катаракты, глаукомы и атрофии зрительного нерва. При этом представитель ведомства подчеркнул, что диагноз не всегда влечет за собой бессрочный запрет: ограничения при расстройствах из-за употребления наркотиков могут быть сняты при стойкой ремиссии длительностью не менее трех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Росгвардия предложила ускорить процедуру выдачи разрешений на оружие. Ранее президент Владимир Путин продлил срок действия таких документов в ДНР и ЛНР до 2027 года.

    До этого ведомство освободило от ответственности граждан, добровольно сдающих оружие для нужд спецоперации на Украине.

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    4 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Военный эксперт заявил о парализующих ВПК Украины ударах ВС России

    Марочко заявил о парализующих ВПК Украины ударах ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко оценил последствия поражения энергетической инфраструктуры в Киевской области, отметив критический ущерб для всего местного военно-промышленного комплекса.

    Разрушение электроподстанций и вышек линий электропередачи нанесло серьезный урон оборонным предприятиям противника. Восстановление подобных объектов требует значительных ресурсов и дефицитных материалов, отметил эксперт.

    «Если мы говорим о нанесении ударов по энергетическому комплексу Украины, то сейчас в Киевской области мы все видели, как были поражены и электроподстанция, и ключевые вышки ЛЭП», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что влияние на оборонку оказалось существенным.

    Специалист подчеркнул наличие множества оружейных заводов вокруг украинской столицы еще со времен СССР. Повреждение энергосистемы оставляет в прошлом прежние производственные мощности этих предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко назвал цифры потерь ВСУ за сентябрь и сообщил о последствиях для ВСУ ударов ВС России по мостам. Эксперт Кнутов объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области.


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    Почему бум на электромобили в России обманчив

    Электромобили и гибриды удивили, показав удвоение продаж в России в этом году. Однако при детальном рассмотрении становится понятно, что даже летний ажиотаж не сделает электромобили массовым транспортом в нашей стране. Откуда же взялся такой резкий рост и что не так с электромобилями? Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Бразильские выборы скажутся на Китае и БРИКС

    Похоже, что Бразилия становится источником больших политических перемен. Они коснутся не только личной судьбы представителей руководства этой страны, не только планов хозяина Белого дома Дональда Трампа по расширению влияния США в Латинской Америке, но и одного из важнейших для России международных объединений – БРИКС. О чем идет речь? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

      Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

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    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Что происходит в Алешках

      В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Урсула станет вестлихфюрером

      Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

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    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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