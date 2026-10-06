Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.21 комментарий
США и Австралия впервые испытали гиперзвуковую крылатую ракету HACM
Американские ВВС провели первые летные испытания гиперзвуковой ракеты HACM
Военно-воздушные силы США провели совместно с Австралией первые летные испытания американской гиперзвуковой крылатой ракеты HACM, сообщает портал War Zone (TWZ) со ссылкой на представителя ВВС США.
Военно-воздушные силы США совместно с Австралией провели первые летные испытания американской гиперзвуковой крылатой ракеты HACM, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал War Zone и представителя ВВС США.
«ВВС США в сотрудничестве с Австралией провели летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты HACM», – заявил представитель американских Военно-воздушных сил.
Австралийские военные сбросили испытательный экземпляр над определенным полигоном для сбора данных, необходимых для развития программы. Согласно информации Счетной палаты США, ракета состоит из ускорителя и ударной части с гиперзвуковым двигателем. Максимальная скорость изделия, а также точное место и дата испытаний не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон разрабатывает гиперзвуковую крылатую ракету HACM наряду с проектом ARRW. Вашингтон и Канберра заключили соглашение о сотрудничестве по созданию гиперзвукового оружия в 2007 году. Япония договорилась об использовании австралийских полигонов для испытаний собственных гиперзвуковых технологий.