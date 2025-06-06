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    Европа возвращает отношения с Украиной на три года в прошлое
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    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    4 комментария
    6 июня 2025, 14:41 • Новости дня

    США возобновили разработку гиперзвуковой ракеты ARRW для авиации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные начали работы по гиперзвуковой ракете ARRW, ранее приостановленные из-за неудачных испытаний и отсутствия финансирования.

    Военно-воздушные силы США возобновят работу над гиперзвуковой ракетой ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), несмотря на ранее объявленную приостановку программы, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Defense One.

    Решение было озвучено начальником штаба ВВС генералом Дэвидом Олвином. Он заявил: «Вы увидите их в бюджетной заявке – если она останется в том виде, в каком мы её представили».

    Генерал Олвин уточнил, что ARRW – одна из двух официальных гиперзвуковых программ Пентагона, наряду с гиперзвуковой крылатой ракетой HACM. По его словам, существуют еще два засекреченных гиперзвуковых проекта, которые сейчас проходят испытания.

    Программа ARRW была запущена в 2018 году на базе контракта с Lockheed Martin на сумму 480 млн долларов. Ракета относится к классу планирующих гиперзвуковых боеприпасов: ее запускают с самолета, после чего ускоритель выводит ее на большую высоту, а затем на скорости, превышающей пять скоростей звука, она наводится на цель, меняя вектор движения в полете.

    Эксперты отмечают, что подобные системы практически неуязвимы для существующих средств противовоздушной обороны. Ранее программа столкнулась с трудностями из-за смешанных результатов испытаний и проблем с финансированием, однако теперь проект получает новую поддержку со стороны ВВС США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет распорядился сократить число генералов и адмиралов с четырьмя звездами минимум на 20%. Президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Минобороны США выделило 18,4 млрд долларов на покупку двух атомных подлодок класса «Вирджиния».

    5 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Профессор из Хельсинки Туомас Малинен заявил, что Россия ответит на атаки Украины, а США будут сидеть сложа руки.

    Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам, сообщает Lenta.ru. Он подчеркнул, что Вашингтон останется в стороне, США займут роль наблюдателя в этом конфликте.

    Малинен заявил напрямую: «Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получаете глупые призы». По мнению эксперта, Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.

    Ранее президент США Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не отвечать на атаки Украины по аэродромам. Трамп отметил, что понимает реакцию России и ее недовольство, и добавил, что российская сторона ясно дала понять: у нее нет другого выбора, кроме как ответить на действия Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что решение о времени и способе ответа России на удары по аэродромам будет принимать военное командование с учетом ситуации.

    Российские самолеты, которые получили повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена.


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    4 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что удары по российским аэродромам были нацелены на изменение отношения американских политиков, подчеркнув влияние на риторику в США.

    По словам Зеленского, удары по объектам стратегической авиации должны были повлиять на настроение в США относительно ситуации на Украине. Заявление лидера киевского режима о причинах атаки на российские аэродромы приводит издание «Страна».

    Зеленский считает, что после инцидента риторика о проигрыше Киева в конфликте стала «звучать немного тише».

    1 июня украинские дроны атаковали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях России. Отмечается, что впервые под удар попала Сибирь. По данным источника, дроны были завезены на территорию российских регионов в грузовиках, из которых они запускались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования накануне атаковали Крымский мост, однако объект продолжает функционировать в штатном режиме и не получил видимых повреждений.

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    6 июня 2025, 11:00 • Видео
    За что Трамп ненавидит Зеленского

    Президент США Дональд Трамп испытывает «особую личную неприязнь» к Владимиру Зеленскому и называет его «плохим парнем», утверждают американские СМИ. У этого есть три основные причины.

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    5 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ

    Инспекторы МАГАТЭ находились на площадке ЗАЭС при ударе дронов ВСУ

    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты по ядерной безопасности в момент атаки дронов ВСУ присутствовали непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции, что подтвердили представители объекта.

    Во время атаки украинских беспилотников на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии находились на территории самой станции, сообщает ТАСС. Директор по коммуникациям Евгения Яшина отметила, что дроны атаковали здание центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

    По ее словам, инспекторы МАГАТЭ будут официально проинформированы о новых ударах по инфраструктуре ЗАЭС со стороны украинских военных. Представители станции подчеркнули, что в момент происшествия эксперты находились в непосредственной близости от атакованных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе уникального тренажерного центра Запорожской АЭС неоднократно происходили атаки дронов ВСУ, но никто не пострадал.

    Работа Запорожской АЭС продолжалась в штатном режиме, несмотря на перебои с энергоснабжением в Энергодаре из-за атак беспилотников ВСУ.

    Радиционный фон на станции оставался в норме, несмотря на полное отключение электроснабжения в Запорожской области во время атаки.

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    3 июня 2025, 20:23 • Новости дня
    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами

    Глава Роскосмоса сообщил о планах развертывания 103 спутников для управления беспилотниками

    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках национального космического проекта в России планируется развернуть сеть из более чем 100 аппаратов для координации беспилотных авиационных систем.

    Информация о запуске сети спутников в целях управления беспилотниками была озвучена главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает РИА «Новости».

    На представленном им слайде указано, что в орбитальную группировку войдут 102 космических аппарата плюс еще один дополнительный спутник. Этот проект реализуется в рамках национальной программы освоения космоса.

    Новая спутниковая сеть призвана обеспечить эффективное управление беспилотными авиационными системами в интересах развития отечественной промышленности и технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, включая комплексы «Калинка» и «Тобол».

    В Москве открылся новый центр развития технологий для космических систем, который займется разработкой дронов с роевым управлением и аппаратами для дистанционного зондирования Земли.

    Четыре китайских малых спутника связи Tianqi были доставлены на орбиту с помощью коммерческой ракеты Ceres-1, что завершило формирование первой фазы спутниковой группировки.

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    4 июня 2025, 20:56 • Новости дня
    Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области

    Шойгу и Ким Чен Ын рассмотрели шаги по восстановлению Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе переговоров в Пхеньяне затрагивалась тема восстановления региона и увековечения памяти корейских воинов, участвовавших в освобождении Курской области.

    Восстановление Курской области и вопросы, связанные с этим процессом, стали темой переговоров между Ким Чен Ыном и Сергеем Шойгу в Пхеньяне, передает ТАСС.

    В российском Совбезе подчеркнули, что обсуждались конкретные шаги по увековечиванию памяти военнослужащих Корейской народной армии, внесших значительный вклад в освобождение Курской области от украинской оккупации.

    «В контексте значительного вклада военнослужащих Корейской народной армии в освобождение Курской области от украинской оккупации были рассмотрены конкретные шаги по увековечиванию памяти подвига корейских воинов», – заявили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

    Также на встрече обсуждались перспективы восстановления Курской области и возможные совместные проекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, где обсуждались региональные вопросы.

    Шойгу прибыл в КНДР для переговоров о стратегическом партнерстве между странами.

    Внешнеполитическое ведомство КНДР назвало доклад Многосторонней группы мониторинга за соблюдением санкций политической провокацией.

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    5 июня 2025, 19:18 • Новости дня
    НАТО утвердило планы крупнейшего усиления военных возможностей альянса

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный блок намерен усилить ПВО, танковые силы, дальнобойные системы и беспилотники, а странам альянса предложено существенно увеличить оборонные бюджеты.

    Министры обороны стран НАТО одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей, передает ТАСС. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции заявил, что это самое значительное обновление стратегии НАТО со времен холодной войны.

    В перечень новых мер входят усиление противовоздушной обороны, увеличение количества танков, развитие дальнобойных систем вооружений, а также расширение использования беспилотных аппаратов и сухопутных войск. Рютте подчеркнул, что для реализации этих мер потребуется серьезное увеличение военных расходов среди членов альянса.

    Генсек отметил, что направил предложение о повышении минимального порога военных расходов для стран НАТО с нынешних двух процентов ВВП до пяти процентов. Этот вопрос планируется обсудить на саммите в Гааге 24–25 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет призвал все страны НАТО выделять не менее 5% ВВП на оборону. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Черное и Балтийское моря признаны зонами особого внимания из-за угроз подводной инфраструктуре. Альянс также намерен увеличить закупки систем ПВО, беспилотников и дальнобойных ракет.

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    4 июня 2025, 10:56 • Новости дня
    Армия Британии столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами контрактов

    Bloomberg: Британия столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами оборонных контрактов

    Армия Британии столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами контрактов
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Завод BAE Systems в Британии впервые за 20 лет перешел на круглосуточную работу, чтобы восполнить острый дефицит боеприпасов, пишет Bloomberg.

    Производство снарядов на британском предприятии в городе Вашингтон теперь работает без перерывов впервые с 2003 года. Это решение связано с необходимостью срочно восполнить запасы вооружений, что указывает на резкое снижение обороноспособности страны за последние годы, передает Bloomberg.

    Британские эксперты отмечают, что за долгие годы недоинвестирования, ошибок в контрактах и плохого уровня набора кадров армия и запасы вооружений Британии оказались в критическом состоянии.

    По мнению бывшего главы Королевского флота Алана Веста, ситуация с нехваткой дополнительного оружия, снарядов и ракет в стране катастрофическая. Он подчеркнул, что склады практически опустели, а Великобритании нечем срочно пополнить арсеналы.

    Издание подчеркивает, что Великобритания уступила Германии второе место по военным расходам среди европейских стран НАТО, а ее армия стала самой малочисленной со времен Наполеона. Программа закупки бронемашин на сумму 5,5 млрд фунтов столкнулась с техническими проблемами и задержана на восемь лет. Также страна потратила миллионы на беспилотники, которые не могут работать в плохих погодных условиях.

    По данным Bloomberg, на этой неделе Британия представила новый оборонный обзор, в котором заявила о планах пополнить запасы, расширить ядерное сдерживание и флот подводных лодок, а также инвестировать в современные вооружения и технологии.

    Планируется создать шесть новых заводов по производству боеприпасов для постоянной готовности к войне, но сроки открытия этих объектов пока не называются. Руководство BAE Systems сообщило, что в ответ на рост заказов от правительства расширяет производство 155-миллиметровых снарядов в шестнадцать раз, начиная с лета этого года.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к потенциальным боевым действиям и об увеличении оборонных вложений.

    Глава министерства обороны Британии Джон Хили подчеркнул готовность построить до 12 атомных подводных лодок.

    До этого британские власти решили начать крупнейшее с холодной войны расширение оборонных возможностей страны и планируют закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие.

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    4 июня 2025, 16:12 • Новости дня
    Россия потребовала реакции США и Британии на атаки Украины

    Рябков потребовал от США и Британии реакции на удары по авиабазам

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о необходимости четкой реакции Вашингтона и Лондона на удары по российской стратегической авиации со стороны Украины.

    Российская сторона требует четкой реакции Соединенных Штатов и Британии в связи с атаками Киева на стратегическую авиацию России, передает ТАСС. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам форума «Примаковские чтения».

    Рябков отметил, что в последние сутки в социальных сетях появилось множество обсуждений о невозможности подготовки атак на российские аэродромы без тщательного предоставления геопространственных данных теми, кто обладает такими возможностями и делится ими с Киевом. Он подчеркнул, что вопросы о роли западных стран в этих событиях остаются без ответа.

    «Мы требуем, чтобы и Лондон, и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации и вернуть его к чему-то, что будет несколько ближе к здравому смыслу и общему чувству стратегической стабильности», – заявил Рябков. Он выразил надежду, что стратегическая стабильность не останется в прошлом и западные столицы примут разумные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области предотвратили попытку атаки беспилотников ВСУ на военный аэродром, пострадавших и разрушений нет. Российские войска за последние сутки поразили украинские военные аэродромы и цеха по производству беспилотников. В зоне специальной военной операции начали использовать радиоуправляемую тележку «Муравей» как портативный аэродром для беспилотников.

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    3 июня 2025, 19:12 • Новости дня
    Дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Донбассе и под Часовым Яром

    Дроны группировок «Юг», «Восток» и «Центр» уничтожили технику ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    Операторы российских военных дронов поразили бронемашину «Кобра-2», самоходную артустановку «Богдана» и БМП М2 Bradley на передовой.

    Операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении из состава Южной группировки войск уничтожили бронемашину «Кобра-2» турецкого производства, передает Минобороны России. Удар нанесен в районе Часова Яра, где бронемашина находилась в распоряжении Вооруженных сил Украины.

    На Южно-Донецком направлении военнослужащие группировки войск «Восток» применили барражирующий боеприпас «Ланцет». В результате атаки уничтожена самоходная артиллерийская установка «Богдана» украинского производства.

    Беспилотные летательные аппараты горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» также отличились на Красноармейском направлении. С помощью разведывательных дронов «Суперкам» и ударных беспилотников «Молния-2» уничтожена боевая машина пехоты М2 Bradley ВСУ американского производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, ВСУ использовали ударные дроны с зарядом до 25 кг взрывчатки для атаки на объекты в Запорожской и Херсонской областях. Виталий Лихачев заявил о контроле ситуации на Запорожской АЭС.

    А бойцы батальона «Восток-Ахмат» уничтожили живую силу и технику ВСУ с помощью беспилотника на Ореховском направлении.

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    6 июня 2025, 06:50 • Новости дня
    Бойцы группировки «Север» отразили пять ночных атак ВСУ на Теткино

    «Северяне» за сутки уничтожили свыше 260 боевиков ВСУ и шесть единиц техники

    Tекст: Ирма Каплан

    Группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва ВСУ на российскую территорию, отразив пять ночных атак на Теткино и продолжив продвижение на Сумском направлении.

    «Прошлой ночью (с 4 на 5 июня) противник предпринял пять атак на Теткино, в которых принимали участие неонацисты «айдара» (включен в российский реестр террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД) и «пушечное мясо» из 225 ошп. Северяне уничтожили большую часть оккупантов в районе госграницы», – сообщается в неофициальном Telegram-канале группировки войск «Северный ветер».

    В  течение суток ВСУ пытались прорваться в Теткино из Рыжевки, просочиться на территорию России в районе Бессаловки, прорваться в поселок Новый Путь – все эти попытки пресечены «Северянами».

    «На Сумском направлении несмотря на переброску противником новых подразделений, Северяне продолжают стремительное продвижение», – отметили в посте.

    В частности, российские военнослужащие уничтожили четыре штурмгруппы ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях. Всего за сутки они зачистили четыре домовладения в Волчанске и продвинулись на более чем 160 метров на направлении Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 260 человек (из них более 190 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие России вывезли трофейную западную бронетехнику и танки Abrams из приграничных районов Сумской области Украины.

    Также Минобороны сообщило, что результате ударов российских войск по позициям ВСУ на различных направлениях 5 июня противник потерял свыше 1,4 тыс. военнослужащих, десятки единиц техники и несколько складов боеприпасов.

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    3 июня 2025, 19:44 • Новости дня
    Дроны ВСУ повредили дома и автомобили в Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атак украинских беспилотников зафиксированы повреждения зданий, автомобилей и инфраструктуры в нескольких населенных пунктах Белгородской области.

    Над Белгородским районом системы ПВО сбили вражеские беспилотники, но обломки повредили коммерческий объект в Белгороде, частный дом в поселке Дубовое, два автомобиля в Майском, а также частные дома и заборы в Таврово. В селе Шагаровка повреждена надворная постройка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа беспилотник атаковал частное домовладение, в результате чего пострадали кровля и остекление. В городе Шебекино от удара FPV-дрона повреждена крыша частного дома, второй дрон попал в производственное предприятие – пробита кровля здания цеха.

    Также в селе Первое Цепляево Шебекинского округа от детонации дрона повреждены грузовой и легковой автомобили, работавшие в поле. В районе села Муром в результате атаки FPV-дрона уничтожено строение на территории неработающего сельхозпредприятия.

    В Краснояружском районе в селе Теребрено из-за удара FPV-дрона загорелся частный дом. В селе Зозули Борисовского района дрон сдетонировал во дворе частного дома, были выбиты окна, посечен фасад, забор и автомобиль. Еще один беспилотник взорвался на дороге, повредив забор дома. Информация о пострадавших и ущербе уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за удара снаряда ВСУ по жилому дому в Белгородской области погибла женщина и получил контузию ребенок. В районе села Доброе во время атаки украинского беспилотника пострадали два мирных жителя.

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    5 июня 2025, 04:05 • Новости дня
    США решили не передавать Украине обещанные компоненты ракет ПВО

    Tекст: Ирма Каплан

    США перенаправляют важнейшие технологии борьбы с беспилотниками с Украины в Вооруженные силы США. Этот шаг подчеркивает ослабление приверженности администрации Трампа оказанию военной помощи Киеву, пишет WSJ.

    «Администрация Трампа перенаправляет ключевую технологию защиты от беспилотников, предназначенную для Украины, американским вооруженным силам, что отражает ослабление приверженности Пентагона обороне Киева», – говорится в статье Wall Street Journal (WSJ).

    Газета отмечает, что на прошлой неделе Пентагон негласно уведомил Конгресс о том, что специальные взрыватели для ракет, которые Украина использует для сбивания беспилотников, теперь передаются подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке.

    Договоренность об отправке на Украину взрывателей была достигнута с администрацией экс-главы Белого дома Джо Байдена. Теперь технология перехвата дронов будет перенаправлена в американские военные подразделения и позволит США сэкономить на закупках ракет класса воздух – воздух.


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    4 июня 2025, 11:42 • Новости дня
    ZALA заявила о применении «Ланцета» для уничтожения катеров ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский комплекс «Ланцет», используемый для защиты Крыма, нейтрализовал украинский катер Magura V7, оснащенный ракетами Sidewinder, сообщила компания-производитель «Ланцета» ZALA.

    Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» активно используются для защиты Крыма от атак украинских дронов, передает ТАСС. Как сообщает производитель этих комплексов – компания ZALA, недавно с их помощью был уничтожен украинский безэкипажный катер Magura V7.

    В компании подчеркнули, что «российские военнослужащие, обеспечивающие защиту Крымского полуострова от атак ВСУ, с помощью разведывательно-ударного комплекса ZALA «Ланцет» вывели из строя украинский безэкипажный катер Magura V7». По данным ZALA, данная модификация катера была оборудована бортовым зенитно-ракетным комплексом, включавшим две американские управляемые ракеты AIM-9M Sidewinder, предназначенные для поражения воздушных целей.

    Применение «Ланцета» позволяет не только эффективно обнаруживать такие катера, но и своевременно их нейтрализовать, что существенно повышает безопасность в акватории Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия показала дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на выставке в Минске. Бойцы подразделения «Север» уничтожили боевую машину Bradley ударом дрона «Ланцет» в Сумской области. Министерство обороны России показало уничтожение танка Abrams с помощью дрона «Ланцет» в Курской области.

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    4 июня 2025, 16:05 • Новости дня
    Пентагон заявил об опасности атак дронов Китая на американские аэродромы

    Пентагон предупредил о риске ударов китайских беспилотников по базам США

    Tекст: Денис Тельманов

    Военное ведомство США выразило обеспокоенность возможным применением Китаем беспилотников против военных объектов в Тихоокеанском регионе в начале конфликта.

    Пентагон опасается атак китайских беспилотников на военные аэродромы США в Тихом океане в случае возможного конфликта, пишет Washington Post, ссылаясь на исследование аналитического Центра новой американской безопасности.

    «В Пентагоне опасаются этого в Тихом океане. США обычно паркуют свои самолеты близко друг к другу на аэродромах, часто на открытом воздухе. Хотя Китай мог бы использовать свои баллистические ракеты, оснащенные суббоеприпасами, в качестве кассетного оружия, он также мог бы использовать дистанционно управляемые беспилотники как "очень дешевый способ достижения" сопоставимого эффекта», – заявила специалист центра Стейси Петтиджон.

    Газета отмечает, что, помимо военных аэродромов, к атакам дронов уязвима и стратегическая инфраструктура – энергетические объекты, транспортные узлы, судоремонтные базы.

    Бывший глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк сообщил изданию, что если противник попытается тайно доставить компоненты для создания оружия вблизи важных инфраструктурных объектов, обнаружить такую угрозу будет крайне затруднительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Саратовской области предотвратили попытку атаки беспилотников ВСУ на военный аэродром, жертв и разрушений нет. Российские войска за последние сутки поразили украинские военные аэродромы и производства беспилотников. В зоне спецоперации начали использовать радиоуправляемую тележку «Муравей» как портативный аэродром для беспилотников.

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    5 июня 2025, 08:10 • Новости дня
    Десантники группировки «Днепр» представили новый тяжелый FPV-дрон «Заноза»

    Tекст: Александра Юдина

    Десантники группировки войск «Днепр» продемонстрировали новый тяжелый многоцелевой FPV-дрон «Заноза». Аппарат способен доставлять боекомплект или провиант на острова на Днепре, а также наносить удары по позициям ВСУ на правом берегу.

    По словам офицера-десантника с позывным «Мин», грузоподъемность дрона составляет 20 килограммов, он оснащен двумя усиленными аккумуляторами, которые превосходят западные аналоги по вольтажу и амперажу. Он отметил, что дрон полностью разработан в России и является новым тяжелым FPV-устройством, передает РИА «Новости».

    Уникальность устройства заключается в конструкции, позволяющей операторам быстро складывать и раскладывать его для транспортировки. Десантник пояснил, что все четыре луча аппарата собираются компактно, что делает дрон мобильным и удобным для перевозки.

    Он уточнил, что дрон снабжен системами сброса различного назначения – от мин и фугасов до материально-технических средств.

    Максимальная дальность работы FPV-дрона «Заноза» составляет 12 километров в обе стороны. Коптер уже эксплуатируется на островах и правом берегу Днепра силами группировки «Днепр».

    Ранее Россия представила новый дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на выставке в Минске. Газета ВЗГЛЯД писала, что СВО повысила мировую популярность российского оружия.

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