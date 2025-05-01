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Минобороны США выделило 18,4 млрд долларов на покупку двух АПЛ «Вирджиния»
Американское оборонное ведомство заказало строительство двух многоцелевых атомных подводных лодок типа «Вирджиния» на сумму до 18,4 млрд долларов.
Контракты на строительство двух атомных подводных лодок класса «Вирджиния» были заключены Министерством обороны США с компаниями General Dynamics и Huntington Ingalls, передает РИА «Новости». В сообщении ведомства говорится: «Корпорация General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls получают контракты на оплату расходов плюс поощрительное вознаграждение с потолками и модификации контрактов на строительство двух подводных лодок класса 'Вирджиния'».
Общий объем соглашений может достигнуть 18,4 млрд долларов с учетом опционов. Стоимость контракта с General Dynamics составит 12,4 млрд долларов и может быть увеличена до 17,15 млрд. Контракт с Huntington Ingalls оценивается почти в 1,3 млрд долларов. В пакет также входят инвестиции в модернизацию верфей и дополнительные вложения в программу строительства атомных судов.
Согласно условиям, работы по строительству будут вестись на различных предприятиях в нескольких штатах США. Завершение проекта запланировано к июню 2036 года.
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