Минобороны США выделило 18,4 млрд долларов на покупку двух АПЛ «Вирджиния»

Tекст: Денис Тельманов

Контракты на строительство двух атомных подводных лодок класса «Вирджиния» были заключены Министерством обороны США с компаниями General Dynamics и Huntington Ingalls, передает РИА «Новости». В сообщении ведомства говорится: «Корпорация General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls получают контракты на оплату расходов плюс поощрительное вознаграждение с потолками и модификации контрактов на строительство двух подводных лодок класса 'Вирджиния'».

Общий объем соглашений может достигнуть 18,4 млрд долларов с учетом опционов. Стоимость контракта с General Dynamics составит 12,4 млрд долларов и может быть увеличена до 17,15 млрд. Контракт с Huntington Ingalls оценивается почти в 1,3 млрд долларов. В пакет также входят инвестиции в модернизацию верфей и дополнительные вложения в программу строительства атомных судов.

Согласно условиям, работы по строительству будут вестись на различных предприятиях в нескольких штатах США. Завершение проекта запланировано к июню 2036 года.

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