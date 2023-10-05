Клуб поддержки ВСУ покидает еще одна страна

Tекст: Дмитрий Бавырин

Если мы верим европейским политикам на слово, словакам вдруг удалось то, что удается мало каким народам, включая народы великих держав. Они изменили внешнюю политику своей страны, просто проголосовав на выборах.

Такое бывает редко. Внешняя политика подвластна электоральным процессам в меньшей степени, чем любая другая – налоговая, социальная, национальная etс. Народы голосуют за лидеров, обещающих одно, но часто получают прямо противоположное.

Например, американцы в 1944 году проголосовали за Франклина Рузвельта, британцы в 1945-м – за Климента Эттли. Оба публично выступали за сохранение союза с СССР и послевоенное укрепление отношений с Москвой. Но Гарри Трумэн, сменивший умершего Рузвельта, и Уинстон Черчилль, выступивший в США со знаменитой Фултонской речью по приглашению все того же Трумэна, запустили политический маховик холодной войны.

Еще более важный в наших обстоятельствах пример – Украина. Владимир Зеленский баллотировался как лидер «партии мира», готовый идти на компромиссы и жертвы (даже «встать перед Путиным на колени» обещал). Но украинцы получили, что получили: военный конфликт на истощение, оплачиваемый странами НАТО.

А теперь одна из этих стран – Словакия – заявляет, что выходит из игры. Потому что народ так решил.

Словацкий президент Зузана Чапутова выступила против предоставления Киеву нового пакета военной помощи. При этом она подчеркнула необходимость уважать результаты парламентских выборов. На них победила партия Smer («Курс»), пообещавшая не давать ВСУ «ни пули», и игнорирование этого, по словам президента, «создаст неудачный прецедент на будущее».

Рациональная, трезвая, взвешенная, демократичная политическая позиция. И как будто не оригинальная, например, соседняя Венгрия и прежде не поставила Украине «ни пули». Но одно дело – Виктор Орбан, совсем другое – Зузана Чапутова. Важно, что всё это говорит именно она.

Чапутова – либеральный политик евро-атлантической ориентации. Не национал-консерватор и не антиглобалистский левак, а практически брюссельский эталон. То есть она должна говорить то же, что и Анналена Бербок с поправкой на то, что глава МИД ФРГ явно не соответствует занимаемой должности, а президент Словакии вполне соответствует.

Строго говоря, фигура это во многом номинальная, хотя и не сказать, чтоб совсем без полномочий, как президент Германии. Вопросы внешней политики в Словакии решает правительство, которое формирует победившая на выборах партия. А «Курс» Роберта Фицо не только победил, но и, судя по всему, имеет хорошие шансы сколотить правящую коалицию с националистами и партией экс-премьера Петера Пелегрини, который тоже прежде состоял в «Курсе».

Фицо неоднократно был премьером, в общей сложности – 10 лет, а в отставку ушел на фоне беспрецедентного в истории Словакии скандала с убийством журналиста Яна Куцяка, занимавшегося расследованиями коррупции в правящей партии. Теперь, пять с половиной лет спустя, Фицо возвращается во власть во главе все той же самой партии.

Все в Брюсселе помнят о том, что при Фицо Словакия была одной из наиболее дружелюбных к России стран ЕС. Ныне он особого дружелюбия не проявляет, но поставлять в ВСУ оружие – да, категорически отказывается. А евроатлантистка Чапутова принимает это как должное, хотя могла бы попытаться насовать в колеса Фицо побольше палок. Примеров, когда президент и премьер находятся в контрах из-за разногласий по России и Украине, на континенте было немало – от Хорватии до Грузии.

Чапутова могла бы спекулировать на том, что партия Фицо, хотя и заняла первое место, получила меньше четверти голосов. И не факт, что словаки голосовали именно за отказ Украине в помощи – у них было много причин проголосовать за социал-консервативную оппозицию.

Наконец, мнение избирателей по сугубо внешнеполитическому вопросу допустимо вовсе проигнорировать, как случалось и случается повсеместно.

Это, строго говоря, не заговор. Дело скорее в том, что внешняя политика – направление во многом экспертное, почти всюду доверяемое профессионалам: дипломатам и военным. Они оперируют в том числе секретными данными и принимают решения, исходя (в идеале) из реальности текущего дня, а не из своих представлений о прекрасном.

Кроме того, это область, критично зависящая от внешних сил, поведение которых не всегда предсказуемо. Поэтому избрание того или иного лидера подразумевает вручение ему мандата на проведение такой внешней политики, какую потребуют обстоятельства, а не какой-то конкретной. Главное, чтобы она отвечала национальным интересам.

Правда, в ключевых вопросах глобальной повестки лидеры Евросоюза обеспечивают интересы прежде всего США. Вот и от Чапутовой стоило ждать чего-то подобного. Президент однозначно и демонстративно поддерживала вооружение ВСУ в прошлом и содействовала передаче на Украину словацких артиллерийских установок, которые называются так же, как ее саму зовут – Zuzana.

И вдруг – крутой поворот. Потому что воля народа и демократические принципы важнее.

Вроде бы это отличный пример ответственной политики. Но это только в том случае, если, как было сказано в самом начале, мы верим европейским политикам на слово. Можно ведь найти поведению Чапутовой и другое объяснение.

Многое зависит от того, а осталось ли вообще в Словакии такое оружие, которое можно было бы поставить Украине, или все ресурсы исчерпаны, и Чапутова теперь ищет красивый повод выйти из украинского проекта, в котором Братиславе просто нечем участвовать.

Но по умолчанию евролидерам лучше все же не верить, чем верить. Еще недавно в Болгарии работало коалиционное правительство, чья официальная позиция была – отказ от поставок оружия ВСУ, поскольку эта идея была категорически непопулярна: болгары еще более пророссийский народ, чем словаки. Позднее выяснилось, что ключевые министры вооружали Украину втайне от остальных и вообще – от народа, потому что Брюссель и Вашингтон ну очень просили.

В двойную игру со спрятанным за спиною ножом может играть и Чапутова в случае с Фицо. Как показала практика, в ЕС игры, подразумевающие игнорирование мнения избирателей, – поощряемое поведение

В противном случае останется поверить, что среди евроатлантистов тоже бывают порядочные и ответственные политики, а словакам в силу географии достался как раз такой президент. Когда непосредственно соседствуешь с Украиной, как мы, они, венгры или поляки, чей медовый месяц с Зеленским тоже уже выдохся, иллюзии насчет украинцев кончаются быстрее, чем у прочих.