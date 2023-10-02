Словакия устала от поддержки Украины

Эксперты оценили последствия выборов в Словакии для России и Запада

Tекст: Евгений Поздняков

Партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо «Направление – социальная демократия» (Smer) победила на состоявшихся в субботу парламентских выборах в республике. Smer получила 22,4% голосов избирателей. На втором месте оказалась «Прогрессивная Словакия» с 16,75%, а третью позицию заняла «Голос – социальная демократия» с результатом в 15,07%.

Всего в законодательный орган страны прошли семь политических сил. В выборах приняли участие 67,9% из 4,3 млн граждан, имеющих право принимать участие в голосовании. Примечательно, что лидер победившей партии Роберт Фицо является сторонником снижения уровня поддержки Украины. Так, он уже отверг продолжение отправки военной помощи ВСУ.

По его словам, у Братиславы есть другие серьезные проблемы, решение которых и является приоритетом руководства государства. Он также отметил, что вне зависимости от итогового распределения политических сил в стране Словакия приложит максимум усилий для скорейшего начала диалога о заключении перемирия в рамках конфликта на Украине.

Эта риторика вызвала опасения на Западе. Как пишет The New York Times , смена власти в Братиславе не только усилит давление на офис Зеленского, но и создаст серьезнейшие проблемы для всего Европейского союза. Газета отмечает, что подобные заявления со стороны Словакии наглядно демонстрируют «ослабление поддержки» Украины международным сообществом.

The Guardian утверждает, что ключевой задачей для западных стран сейчас станет «не потерять» республику. Отмечается, что Фицо может попытаться найти «европейского партнера» со схожей риторикой, каким считается премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Это потрясающее возрождение популиста, который все еще запутан в своих коррупционных скандалах», – цитирует издание Милана Нича, представителя Немецкого совета по международным отношениям.

На возможность укрепления пророссийской политики при Фицо указывает и The Economist. В частности, газета отмечает, что словацкая идентичность проистекает из «панславянских идей» XIX века, в рамках которых Москва всегда выступала защитницей братских народов. Подчеркивается, что многие жители республики до сих пор считают, что РФ является большим игроком, в фарватере которого следует двигаться Братиславе.

В России обвинения и опасения Запада не остались без внимания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что целый ряд политиков в Европе именуют «пророссийскими». По его словам, любого политика в Европе обвинят в пророссийской позиции, если он думает о защите и суверенитете своей страны.

Между тем в экспертном сообществе полагают, что приход к власти Роберта Фицо не станет причиной активного сближения России и Словакии. Однако, по мнению экспертов, возвращение экс-премьера свидетельствует о том, что в ЕС постепенно устают от бесконечной поддержки Украины и среди населения постепенно укрепляются правоконсервативные взгляды.

«Партия Роберта Фицо очевидно выиграла выборы, и это говорит о том, что в парламент страны прошла действительно русофильская словацкая партия. Для России это хороший итог. С другой стороны, их голосов явно не хватит, чтобы сформировать правительство. Велика вероятность, что правящую коалицию составят представители партий, ориентированных на ЕС и НАТО, а Фицо, несмотря на первое место, останется в оппозиции», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

«С этой точки зрения можно ожидать, что новое правительство вряд ли существенно сменит политический курс, по крайней мере, его основы, связанные с ориентацией на Запад, поддержку Украины и противостояние с Россией. Вместе с тем может смягчиться тональность их риторики», – отметил он.

«Прошедшие выборы показали, что треть словацкого общества, если считать проголосовавших за партию Фицо и за две партии националистов-русофилов и евроскептиков, недовольна нынешней политикой страны и выступает за смену курса. Это именно та основа, та часть общества, с которой Россия должна работать», – полагает эксперт.

«Словакия – это славянская страна, где есть запрос на отношения с Россией.

Не стоит преувеличивать, будто бы словаки в абсолютном большинстве русофилы. Но они и не русофобы. Страна является родственной нам по языку, там до сих пор помнят русский язык. Кроме того, в Словакии есть православные верующие. С этим активом необходимо работать, обращать внимание на эту страну, чтобы в будущем пожинать большие плоды», – отмечает собеседник.

Политолог Владимир Корнилов между тем считает, что «победа партии Фицо на выборах в Словакии – важное событие и важный сигнал». «Фактически его успех наглядно продемонстрировал тенденцию усталости западных стран от бесконечной поддержки Украины. Правда, не стоит ожидать, что это перерастет в пересмотр позиций целого ряда европейских государств. Все-таки многие члены ЕС зависимы от внешних дотаций», – пояснил эксперт.

«Но победа Фицо сильно подогреет дискуссию о верности выбранного Брюсселем пути. Причем противников у текущего внешнеполитического курса ЕС много даже в таких странах, как Франция и Германия. Вполне возможно, что со временем в Европе сумеют выработать более здравую позицию по отношению к конфликту на Украине», – подчеркивает он.

«Если Фицо всерьез намерен осуществить задуманное, ему предстоит создать правящую коалицию. Это будет непростой процесс, состоящий из долгих споров и поиска компромиссов по наиболее важным вопросам. Думаю, ему удастся сгладить противоречия между партиями и перейти к внедрению изменений в стране», – акцентирует эксперт.

«В первую очередь Фицо существенно снизит уровень финансовой поддержки Украины. В конечном счете это одно из его ключевых обещаний. Однако на общее количество помощи ВСУ это не повлияет. Все же США и другие страны ЕС отдают офису Зеленского куда большие деньги»,

– отмечает собеседник. «Что касается дальнейших отношений России и Словакии, думаю, мы можем рассчитывать на тот вариант диалога, который выстроен у Москвы с Виктором Орбаном. Нельзя забывать, что Братислава является членом Евросоюза, и обойти многие ограничения, накладываемые ЕС, для нее не представляется возможным», – акцентирует Корнилов.

Скептицизм в отношении перспектив Роберта Фицо выражает и германский политолог Александр Рар. В комментарии для платформы общественных дебатов PublicO он отмечает, что победа экс-премьера республики принципиально ничего не меняет, но служит сигналом переориентирования Восточной Европы с либерально-левых взглядов на правоконсервативные.

«Мы в прошлом не раз видели, что после того, как где-то народ выбирает правого политика, и политика в принципе должна измениться, этому политику за закрытыми дверями в руководстве ЕС «руки выламывают» и не выпускают из мейнстрима, – напоминает Рар. – Так, например, случилось с правым премьером Италии Мелони».

«У Фицо действительно недостаточно возможностей для формирования коалиции. Скорее всего, политик останется в оппозиции. Вместе с тем мы видим евроскептицизм и критичность по отношению к Украине, хотя это пока и не является доминирующим настроением», – добавляет в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Также очевидно появление своего рода связки Орбан – Фицо. Она пока недостаточно влиятельна для того, чтобы в целом изменить курс Евросоюза, однако выборы в Словакии стали сигналом России о том, что мы не одиноки. В Европе нет консолидированной поддержки Украины, зато есть достаточно популярные политические силы, которые выступают против помощи офису Зеленского и за прекращение боевых действий», – заключил Минченко.