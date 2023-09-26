России пора заняться Словакией

29-30 сентября в Словакии пройдут парламентские выборы. Это событие можно было бы считать местечковым, если бы не одно «но». В этой стране, уже почти 20 лет входящей в Евросоюз и НАТО, все шансы на хорошее выступление имеют лояльные России политические силы. Благо, речь идет о стране, чье население в целом относится к нам более-менее неплохо.

Не так давно английская газета The Financial Times напугала читателей вероятностью возвращения к власти в Словакии бывшего премьер-министра Роберта Фицо, к которому приклеили ярлык «агента Кремля». Издание напомнило, что по всем опросам его партия «Направление – социал-демократия» должна занять первое место на выборах с результатом примерно в 20% голосов. Примерно в том же духе ранее высказывалась немецкая, французская, чешская и собственно словацкая пресса. Так почему же этого политика так боятся на Западе?

Просто обратим внимание на то, что говорил Фицо в последнее время. Так, он выступал против безудержной поддержки Украины со стороны президента Зузаны Чапутовой и действующего главы правительства Эдуарда Хегера. По его словам, нельзя помогать стране, где чествуют нацистов. Кроме того, он в крайне резких выражениях отозвался о желании Украины судиться со Словакией из-за запрета на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. Кроме того, Фицо призвал к переговорам ЕС и НАТО с Россией.

Если покопаться в политической биографии Фицо еще глубже, то увидим, что там было еще много чего, совершенно неприглядного для современной западной повестки. Так, в 2008 году он первым среди европейских лидеров сказал, что войну в Южной Осетии развязала Грузия. В 2009-м, во время газового кризиса между Россией и Украиной, он принял сторону России. Наконец, после 2014 года Фицо последовательно высказывался за переговоры с Россией и жестко критиковал политику санкций.

В то же время он не заявлял о необходимости выйти из ЕС и НАТО и, скажем, не признавал Крым российским. Но страх перед Фицо становится больше, если посмотреть на его возможных партнеров по будущей правящей коалиции. Примерно 15% голосов в сумме набирают две правые партии – Словацкая национальная партия и «Республика». А вот они уже открыто выступают в поддержку России, признают принадлежность ей Крыма, ратуют за выход из Евросоюза и НАТО, а также против любой помощи Украине.

Появление такого правительства в Братиславе ЕС и НАТО допустить не может. Впрочем, и не допустит. Еще 25 лет назад в той же Словакии Запад отработал механизм, как действовать в таком случае. Тогда, в 1998 году, победу на выборах одержал первый премьер независимой Словакии Владимир Мечьяр – жесткий политик, не форсировавший евроатлантическую интеграцию. За это покойная госсекретарь США Мадлен Олбрайт даже назвала страну «черной дырой в центре Европы», послав словацкому руководству «черную метку».

В итоге представители ЕС, США, Германии и Чехии вызвали к себе оппозиционных Мечьяру словацких политиков и заставили их сформировать правительство. К власти пришел кабинет будущего советника президента Украины Микулаша Дзуринды, взявший курс на разрыв с Россией и безудержный «бег» в сторону Евросоюза и НАТО. Именно он и завершил процесс вхождения в обе структуры весной 2004 года, но спустя пару лет проиграл выборы тому самому «многовекторному» Роберту Фицо. Но тому уже оставалось только смириться с тем, что страна «сделала основной выбор».

В случае чего ту же историю готовы повторить и сейчас. В конце концов, 35% у Фицо и словацких националистов-русофилов слишком мало, чтобы создать правительство. Нужен кто-то еще. А вот с этим возникнут трудности. Потенциальным партнерам в лице левоцентристской партии «Голос – социал-демократия» (10–12% поддержки) и правым евроскептикам из партии «Мы – семья» (5–7%) уже наверняка объяснили, что «дружить» с Фицо нельзя. Да они и сами это знают, и кто-то из них точно примкнет к правительству евроатлантистов.

Обе эти силы не назвать ни пророссийскими, ни антироссийскими. А вот действительно антироссийские силы, включающие проевропейских либералов, консерваторов и партии венгерского национального меньшинства, могут рассчитывать примерно на 40–45%. Главная из них – либеральная партия «Прогрессивная Словакия», некогда созданная для поддержки президента Чапутовой с примерно 15% поддержки. Еще три подобные силы наверняка наберут свои 5–7% и тоже пройдут в парламент.

В таком случае по отработанной схеме за дело возьмутся Евросоюз, США, Германия. А самую действенную помощь в создании нового «евроатлантического» кабинета окажут президент и премьер соседней Чехии Петр Павел и Петр Фиала. Новое правительство в таком случае все равно не будет столь же антироссийским, как нынешнее – все-таки придется привлечь вышеозначенных «нейтралов». Но смягчение в основном коснется риторики – поддержка Украины продолжится, отношения с Россией восстанавливать не будут. Так что западные СМИ боятся зря.

Подобная картина возможна по той причине, что означенные внешние игроки имеют прочные рычаги влияния на Словакию. Хотя опросы показывают, что местное общественное мнение очень неоднозначно. Начатую Россией СВО осуждает только примерно каждый второй. Примерно по 20% желают победы России и Украине, но среди оставшихся колеблющиеся больше в российскую сторону преобладают над теми, кто скорее склоняется к украинской. Собственно, эти цифры хорошо объясняют, почему Фицо достаточно популярен.





А теперь посмотрим на Словакию из России. Мы видим страну с родственным нам языком, где имеется прочная 200-летняя традиция доброжелательного отношения к России (пусть она и не явно преобладающая). Здесь имеется около 70 тыс. местных, веками тут живущих православных верующих русин, а многие верующие католики-словаки с ужасом поглядывают на навязываемые с Запада «передовые ценности». В Словакии многие до сих пор знают русский язык. Отличный старт для того, чтобы заняться страной вплотную.

Если говорить о предвыборных опросах, то картина тоже выглядит для нас совсем не скверно. Примерно 15% – открытые русофилы, еще 20% – просто относительно лояльны России. Еще 20% настроены к нам нейтрально. Откровенных евроатлантистов – 40–45%, из них совсем уже русофобы и заукраинцы – порядка 20%. Безусловно, это не так мало, но все же очень далеко от большинства. Так что работать со словацким обществом, объяснять ему цели России и причины нашего поведения – можно и нужно.

При этом все же надо понимать, что выходить из Евросоюза и даже из НАТО большинство словаков не хотят. Потому предел наших возможностей – превратить Словакию в нейтрально настроенную к нам, относительно многовекторную страну. Но по меркам современной Европы это уже будет бесспорным достижением. Просто на эту страну надо обратить должное внимание, а не отмахиваться от нее, как от «мелочи, от которой ничего не зависит». Как-никак, но своих представителей в ЕС она имеет. А за Словакией может потянуться близкая ей Чехия, от которой уже зависит больше.