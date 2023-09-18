Где в ЕС остался разумный подход к России

Ряд европейских политиков сохранил хорошее отношение к России

Tекст: Валерия Вербинина

Антироссийская политика Евросоюза берет новые высоты. Например, очередным тому подтверждением стало полное ограничение на въезд зарегистрированных в России автомобилей в страны Прибалтики. Тем удивительнее, что на Западе остаются люди, и в том числе политики, которые публично идут против течения, призывая и учитывать интересы России, и строить с Москвой уважительные отношения.

Не стоит, однако, спешить с выводом, что эти политики являются непременно «пророссийскими». В первую очередь они являются частью политических систем своих стран и работают на свою аудиторию – то есть в конечном счете на западного избирателя. В их системе координат Россия является необходимой составной частью, которая нужна, чтобы уравновешивать интересы других мировых игроков. Кроме того, политики, как и все люди на свете, чувствительны к экономическому аспекту.

«Мы платим за газ американцам в три раза больше, чем русским – зачем?» – возмущается французский политик Николя Дюпон-Эньян, который возглавляет партию «Франция, вставай!». Сам он – сторонник Франции как сильного и независимого государства, проводящего независимую политику. То есть такого, какой она была во времена генерала де Голля, задолго до всяких Евросоюзов.

С точки зрения Дюпон-Эньяна, Франция в области внешней политики занимается обслуживанием чужих интересов, вместо того, чтобы занять место сильного государства в сильной Европе, простирающейся от океана «до Уральских гор».

По мысли политика, Россия также должна быть частью этой сильной Европы – не Евросоюза, а именно Европы, которая не склоняется ни к США, ни к Китаю и умеет отстоять свои интересы.

«[Евросоюз собирается выделить] 20 млрд евро, чтобы поддерживать войну вплоть до 2025 года… Европейский союз не является европейским, он американский. И даже не просто американский, а Байдена и партии демократов», – заявил Дюпон-Эньян несколько дней назад на своем канале в соцсетях, комментируя очередные планы Брюсселя по финансированию украинских военных. – Макрон распорядился поставить Украине наши ракеты SCALP, что является совершенно немыслимым. А кассетные боеприпасы? Ведь после их применения последствия будут ощущаться на Украине на протяжении десятков лет, как показывает пример Камбоджи».

Сам политик выдвинул план, который предусматривает демилитаризацию и нейтральный статус Украины в обмен на вывод российских войск. Но, как говорит сам Дюпон-Эньян, американцам не нужно мирное урегулирование, им нужен именно конфликт в Европе, который ее в конечном счете ослабит.

Другой французский политик Флориан Филиппо возглавляет партию «Патриоты». Хотя сейчас он продвигает главным образом идею «Фрексита» (то есть выхода Франции из ЕС по примеру Британии), вопросы внешней политики тоже в его повестке.

Политик призывает к заключению мира «в интересах всех народов» и называет Зеленского «опасным»,

так как, по мнению Филиппо, тот пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией, который наверняка выльется в третью мировую войну. По словам Филиппо, Франции подобало бы сыграть «большую историческую роль», выступив посредницей в заключении мира.

И Филиппо, и Дюпон-Эньян в прошлом были связаны политически с Марин Ле Пен, которая после начала военных действий на Украине стала объектом для яростной критики как самый пророссийски настроенный политик Европы. Результатом стало то, что Марин Ле Пен не то что ушла в тень, но стала, по крайней мере, более аккуратна в любых своих высказываниях, которые имеют отношение к России.

Тем не менее, когда недавно ей в очередной раз попытались вменить в вину былые высказывания, она заявила, что, например, по поводу Крыма не изменила свою точку зрения, которую не раз повторяла после 2014 года: «Крым был русским в течение двух веков, а украинским – всего 60 лет. Я считаю, что жители Крыма на референдуме подтвердили свое желание быть в составе России».

В Германии тем временем растет рейтинг партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую традиционно записывают в правые и популистские. Также ей в вину вменяют желание договориться с Россией, в том числе в области поставок газа.

«Газ и нефть из России должны снова стать доступными, – заявил глава АдГ Тино Хрупалла. —

Мы против экономической войны с Россией. Ответственные за атаку на «Северные потоки» должны понести наказание, кто бы это ни был».

С точки зрения главы АдГ, американские власти сознательно разжигают пожар на европейской территории, чтобы, как обычно, ослабить своих геополитических соперников и снять все сливки с ситуации. Очень простая тактика, но, судя по всему, беспроигрышная, тем более что все издержки оплатят европейцы. В марте Хрупалла заявил во время дебатов в Бундестаге: «Украина проиграет войну, как и Россия. Снова есть только один победитель, и этого победителя зовут США».

Слова Хрупаллы настолько задели европейские СМИ, что партию публично поторопились обозвать «органом путинской пропаганды» и «пятой колонной». Заодно проехались и по левому депутату Саре Вагенкнехт, которая не имеет никакого отношения к АдГ, но также выступает за мир и сотрудничество с Россией.

«Нам нужны мирные переговоры и европейская мирная инициатива, а не все большие и большие денежные вливания в войну», – заявила Вагенкнект. По ее словам, Европа, включая страны вне Евросоюза, потратит в целом на помощь Украине 156 млрд евро, в то время как США, которые заправляют процессом – всего лишь 70 миллиардов. Для налогоплательщиков Германии такие траты – слишком тяжелое бремя.

Сторонником налаживания отношений с Россией является венгерское руководство, в первую очередь премьер-министр Виктор Орбан. Еще до 2022-го неудовольствие венгров вызвало притеснение венгерского меньшинства на Украине. Оценивая перспективы Украины, в недавнем интервью Орбан заметил, что победить ей не удастся, так как «у нее закончатся солдаты раньше, чем у России», а попытка Запада отправить на Украину своих солдат приведет к мировой войне. Но требование мира наталкивается на противодействие нынешних властей США, которым война выгодна со всех точек зрения, включая экономическую, и пока у власти Байден, ничего не изменится.

В Австрии пророссийскую позицию занимает Герберт Кикль, председатель оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС), а в Словакии – лидер парламентской оппозиции Роберт Фицо. Представители АПС призывали власти отказаться от санкций против России, которые, по их мнению, больше вредят самим австрийцам – так, инфляция в августе достигла 7,5%. Именно санкции, а не конфликт на Украине, по мнению Кикля, и стали причиной проблем. В Словакии Фицо заявил, что Украина должна играть роль буфера между блоком НАТО и Россией. Также

политик отметил, что «членство Украины в НАТО противоречит нашим национальным интересам».

Нельзя сказать, что разумных политиков в Европе нет – они есть, но главные решения принимаются не ими и совсем в другом месте, которое Дюпон-Эньян иронически именует «американской комиссией». Однако несмотря на это, выступления политиков, которые призывают учитывать интересы России, играют свою роль.

Пока их голоса заглушаются требованиями сторонников войны до победного конца, но рано или поздно здравый смысл возможно возьмет свое.