  • Истребитель F-35 потерпел крушение в США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Лукашенко заявил о стервятниках над Россией, Белоруссией и Украиной
    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину
    Врач-эндокринолог назвала оптимальное время для засыпания
    Лавров: США управляют войной на Украине
    Милли заявил о невозможности ВСУ при контрнаступлении вернуть земли
    Пентагон: Сбитый китайский аэростат не собирал разведданные в небе над США
    Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией
    Пашинян опроверг смену внешнеполитического вектора Армении
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Каким будет мир без гегемона

    Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимы ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

    27 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия в политическом шпагате

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.

    3 комментария
    18 сентября 2023, 08:24

    Где в ЕС остался разумный подход к России

    Правда и победа

    Ряд европейских политиков сохранил хорошее отношение к России

    Где в ЕС остался разумный подход к России

    Tекст: Валерия Вербинина

    На фоне русофобских заявлений европейских элит выделяются некоторые политики, которые идут наперекор официальной антироссийской линии Брюсселя и стран ЕС. Кто эти люди, почему они публично выступают за хорошие отношения с нашей страной и корректно ли называть их «пророссийскими»?

    Антироссийская политика Евросоюза берет новые высоты. Например, очередным тому подтверждением стало полное ограничение на въезд зарегистрированных в России автомобилей в страны Прибалтики. Тем удивительнее, что на Западе остаются люди, и в том числе политики, которые публично идут против течения, призывая и учитывать интересы России, и строить с Москвой уважительные отношения.

    Не стоит, однако, спешить с выводом, что эти политики являются непременно «пророссийскими». В первую очередь они являются частью политических систем своих стран и работают на свою аудиторию – то есть в конечном счете на западного избирателя. В их системе координат Россия является необходимой составной частью, которая нужна, чтобы уравновешивать интересы других мировых игроков. Кроме того, политики, как и все люди на свете, чувствительны к экономическому аспекту.

    «Мы платим за газ американцам в три раза больше, чем русским – зачем?» – возмущается французский политик Николя Дюпон-Эньян, который возглавляет партию «Франция, вставай!». Сам он – сторонник Франции как сильного и независимого государства, проводящего независимую политику. То есть такого, какой она была во времена генерала де Голля, задолго до всяких Евросоюзов.

    С точки зрения Дюпон-Эньяна, Франция в области внешней политики занимается обслуживанием чужих интересов, вместо того, чтобы занять место сильного государства в сильной Европе, простирающейся от океана «до Уральских гор».

    По мысли политика, Россия также должна быть частью этой сильной Европы – не Евросоюза, а именно Европы, которая не склоняется ни к США, ни к Китаю и умеет отстоять свои интересы.

    «[Евросоюз собирается выделить] 20 млрд евро, чтобы поддерживать войну вплоть до 2025 года… Европейский союз не является европейским, он американский. И даже не просто американский, а Байдена и партии демократов», – заявил Дюпон-Эньян несколько дней назад на своем канале в соцсетях, комментируя очередные планы Брюсселя по финансированию украинских военных. – Макрон распорядился поставить Украине наши ракеты SCALP, что является совершенно немыслимым. А кассетные боеприпасы? Ведь после их применения последствия будут ощущаться на Украине на протяжении десятков лет, как показывает пример Камбоджи».

    Сам политик выдвинул план, который предусматривает демилитаризацию и нейтральный статус Украины в обмен на вывод российских войск. Но, как говорит сам Дюпон-Эньян, американцам не нужно мирное урегулирование, им нужен именно конфликт в Европе, который ее в конечном счете ослабит.

    Другой французский политик Флориан Филиппо возглавляет партию «Патриоты». Хотя сейчас он продвигает главным образом идею «Фрексита» (то есть выхода Франции из ЕС по примеру Британии), вопросы внешней политики тоже в его повестке.

    Политик призывает к заключению мира «в интересах всех народов» и называет Зеленского «опасным»,

    так как, по мнению Филиппо, тот пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией, который наверняка выльется в третью мировую войну. По словам Филиппо, Франции подобало бы сыграть «большую историческую роль», выступив посредницей в заключении мира.

    И Филиппо, и Дюпон-Эньян в прошлом были связаны политически с Марин Ле Пен, которая после начала военных действий на Украине стала объектом для яростной критики как самый пророссийски настроенный политик Европы. Результатом стало то, что Марин Ле Пен не то что ушла в тень, но стала, по крайней мере, более аккуратна в любых своих высказываниях, которые имеют отношение к России.

    Тем не менее, когда недавно ей в очередной раз попытались вменить в вину былые высказывания, она заявила, что, например, по поводу Крыма не изменила свою точку зрения, которую не раз повторяла после 2014 года: «Крым был русским в течение двух веков, а украинским – всего 60 лет. Я считаю, что жители Крыма на референдуме подтвердили свое желание быть в составе России».

    В Германии тем временем растет рейтинг партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую традиционно записывают в правые и популистские. Также ей в вину вменяют желание договориться с Россией, в том числе в области поставок газа.

    «Газ и нефть из России должны снова стать доступными, – заявил глава АдГ Тино Хрупалла. —

    Мы против экономической войны с Россией. Ответственные за атаку на «Северные потоки» должны понести наказание, кто бы это ни был».

    С точки зрения главы АдГ, американские власти сознательно разжигают пожар на европейской территории, чтобы, как обычно, ослабить своих геополитических соперников и снять все сливки с ситуации. Очень простая тактика, но, судя по всему, беспроигрышная, тем более что все издержки оплатят европейцы. В марте Хрупалла заявил во время дебатов в Бундестаге: «Украина проиграет войну, как и Россия. Снова есть только один победитель, и этого победителя зовут США».

    Слова Хрупаллы настолько задели европейские СМИ, что партию публично поторопились обозвать «органом путинской пропаганды» и «пятой колонной». Заодно проехались и по левому депутату Саре Вагенкнехт, которая не имеет никакого отношения к АдГ, но также выступает за мир и сотрудничество с Россией.

    «Нам нужны мирные переговоры и европейская мирная инициатива, а не все большие и большие денежные вливания в войну», – заявила Вагенкнект. По ее словам, Европа, включая страны вне Евросоюза, потратит в целом на помощь Украине 156 млрд евро, в то время как США, которые заправляют процессом – всего лишь 70 миллиардов. Для налогоплательщиков Германии такие траты – слишком тяжелое бремя.

    Сторонником налаживания отношений с Россией является венгерское руководство, в первую очередь премьер-министр Виктор Орбан. Еще до 2022-го неудовольствие венгров вызвало притеснение венгерского меньшинства на Украине. Оценивая перспективы Украины, в недавнем интервью Орбан заметил, что победить ей не удастся, так как «у нее закончатся солдаты раньше, чем у России», а попытка Запада отправить на Украину своих солдат приведет к мировой войне. Но требование мира наталкивается на противодействие нынешних властей США, которым война выгодна со всех точек зрения, включая экономическую, и пока у власти Байден, ничего не изменится.

    В Австрии пророссийскую позицию занимает Герберт Кикль, председатель оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС), а в Словакии – лидер парламентской оппозиции Роберт Фицо. Представители АПС призывали власти отказаться от санкций против России, которые, по их мнению, больше вредят самим австрийцам – так, инфляция в августе достигла 7,5%. Именно санкции, а не конфликт на Украине, по мнению Кикля, и стали причиной проблем. В Словакии Фицо заявил, что Украина должна играть роль буфера между блоком НАТО и Россией. Также

    политик отметил, что «членство Украины в НАТО противоречит нашим национальным интересам».

    Нельзя сказать, что разумных политиков в Европе нет – они есть, но главные решения принимаются не ими и совсем в другом месте, которое Дюпон-Эньян иронически именует «американской комиссией». Однако несмотря на это, выступления политиков, которые призывают учитывать интересы России, играют свою роль.

    Пока их голоса заглушаются требованиями сторонников войны до победного конца, но рано или поздно здравый смысл возможно возьмет свое.

    Главное
    Торговый оборот России и США за время СВО снизился в 11 раз
    Ходаковский сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады
    На Украине заявили о катастрофических последствиях мобилизации
    В Севастополе рассказали о применении аэрозольной маскировки в Южной бухте
    Трамп сказал, как Украина могла избежать боевых действий
    Президент Грузии продолжила зарубежные визиты без согласования с правительством
    Флаги России и Белоруссии на сайте саудовского стадиона заменили на флаг белорусской оппозиции и флаг экстремистов

    ЦБ борется с инфляцией и ослаблением рубля мягкими мерами

    Российский Центробанк продолжает бороться с инфляцией и ослаблением рубля. Для этого он снова поднял ключевую ставку. Это уже третье повышение всего за полтора месяца. Почему цены продолжают расти, а курс рубля оставаться выше 90 за доллар, несмотря на меры ЦБ? Неужели потребуется еще не одно повышение ставки? Подробности

    Перейти в раздел

    Разрушение «харьковской «Азовстали» подорвет атакующие возможности ВСУ

    Российские военные вновь нанесли удар по Харьковскому бронетанковому заводу. Там, как сообщают в Минобороны, противник ремонтировал поврежденные в ходе боев танки. В чем сложность разрушения этого объекта и почему так важно его ликвидировать? Подробности

    Перейти в раздел

    Как победить осенний стресс и вирусы

    Осень – период стресса, который вызван тем, что закончился теплый сезон, а длинные солнечные дни меняются короткими дождливыми и пасмурными днями. Чем опасен стресс для организма, особенно в период вирусов, и почему нельзя спасаться от него сладким, рассказала газете ВЗГЛЯД эндокринолог Зухра Павлова. Подробности

    Перейти в раздел

    Где в ЕС остался разумный подход к России

    На фоне русофобских заявлений европейских элит выделяются некоторые политики, которые идут наперекор официальной антироссийской линии Брюсселя и стран ЕС. Кто эти люди, почему они публично выступают за хорошие отношения с нашей страной и корректно ли называть их «пророссийскими»? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............