В Совфеде спрогнозировали результаты рассмотрения иска Украины против России в Гааге

Сенатор Долгов: Западные страны приложат максимум усилий, чтобы политизировать слушания по иску Украины против России

Tекст: Илья Абрамов

«Этот иск изначально задумывался как антироссийская провокация. Более того, я уверен, что придумали это не на Украине, а в Лондоне или Вашингтоне. Поэтому западными странами будет приложено максимум усилий, чтобы политизировать дело», – сказал сенатор Константин Долгов.

«У меня нет никакого оптимизма насчет результатов рассмотрения. Большая часть международных организаций, особенно судебных, показала себя крайне политизированной. Если будет принято решение в пользу Украины, то это в очередной раз покажет всю гнилую сущность этих структур», – отмечает собеседник.

«Россия представит на суде материалы, доказывающие преступления украинской армии. И напомню, в РФ зафиксирован приоритет Конституции над решениями международных организаций и судов. Мы будем придерживаться основного закона страны. Ну а необъективные решения суда будут проигнорированы», – резюмировал Долгов.

Напомним, 18 сентября Международный суд ООН в Гааге начинает слушания по иску Украины, который она подала в феврале 2022 года против России о нарушении Конвенции о геноциде в связи с началом спецоперации.

В понедельник выступает российская сторона, во вторник – Украина, а в среду – другие государства. Суд разрешил участвовать в слушаниях Германии, Австралии, Австрии, Словакии, Чехии, Бельгии, Хорватии, Дания, Канаде, Нидерландам и другим странам, передает РИА «Новости».

Представитель России на слушаниях Геннадий Кузьмин сообщил, что заявления российских властей о дискриминационной политике властей Украины по отношению к русскоязычному населению не могут нарушать Конвенцию о геноциде.

«Главной целью Конвенции является недопущение геноцида и установление наказания за него, однако Украина не обвиняет Россию в совершении геноцида, а также не обвиняет в том, что Москва не смогла предотвратить геноцид», – цитирует Кузьмина ТАСС.

Кузьмин подчеркнул, что «Украина настаивает на том факте, что геноцида вовсе не было, чего по факту может быть достаточно, чтобы отвергнуть дело, так как в соответствии с теорией судебного права нарушения Конвенции о геноциде быть не может».

В Совфеде не исключили выхода России из-под юрисдикции Международного суда ООН в случае решения дела в пользу Украины. Об этом сообщил вице-спикер верхней палаты Федерального собрания Константин Косачев. Сам сенатор не сомневается, что вердикт будет максимально политизированным.