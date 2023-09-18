  • Россия объявила о выходе из Совета Баренцева/Евроарктического региона
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    Борис Гребенщиков объяснил отказ выступать на Украине
    Путин поручил принять меры для укрепления рубля
    Глава МИД Венгрии дал совет своим коллегам из стран ЕС
    В Польше призвали привлечь к трибуналу министра обороны
    В офисе Зеленского посчитали контрнаступление ВСУ «успешным»
    ВС России поразили места хранения крылатых ракет Storm Shadow ВСУ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем источник китайского терпения к выпадам украинцев

    Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Каким будет мир без гегемона

    Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

    36 комментариев
    18 сентября 2023, 17:24

    В Совфеде спрогнозировали результаты рассмотрения иска Украины против России в Гааге

    Сенатор Долгов: Западные страны приложат максимум усилий, чтобы политизировать слушания по иску Украины против России

    В Совфеде спрогнозировали результаты рассмотрения иска Украины против России в Гааге
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Итог иска Украины против России в Гааге не вызывает оптимизма. Этот суд, как и ряд других международных организаций, политизировался и не в состоянии объективно оценивать факты, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Напомним, в понедельник в Гааге начались слушания по иску Украины против России о геноциде.

    «Этот иск изначально задумывался как антироссийская провокация. Более того, я уверен, что придумали это не на Украине, а в Лондоне или Вашингтоне. Поэтому западными странами будет приложено максимум усилий, чтобы политизировать дело», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «У меня нет никакого оптимизма насчет результатов рассмотрения. Большая часть международных организаций, особенно судебных, показала себя крайне политизированной. Если будет принято решение в пользу Украины, то это в очередной раз покажет всю гнилую сущность этих структур», – отмечает собеседник.

    «Россия представит на суде материалы, доказывающие преступления украинской армии. И напомню, в РФ зафиксирован приоритет Конституции над решениями международных организаций и судов.  Мы будем придерживаться основного закона страны. Ну а необъективные решения суда будут проигнорированы», – резюмировал Долгов.

    Напомним, 18 сентября Международный суд ООН в Гааге начинает слушания по иску Украины, который она подала в феврале 2022 года против России о нарушении Конвенции о геноциде в связи с началом спецоперации.

    В понедельник выступает российская сторона, во вторник – Украина, а в среду – другие государства. Суд разрешил участвовать в слушаниях Германии, Австралии, Австрии, Словакии, Чехии, Бельгии, Хорватии, Дания, Канаде, Нидерландам и другим странам, передает РИА «Новости».

    Представитель России на слушаниях Геннадий Кузьмин сообщил, что заявления российских властей о дискриминационной политике властей Украины по отношению к русскоязычному населению не могут нарушать Конвенцию о геноциде.

    «Главной целью Конвенции является недопущение геноцида и установление наказания за него, однако Украина не обвиняет Россию в совершении геноцида, а также не обвиняет в том, что Москва не смогла предотвратить геноцид», – цитирует Кузьмина ТАСС.

    Кузьмин подчеркнул, что «Украина настаивает на том факте, что геноцида вовсе не было, чего по факту может быть достаточно, чтобы отвергнуть дело, так как в соответствии с теорией судебного права нарушения Конвенции о геноциде быть не может».

    В Совфеде не исключили выхода России из-под юрисдикции Международного суда ООН в случае решения дела в пользу Украины. Об этом сообщил вице-спикер верхней палаты Федерального собрания Константин Косачев. Сам сенатор не сомневается, что вердикт будет максимально политизированным.

    18 сентября 2023, 00:57
    Ходаковский сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады

    Ходаковский сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады Андрея Кондрашкина в ходе СВО

    Ходаковский сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады
    @ t.me/aleksandr_skif

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе специальной военной операции на Украине погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады полковник Андрей Кондрашкин («Дунай»), сообщил замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    «Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели», – сообщил Ходаковский, выразив соболезнования близким Кондрашкина и его боевым товарищам.

    Ходаковский заявил: «Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождет нас – нам ещё нужно немного поработать», пишет «Коммерсант».

    Ходаковский рассказал, что их знакомство состоялось после освобождения Мариуполя, когда батальону «Восток» нужно было для выполнения новых задач работать вместе с бойцами 31-й бригады.

    Минобороны сообщало, что по итогам 2017 года Ульяновская десантно-штурмовая бригада была признана лучшей среди десантно-штурмовых соединений ВДВ России. В СМИ сообщали, что она принимала участие в боях за Гостомель в начале СВО. Как сообщается в открытых источниках, Кондрашкин также командовал 56-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригадой. В 2020 году он рассказывал, что принимал участие в трех вооруженных конфликтах.

    В апреле 2022 года сообщалось, что на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады будет воссоздана легендарная 104-я дивизия. Дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады.

    Личный состав подразделения принимал участие в боевых действиях в Чечне, выполнял миротворческую миссию в Республике Абхазия, а также в составе миротворческих сил ООН в Югославии.

    Коментарии (32)
    18 сентября 2023, 06:20
    В Польше пожаловались на заполненные продуктами магазины в России

    Польский портал O2 пожаловался на «хорошо оборудованные и процветающие магазины» в России

    Tекст: Антон Антонов

    Польские СМИ выразили разочарование в связи с ситуацией в России, посмотрев видео, снятое россиянкой в российских магазинах.

    Польский портал O2.pl оценил ролики, снятые россиянкой Светланой в TikTok. Она рассказала об изменениях цен и ассортимента в магазинах. Как отмечает, O2.pl нельзя сказать, «является ли Светлана такой ярой патриоткой или власти платят ей», но магазины, судя по видео, «полны и цены вовсе не такие страшные, как может показаться», передает РИА «Новости».

    O2.pl заявил, что из-за санкций в России «трудные времена, но страна справляется с препятствиями». В роликах можно увидеть «хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи». «Нет никаких опасений, есть гордость за то, что она русская», – заявил автор статьи.

    Отмечается, что после ухода брендов в России перешли на местные аналоги продукции, которые O2.pl, однако, называет «подделкой». При этом сообщается, что у аналога McDonalds «русская Кола на вкус точно такая же, как и американская», не изменились и продукты. Кроме того, в магазинах достаточно «икры, которой так гордятся россияне», а также «до сих пор доступна» паста Nutella.

    O2.pl пишет, что специальная военная операция на Украине все еще идет и «ситуация в России, безусловно, еще изменится». Как заявил автор материала, Светлана «колоритна» и демонстрирует ситуацию в России с лучшей стороны, но это «не конец проблем».

    Напомним, польские СМИ также жаловались, что туристы из Польши возмущены тем, что огромное количество россиян приезжает на отдых в Таиланд, а на курорте им предоставлены все условия.

    Коментарии (37)
    18 сентября 2023, 12:02
    Маляр уволили с поста замминистра обороны Украины после лжи об Андреевке

    Кабмин Украины уволил Маляр с поста замминистра обороны после лжи о взятии Андреевки

    Маляр уволили с поста замминистра обороны Украины после лжи об Андреевке
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Украины уволило заместителя министра обороны страны Анну Маляр, объяснившую коммуникационным сбоем ложь о взятии ВСУ Андреевки в ДНР, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

    Он также отметил, что кроме Маляр в числе уволенных – заместители министра обороны Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Ростислав Теодозиевич, Денис Шарапов и Андрей Шевченко. Также уволен госсекретарь Минобороны Константин Ващенко, передает РИА «Новости».

    На данный момент свою должность сохранил только первый заместитель министра Александр Павлюк, передает ТАСС.

    Ранее на Украине поднялась волна возмущения после ложного заявления замминистра обороны страны Анны Маляр о том, что украинские войска якобы взяли под контроль Андреевку в ДНР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что возмущение на Украине после лжи Маляр о взятии Андреевки связано с внутриполитической борьбой.

    Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников был отправлен в отставку. Новым главой ведомства стал Рустем Умеров.


    Коментарии (27)
    18 сентября 2023, 13:48
    El Pais: В ВСУ изменилось отношение к российским бойцам

    El Pais: ВСУ стали уважительно говорить о бойцах России из-за безуспешного наступления

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные стали уважительно отзываться о подготовке российских бойцов на фоне своего безуспешного контрнаступления, пишет испанская El Pais.

    Издание отметило уважительный тон  украинского военного Владимира, который рассказал о подготовке ВС России. По его словам, российские войска лучше обучены, более опытны, у них «страшное оружие», передает РИА «Новости».

    El Pais пишет, что это говорит о переменах в восприятии украинских военных, которые еще несколько месяцев назад настаивали на том, что российские бойцы плохо подготовлены.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, поскольку начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается.

    Коментарии (10)
    18 сентября 2023, 14:23
    ВС России поразили групповым ударом места хранения крылатых ракет Storm Shadow ВСУ
    ВС России поразили групповым ударом места хранения крылатых ракет Storm Shadow ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ночь на понедельник ударили по месту хранения крылатых ракет Storm Shadow на украинской территории, сообщили в Минобороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также удар наносился ударными беспилотниками по местам, где киевский режим хранил британские крылатые ракеты Storm Shadow, боеприпасы с обедненным ураном. Удар нанесли и по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

    Подчеркивается, что все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.

    Ранее ВС России с помощью 11 групповых ударов нарушили снабжение группировок ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях.

    Коментарии (55)
    17 сентября 2023, 18:48
    Трамп сказал, как Украина могла избежать боевых действий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим мог избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

    Киевский режим мог бы потерять территории меньшего масштаба, чем уже потерял, он мог заключить сделку, и тогда никто бы не погиб, сказал Трамп NBC News, передает ТАСС.

    Он добавил, что такое решение позволило бы действующему украинскому руководству сохранить страну.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что обещание Трампа за несколько дней разрешить острые проблемы, в том числе украинский кризис, не может не радовать.

    Коментарии (42)
    18 сентября 2023, 00:27
    Буданов призвал не рассчитывать на украинский «парад победы» в Москве

    Глава украинской военразведки Буданов призвал не рассчитывать на окончание конфликта парадом ВСУ в Москве

    Буданов призвал не рассчитывать на украинский «парад победы» в Москве
    @ Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Украины осознает, что конфликт с Россией не закончится украинским «парадом победы» в Москве, заявил начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

    Буданов заявил, что Россия всю свою историю сталкивалась с вооруженными конфликтами, в связи с этим он не ждет, что Россия когда-либо примет решение сдаться, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Напомним, прежде Буданов громко заявлял о том, что украинцы скоро смогут вернуть контроль над Крымом. Он также утверждал, что ожидаемый Киевом выход вооруженных сил Украины на границы 1991 года – завершение только первого этапа конфликта.

    Коментарии (31)
    18 сентября 2023, 06:59
    Зеленский отказался уступать территории ради мира
    Зеленский отказался уступать территории ради мира
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность для Украины ради мира отказаться от части территорий, которые она считает своими, президент страны Владимир Зеленский отверг такой вариант.

    «Нет. Это наша территория», – заявил Зеленский в ответ на соответствующий вопрос. Также он заявил, что и после того, как благоприятные погодные условия пройдут, вооруженные силы Украины намерены продолжить попытки контрнаступления. По его словам, ВСУ нужно «двигаться вперед». Он призвал «забыть о погоде и тому подобном», передает ТАСС со ссылкой на СBS.

    Напомним, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что для начала мирных переговоров по украинскому вопросу необходим вывод российских войск. Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли считает, что украинское контрнаступление не даст возможности киевскому режиму полностью вернуть утерянные территории.

    Коментарии (26)
    18 сентября 2023, 09:25
    Маск раскритиковал украинское контрнаступление

    Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление

    Маск раскритиковал украинское контрнаступление
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление, заметив огромные потери Киева и отсутствие перспектив взять новые территории.

    Так, в соцсети X (Twitter, заблокирован в России) Маск отметил, что Киев потерял очень много людей, однако не имеет возможности приобрести новые территории, передает ТАСС.

    Ранее Маска обвинили в срыве атаки Украины на ВМФ России вблизи Крыма. Маск пояснил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту.

    Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Украине в активации сервиса спутниковой связи Starlink на пути к Крыму, подчеркнув, что является гражданином США, имеет только этот паспорт и будет «бороться за Америку».

    Сенат США объявил о начале расследования в связи с отказом Маска по запросу украинских властей активировать сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году.

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    18 сентября 2023, 05:55
    Трамп указал на признак поражения Украины в конфликте с Россией

    Трамп заявил, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Новостные издания «больше не пишут» о конфликте на Украине, это означает, что украинская сторона проигрывает, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, контрнаступления вооруженных сил Украины в итоге не произошло. Как заявил бывший глава американского государства, сейчас нельзя сказать, окажется ли Украина «под контролем», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    Напомним, Трамп заявил, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий.


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    17 сентября 2023, 21:18
    Милли заявил о невозможности ВСУ при контрнаступлении вернуть земли

    Глава КНШ ВС США Милли заявил о невозможности для ВСУ вернуть территории в ходе контрнаступления

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское контрнаступление не даст возможности киевскому режиму полностью вернуть утерянные территории, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

    Наступление имеет ограниченные операционные и тактические цели, даже при их полном достижении ВСУ не смогут вытеснить российскую армию, сказал Милли в интервью CNN, передает РИА «Новости».

    Он не стал отвечать на вопрос о том, сколько потребуется украинскому руководству для достижения своих целей, указав, что это будет «продолжительный» процесс.

    Контрнаступление ВСУ он назвал «длительным, тяжелым и кровавым».

    Коментарии (12)
    18 сентября 2023, 00:48
    Взрывы прогремели в Измаиле Одесской области

    Взрывы произошли в Измаиле Одесской области Украины

    Взрывы прогремели в Измаиле Одесской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В городе Измаиле Одесской области Украины слышны мощные взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Одесской области в ночь на понедельник была объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Также предупреждение действовало в Николаевской области. Сейчас воздушная тревога отменена в обоих регионах, передает ТАСС.

    Кроме того, украинские СМИ сообщают, что взрывы произошли в городе Херсон, который удерживают украинские войска.

    Накануне сообщалось о взрыве в городе Очакове Николаевской области Украины.

    Коментарии (6)
    18 сентября 2023, 11:34
    Лукьянов оценил перспективы реформирования Совбеза ООН

    Политолог Лукьянов: Россия и США по-разному видят расширение СБ ООН

    Лукьянов оценил перспективы реформирования Совбеза ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США будут настаивать на том, чтобы к Совбезу ООН присоединились государства, разделяющие прозападные взгляды. Россия, напротив, хочет видеть в организации представителей мирового большинства. Достичь консенсуса будет непросто. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации.

    «Реформирование Совета Безопасности ООН (СБ ООН) давно обсуждается действующими членами объединения. Все согласны с тем, что оно необходимо. Примечательно, что Россия и США даже используют схожие тезисы. Так, стороны говорят о важности расширения представительности регионов и переосмыслении системы под нужды XXI века», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «Однако, как говорится, «дьявол кроется в деталях». Вашингтон заинтересован в том, чтобы новые члены Совбеза придерживались прозападной позиции по ключевым глобальным вопросам. Поэтому основными претендентами видят Германию, Японию и Индию», – отмечает эксперт.

    «Россия готова согласиться со вступлением в СБ ООН Нью-Дели, однако остальные кандидаты Москву категорически не устраивают. К слову, Индию, скорее всего, заблокирует Китай. Мы заинтересованы в том, чтобы орган в большей степени отражал мнение мирового большинства. В этом плане Бразилия смотрится достаточно хорошим претендентом», – акцентирует политолог.

    «Кроме того, Россия выступает и за присоединение африканских стран. Немаловажно, что для интеграции нового члена в Совбез все действующие участники должны прийти к консенсусу. В текущей ситуации это сложно представить, поэтому расширение в ближайшей перспективе маловероятно», – считает Лукьянов.

    «Имеются и другие сложности. Например, критерии присоединения страны к СБ ООН до сих пор четко не определены. Что должно стать решающим фактором при выборе кандидата: экономическая мощь, политическое влияние или военная сила? К тому же в регионах, ради представительства которых и планируется реформация, много равных и достойных претендентов», – рассуждает эксперт.

    «Например, Латинскую Америку могут представлять и Мексика, и Бразилия, и Аргентина. Все государства занимают важное место в жизни континента, и определиться, кто из них важнее, практически невозможно. Аналогичная ситуация в Африке», – подчеркивает политолог.

    «Нетронутым останется и действующая система права вето. В западных странах часто звучат призывы к тому, чтобы лишить Россию возможности ветирования, однако Китай не даст продавить эту идею», – резюмирует Лукьянов.

    Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации. Об этом в интервью изданию Telegraph заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в США считают, что орган должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».

    В понедельник Джо Байден будет участвовать в мероприятиях, проводящихся в рамках его кампании по переизбранию. Во вторник он выступит на 78-й сессии ГА ООН, также президент проведет несколько двусторонних и многосторонних встреч.

    Ранее в The Washington Post сообщили, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны. По информации газеты, 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей присоединятся к органу на правах непостоянных участников. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что провести подобную реформацию без учета мнения России невозможно.

    Однако Москва также поддерживает изменения структуры СБ ООН. В июне глава МИД Сергей Лавров заявил, что расширение Совбеза должно происходить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его мнению, в настоящий момент западные страны имеют абсолютно непропорциональное представительство в ведомстве: из 15 мест в Совете Безопасности шесть занимают сторонники США.

    Коментарии (4)
    18 сентября 2023, 12:08
    Российские военные отбили атаку ВСУ у Работино

    Рогов: Российские военные отбили атаку восточнее села Работино, уничтожены два танка

    Российские военные отбили атаку ВСУ у Работино
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Во время попытки атаки ВСУ восточнее села Работино два украинских танка подорвались на минах, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он отметил, что украинская пехота разбежалась после того, как два танка подорвались на новых российских минных заграждениях. ВС России несколько часов накрывали прицельным минометным огнем засевших в лесопосадке украинских военных, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что большая часть украинского взвода была уничтожена, «повезло тем, кто смог уйти».

    Ранее Рогов сообщил, что элитные войска Киева потребовали вывести их с передовой в Запорожской области.

    До этого в Минобороны сообщили, что на Запорожском направлении российские войска отразили атаку штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2023, 06:46
    Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины

    Воздушная тревога и взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины

    Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины, на всей территории страны объявлялась воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

    После первого сообщения о взрывах поступила информация о повторных взрывах в Хмельницкой области, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога отменена на всей территории Украины. В столице и Киевской области она продолжалась два часа, в западных областях – около часа, передает ТАСС.

    Напомним, сообщалось, что взрывы прогремели также в городе Измаиле Одесской области Украины и в городе Херсоне, который удерживают украинские войска.


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    Латышские националисты нашли себе противника, пострашнее русских. Им оказались европейские пособия о гендерной идентичности, предлагаемые для школьников. Взгляд латвийского общества на гей-пропаганду среди детей оказался поразительно похожим на то, что думают об этом в России. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

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