Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимы ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.0 комментариев
В Гааге начались слушания по иску Украины против России о геноциде
Суд ООН начал слушания по иску Киева против России о геноциде
Международный суд ООН в Гааге в понедельник начинает слушания по иску Украины, который она подала в феврале 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с началом спецоперации.
В понедельник будет выступать российская сторона, во вторник – Украина, а в среду – другие государства. Суд разрешил участвовать в слушаниях Германии, Австралии, Австрии, Словакии, Чехии, Бельгии, Хорватии, Дания, Канаде и Нидерланде и другим странам, передает РИА «Новости».
Судебные слушания пройдут в Международном суде ООН в Гааге 18-27 сентября, блок заседаний посвящен предварительным возражениям России.
Ранее представитель России Александр Шульгин на слушаниях в суде заявил, что иск Украины к России в Международном суде ООН основан на неправильном толковании права и противоречит здравому смыслу.