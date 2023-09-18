Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
В Совфеде не исключили выхода России из-под юрисдикции Международного суда ООН
Сенатор Косачев не исключил выхода России из-под юрисдикции Международного суда ООН
Россия может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН, если суд пойдет на поводу у Украины и примет политизированное решение, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Сенатор не сомневается, что решение суда будет максимально политизированным, но если Международный суд ООН пойдет на поводу у Киева и коллективного Запада, то навсегда утратит доверие России и других государств, передает ТАСС.
Косачев отметил, что если вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха, России придется рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН, что непросто. Он подчеркнул, что Статут Международного суда – неотъемлемая часть Устава ООН.
Ранее стало известно, что Международный суд ООН в Гааге в понедельник начнет слушания по иску Украины, который она подала в феврале 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с началом спецоперации.
Представитель России Александр Шульгин на слушаниях в суде заявил, что иск Украины к России в Международном суде ООН основан на неправильном толковании права и противоречит здравому смыслу.