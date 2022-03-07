Суд ООН пообещал быстро принять решение об обеспечительных мерах по иску Украины

Международный суд ООН завершил первое слушание по иску Украины к России и намерен принять решение об обеспечительных мерах «как можно скорее», сообщила судья Джоан Донохью по окончании заседания.

«Суд примет решение относительно применения обеспечительных мер по иску Украины к Российской Федерации в самое ближайшее время и объявит об этом сторонам», – цитирует ее ТАСС. Она также попросила представителей истца оставаться на связи с судом на случай необходимости предоставления дополнительных сведений по делу.

Выступавшая в финале слушаний представитель МИД Украины Оксана Золотарева перечислила требования Киева и призвала суд принять их для выработки решения по обеспечительным мерам. Украинская сторона заявила о необходимости «срочного прекращения военных действий России на территории Украины».

Россия, как сказала Золотарева, «должна предоставить гарантии, что все военные силы, формирования и организации, связанные с ней, не будут продолжать шаги в военной сфере». Кроме того, Киев добивается гарантий от Москвы, что она «прекратит любые дискуссии относительно темы иска», то есть утверждений о совершении геноцида со стороны Украины. После решения об обеспечительных мерах Россия, как просит украинская сторона, должна будет регулярно информировать суд о соблюдении этих условий.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил в Международный суд ООН в Гааге иск против России. Киев в своем заявлении обвиняет Россию «в планировании актов геноцида на Украине» и утверждает, что Россия «умышленно убивает лиц украинской национальности и наносит серьезный ущерб их физической неприкосновенности».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.