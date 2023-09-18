Представитель России в ООН Кузьмин: Заявления Москвы о геноциде на Украине не могут считаться незаконными

Tекст: Александра Юдина

По его словам, главной целью конвенции является недопущение геноцида и установление наказания за него, однако Киев не обвиняет Россию в совершении геноцида, а также не обвиняет в том, что Москва не смогла предотвратить геноцид, передает ТАСС.

Кузьмин подчеркнул, что Киев настаивает на том факте, что геноцида вовсе не было, чего по факту может быть достаточно, чтобы отвергнуть дело о геноциде, так как в соответствии с теорией судебного права нарушения конвенции о геноциде быть не может.

Кроме того, представитель России в ООН отметил, что заявления российского правительства о том, что неонацистская власть на Украине занимается притеснением русскоязычного населения, не могут считаться незаконными.

Международный суд ООН в Гааге в понедельник начнет слушания по иску Украины, который она подала в феврале 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с началом спецоперации.

Представитель России Александр Шульгин на слушаниях в суде заявил, что иск Украины к России в Международном суде ООН основан на неправильном толковании права и противоречит здравому смыслу.