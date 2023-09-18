Эксперт: Иск в ВТО не поможет Украине продать зерно в Восточной Европе

Экономист Лизан: Какое бы решение ни принял суд ВТО, украинское зерно не попадет на рынки Восточной Европы

Tекст: Илья Абрамов

«Вопрос запрета на ввоз украинского зерна для стран Восточной Европы не только экономический, но и политический. У них и так имеется излишек сельскохозяйственной продукции. Если на рынок попадет товар из-за рубежа, то могут разориться местные фермеры, которые не простят этого правительству», – сказал экономист Иван Лизан.

«Аргументы стран Восточной Европы предельно ясны. Во-первых, Украина будет ввозить зерно по демпинговым ценам. Во-вторых, можно легко доказать низкое качество поставляемой продукции, например, за счет наличия там паразитов или плесени», – отмечает эксперт.

«Кроме того, у той же Варшавы есть много способов уколоть Украину. Через Польшу идет поставка горючего и оружия для ВСУ. Может быть поднята извечная тема национализма или в ключевой момент заблокирован значительный пакет помощи ЕС», – акцентирует собеседник.

«Еврокомиссия, в свою очередь, может попробовать наказать страны Восточной Европы. В частности, не выдавать деньги. Однако я думаю, что положительного для себя результата в ЕС не добьются», – подчеркнул он.

«Скорее всего, в этом противостоянии верх одержит Восточная Европа. Они договорятся с Еврокомиссией, та позволит им продлить запрет на ввоз зерна. Украина может обжаловать решение, но это бесполезно, так как апелляционный суд ВТО сейчас не работает. А если офис Зеленского победит, то та же Польша не будет выполнять условия», – резюмировал Лизан.

Ранее замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина начинает процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии в связи с продлением ими запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября.

Качка отметил, что Киев планирует отреагировать на действия Польши и в ответ ввести запрет на импорт овощей и фруктов из страны. При этом политик охарактеризовал действия Венгрии, расширившей торговое эмбарго на 25 позиций аграрной продукции, как «политическое заявление» о блокировании торговли с постсоветской республикой и «игнорирование Брюсселя».

Напомним, Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины. В заявлении ЕК подчеркивается, что Украина обязалась принять меры для предотвращения скачков объемов поставок зерна в страны Евросоюза и представить план действий к 18 сентября.

После премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с избирателями заявил, что власти страны продлят запрет на ввоз зерна с Украины вопреки решению Еврокомиссии снять эмбарго.

Власти Венгрии ввели запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, включая зерно, овощи, мясные продукты и мед. Такое решение принял кабинет министров страны.

Словакия также запретила ввоз зерна с Украины. Министерство сельского хозяйства страны приняло решение обеспечить эффективную занятость фермеров республики, качественная продукция которых создает значительную конкуренцию дешевому украинскому зерну. Кроме того, в ведомстве отметили, что в некоторых партиях, поступивших ранее, были выявлены вредные для здоровья человека вещества.