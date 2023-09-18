Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.2 комментария
Киев заявил о намерении подать иск в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии
Киев заявил о намерении подать иск в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии в связи с продлением зернового эмбарго
Киев начинает процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии в связи с продлением ими запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября, заявил изданию Politico замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка.
По его словам, Киев собирается доказать юридическую неправомерность подобных действий, так как позиция Будапешта и Варшавы по игнорированию мнения ЕС в сфере торговой политики может стать проблемой для ЕС в целом, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Качка отметил, что Киев планирует отреагировать на действия Польши и в ответ ввести запрет на импорт овощей и фруктов из страны. При этом политик охарактеризовал действия Венгрии, расширившей торговое эмбарго на 25 позиций аграрной продукции, как «политическое заявление» о блокировании торговли с постсоветской республикой и «игнорирование Брюсселя».
Ранее Еврокомиссия решила не продлевать эмбарго на поставки зерна с Украины. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о продлении запрета на ввоз зерна с Украины, вопреки решению Еврокомиссии о снятии эмбарго.
Также Венгрия запретила ввоз с Украины 24 видов сельскохозяйственной продукции, включая зерно, овощи, мясные продукты и мед. Словакия также решила продлить запрет на ввоз зерна с Украины.